Conference League: Αμετακίνητος στην κορυφή ο Παναθηναϊκός, ξέσπασε με εξάρα o Άγιαξ, εύκολες νίκες για Λουγκάνο, Τβέντε και Μονακό

Με τον Παναθηναϊκό να διατηρείται στη 2η θέση ισοβαθμώντας στην κορυφή με τις Λουγκάνο, Τβέντε και Μονακό, ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Ο Άγιαξ πέτυχε μία από τις πιο ευρείες νίκες διαλύοντας με 6-1 τη Μίντιλαντ στη Δανία, ενώ η Μονακό επιβλήθηκε με 2-0 της Νόρτζελαντ, προσεχούς αντιπάλου των «πρασίνων». Παράλληλα, διαμορφώθηκαν όλα τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με τον Παναθηναϊκό να διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας, παρέα με τη Λουγκάνο, την Τβέντε και τη Μονακό, ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.
  • Οι «πράσινοι» βρίσκονται στη 2η θέση της κατάταξης, καθώς υστερούν στη συνολική διαφορά τερμάτων από τη Λουγκάνο.
  • Το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα της βραδιάς σημειώθηκε στη Δανία, όπου ο Άγιαξ διέλυσε με 6-1 τη Μίντιλαντ, πετυχαίνοντας μία από τις πιο ευρείες νίκες της αγωνιστικής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με τον Παναθηναϊκό να διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας, παρέα με τη Λουγκάνο, την Τβέντε και τη Μονακό, ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στη 2η θέση της κατάταξης, καθώς υστερούν στη συνολική διαφορά τερμάτων από τη Λουγκάνο. Οι Ελβετοί επικράτησαν με 3-0 της Κάουνο Ζαλγκίρις και ανέβηκαν τυπικά στην πρώτη θέση, έχοντας συντελεστή τερμάτων 11-4.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Τβέντε επιβλήθηκε με 3-1 της Πάφου, ενώ η Μονακό νίκησε με 2-0 τη Νόρτζελαντ, την προσεχή αντίπαλο του Παναθηναϊκού στην 4η αγωνιστική.

Το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα της βραδιάς σημειώθηκε στη Δανία, όπου ο Άγιαξ διέλυσε με 6-1 τη Μίντιλαντ, πετυχαίνοντας μία από τις πιο ευρείες νίκες της αγωνιστικής.

Παράλληλα, η Μπράιτον πέρασε με 1-0 από την έδρα της Χετάφε, με σκόρερ τον Μαλίκ Γιαλκουγιέ στο 64ο λεπτό. Ο Μπάμπης Κωστούλας δεν αγωνίστηκε.

Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα ξεχώρισαν η νίκη της Τουν με 3-1 επί της Χαρτς, αλλά και η επικράτηση της Κοπεγχάγης με 2-1 απέναντι στην Ιμπέρια. Ισόπαλα ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια Ρίγα – Γιάμπλονετς και Σιντ Τρούιντεν – Μπραν, αμφότερα με 1-1.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής του Conference League

  • Άαρχους – Μπράγκα 0-0
  • Αταλάντα – Καϊράτ Αλμάτι 1-1
  • Ερυθρός Αστέρας – Ίντερ Κλουμπ ντ’ Εσκάλδες 2-1
  • Κουόπιο – Γάνδη 0-0
  • Λίνκολν Ρεντ Ιμπς – Χάιντουκ Σπλιτ 1-0
  • Μιάλμπι – Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-0
  • Μίντιλαντ – Άγιαξ 1-6
  • Τουν – Χαρτς 3-1
  • Τραμπζονσπόρ – Φράιμπουργκ 0-1
  • Κοπεγχάγη – Ιμπέρια 2-1
  • Λουγκάνο – Κάουνο Ζαλγκίρις 3-0
  • Μονακό – Νόρτζελαντ 2-0
  • Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα – Εγκνάτια 2-0
  • Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1
  • Ρίγα – Γιάμπλονετς 1-1
  • Σεντ Τρούιντεν – Μπραν 1-1
  • Τβέντε – Πάφος 3-1
  • Χετάφε – Μπράιτον 0-1

Η βαθμολογία:

Standings provided by Sofascore

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής (26/11)

17:30

  • Καϊράτ Αλμάτι – Μιάλμπι

19:45

  • Άγιαξ – Τουν
  • Πάφος – Μίντιλαντ
  • Μπράιτον – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα
  • Μπραν – Άαρχους
  • Χαρτς – Μονακό
  • Γιάμπλονετς – Λουγκάνο
  • Κάουνο Ζαλγκίρις – Ρίγα
  • Ιμπέρια – Χετάφε
  • Εγκνάτια – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς

22:00

  • Μπράγκα – Κουόπιο
  • Φράιμπουργκ – Τβέντε
  • Γάνδη – Ερυθρός Αστέρας
  • Μπόρατς Μπάνια Λούκα – Αταλάντα
  • Χάιντουκ Σπλιτ – Σιντ Τρούιντεν
  • Νόρτζελαντ – Παναθηναϊκός
  • Ίντερ Κλουμπ ντ’ Εσκάλδες – Κοπεγχάγη
  • ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Τραμπζονσπόρ
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