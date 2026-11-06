Conference League: Αμετακίνητος στην κορυφή ο Παναθηναϊκός, ξέσπασε με εξάρα o Άγιαξ, εύκολες νίκες για Λουγκάνο, Τβέντε και Μονακό

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Με τον Παναθηναϊκό να διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας, παρέα με τη Λουγκάνο, την Τβέντε και τη Μονακό, ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στη 2η θέση της κατάταξης, καθώς υστερούν στη συνολική διαφορά τερμάτων από τη Λουγκάνο. Οι Ελβετοί επικράτησαν με 3-0 της Κάουνο Ζαλγκίρις και ανέβηκαν τυπικά στην πρώτη θέση, έχοντας συντελεστή τερμάτων 11-4.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Τβέντε επιβλήθηκε με 3-1 της Πάφου, ενώ η Μονακό νίκησε με 2-0 τη Νόρτζελαντ, την προσεχή αντίπαλο του Παναθηναϊκού στην 4η αγωνιστική.

Το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα της βραδιάς σημειώθηκε στη Δανία, όπου ο Άγιαξ διέλυσε με 6-1 τη Μίντιλαντ, πετυχαίνοντας μία από τις πιο ευρείες νίκες της αγωνιστικής.

Παράλληλα, η Μπράιτον πέρασε με 1-0 από την έδρα της Χετάφε, με σκόρερ τον Μαλίκ Γιαλκουγιέ στο 64ο λεπτό. Ο Μπάμπης Κωστούλας δεν αγωνίστηκε.

Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα ξεχώρισαν η νίκη της Τουν με 3-1 επί της Χαρτς, αλλά και η επικράτηση της Κοπεγχάγης με 2-1 απέναντι στην Ιμπέρια. Ισόπαλα ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια Ρίγα – Γιάμπλονετς και Σιντ Τρούιντεν – Μπραν, αμφότερα με 1-1.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής του Conference League

Άαρχους – Μπράγκα 0-0

Αταλάντα – Καϊράτ Αλμάτι 1-1

Ερυθρός Αστέρας – Ίντερ Κλουμπ ντ’ Εσκάλδες 2-1

Κουόπιο – Γάνδη 0-0

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς – Χάιντουκ Σπλιτ 1-0

Μιάλμπι – Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-0

Μίντιλαντ – Άγιαξ 1-6

Τουν – Χαρτς 3-1

Τραμπζονσπόρ – Φράιμπουργκ 0-1

Κοπεγχάγη – Ιμπέρια 2-1

Λουγκάνο – Κάουνο Ζαλγκίρις 3-0

Μονακό – Νόρτζελαντ 2-0

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα – Εγκνάτια 2-0

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1

Ρίγα – Γιάμπλονετς 1-1

Σεντ Τρούιντεν – Μπραν 1-1

Τβέντε – Πάφος 3-1

Χετάφε – Μπράιτον 0-1

Η βαθμολογία:

Standings provided by Sofascore

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής (26/11)

17:30

Καϊράτ Αλμάτι – Μιάλμπι

19:45

Άγιαξ – Τουν

Πάφος – Μίντιλαντ

Μπράιτον – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα

Μπραν – Άαρχους

Χαρτς – Μονακό

Γιάμπλονετς – Λουγκάνο

Κάουνο Ζαλγκίρις – Ρίγα

Ιμπέρια – Χετάφε

Εγκνάτια – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς

22:00