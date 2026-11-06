Conference League: Αμετακίνητος στην κορυφή ο Παναθηναϊκός, ξέσπασε με εξάρα o Άγιαξ, εύκολες νίκες για Λουγκάνο, Τβέντε και Μονακό

Με τον Παναθηναϊκό να διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας, παρέα με τη Λουγκάνο, την Τβέντε και τη Μονακό, ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.
Οι «πράσινοι» βρίσκονται στη 2η θέση της κατάταξης, καθώς υστερούν στη συνολική διαφορά τερμάτων από τη Λουγκάνο. Οι Ελβετοί επικράτησαν με 3-0 της Κάουνο Ζαλγκίρις και ανέβηκαν τυπικά στην πρώτη θέση, έχοντας συντελεστή τερμάτων 11-4.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Τβέντε επιβλήθηκε με 3-1 της Πάφου, ενώ η Μονακό νίκησε με 2-0 τη Νόρτζελαντ, την προσεχή αντίπαλο του Παναθηναϊκού στην 4η αγωνιστική.
Το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα της βραδιάς σημειώθηκε στη Δανία, όπου ο Άγιαξ διέλυσε με 6-1 τη Μίντιλαντ, πετυχαίνοντας μία από τις πιο ευρείες νίκες της αγωνιστικής.
Παράλληλα, η Μπράιτον πέρασε με 1-0 από την έδρα της Χετάφε, με σκόρερ τον Μαλίκ Γιαλκουγιέ στο 64ο λεπτό. Ο Μπάμπης Κωστούλας δεν αγωνίστηκε.
Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα ξεχώρισαν η νίκη της Τουν με 3-1 επί της Χαρτς, αλλά και η επικράτηση της Κοπεγχάγης με 2-1 απέναντι στην Ιμπέρια. Ισόπαλα ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια Ρίγα – Γιάμπλονετς και Σιντ Τρούιντεν – Μπραν, αμφότερα με 1-1.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής του Conference League
- Άαρχους – Μπράγκα 0-0
- Αταλάντα – Καϊράτ Αλμάτι 1-1
- Ερυθρός Αστέρας – Ίντερ Κλουμπ ντ’ Εσκάλδες 2-1
- Κουόπιο – Γάνδη 0-0
- Λίνκολν Ρεντ Ιμπς – Χάιντουκ Σπλιτ 1-0
- Μιάλμπι – Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-0
- Μίντιλαντ – Άγιαξ 1-6
- Τουν – Χαρτς 3-1
- Τραμπζονσπόρ – Φράιμπουργκ 0-1
- Κοπεγχάγη – Ιμπέρια 2-1
- Λουγκάνο – Κάουνο Ζαλγκίρις 3-0
- Μονακό – Νόρτζελαντ 2-0
- Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα – Εγκνάτια 2-0
- Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1
- Ρίγα – Γιάμπλονετς 1-1
- Σεντ Τρούιντεν – Μπραν 1-1
- Τβέντε – Πάφος 3-1
- Χετάφε – Μπράιτον 0-1
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής (26/11)
17:30
- Καϊράτ Αλμάτι – Μιάλμπι
19:45
- Άγιαξ – Τουν
- Πάφος – Μίντιλαντ
- Μπράιτον – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα
- Μπραν – Άαρχους
- Χαρτς – Μονακό
- Γιάμπλονετς – Λουγκάνο
- Κάουνο Ζαλγκίρις – Ρίγα
- Ιμπέρια – Χετάφε
- Εγκνάτια – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς
22:00
- Μπράγκα – Κουόπιο
- Φράιμπουργκ – Τβέντε
- Γάνδη – Ερυθρός Αστέρας
- Μπόρατς Μπάνια Λούκα – Αταλάντα
- Χάιντουκ Σπλιτ – Σιντ Τρούιντεν
- Νόρτζελαντ – Παναθηναϊκός
- Ίντερ Κλουμπ ντ’ Εσκάλδες – Κοπεγχάγη
- ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Τραμπζονσπόρ