Europa League: Προελαύνει στην κορυφή η Μπενφίκα, ήττα-σοκ για τη Μίλαν από τη Φερεντσβάρος και ανατροπή-εξπρές για την «Σταχτοπούτα» Τορεένσε στις καθυστερήσεις

Με πλούσια αγωνιστική δράση και εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με την Μπενφίκα να επικρατεί 3-1 της Λεχ Πόζναν και τη Μίλαν να γνωρίζει εντός έδρας ήττα με 0-2 από τη Φερεντσβάρος. Παράλληλα, οι προσεχείς αντίπαλοι του Ολυμπιακού, Τσέλιε και Τορεένσε, πανηγύρισαν νίκες με 3-2 επί των Στουρμ Γκρατς και Αραράτ-Αρμένια αντίστοιχα, ενώ ο ΟΦΗ επικράτησε με 0-2 της Χάποελ Μπερ Σεβά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μπενφίκα επικράτησε με 3-1 της Λεχ Πόζναν στη Λισαβόνα, με τέρματα των Ράφα Σίλβα, Πρεστιάνι και Σουντακόφ.
  • Σημαντικές νίκες πανηγύρισαν οι επόμενοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού, καθώς η Τσέλιε επιβλήθηκε με 3-2 της Στουρμ Γκρατς και η Τορεένσε νίκησε με 3-2 την Αραράτ με ανατροπή στις καθυστερήσεις.
  • Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Μίλαν υπέστη ήττα-σοκ με 0-2 από τη Φερεντσβάρος, ενώ Μαρσέιγ και Γιουβέντους πήραν σημαντικά διπλά απέναντι σε Λεβερκούζεν (0-1) και Άλκμααρ (1-2) αντίστοιχα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με πλούσια αγωνιστική δράση, πολλά γκολ και αρκετές εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος έμεινε στον πάγκο, επικράτησε με 3-1 της Λεχ Πόζναν στη Λισαβόνα. Ο Ράφα Σίλβα άνοιξε το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό, ενώ ο Πρεστιάνι στο 67′ και ο Σουντακόφ στο 90′ διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Για τους φιλοξενούμενους είχε μειώσει προσωρινά ο Μπένγκτσον.

Σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε και η Τσέλιε, η οποία επικράτησε με 3-2 της Στουρμ Γκρατς και αποτελεί την επόμενη αντίπαλο του Ολυμπιακού στη διοργάνωση. Ο Σέσλαρ έδωσε προβάδισμα στους Σλοβένους στο 29′, με τον Ντιακιτέ να ισοφαρίζει στο 40′. Ο Βέρμπιτς στο 45′ και ξανά ο Σέσλαρ στο 73′ έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στην Τσέλιε, με τη Στουρμ Γκρατς να μειώνει στο τελικό 2-3.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η πρωτάρα του θεσμού Τορεένσε, επίσης αντίπαλος του Ολυμπιακού, επικράτησε με 3-2 της Αραράτ, ανατρέποντας το εις βάρος της σκορ στο 90+3 και 90+5.

Η Μαρσέιγ πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Λεβερκούζεν με 0-1, ενώ η Γιουβέντους πήρε σημαντικό διπλό στην έδρα της Άλκμααρ επικρατώντας με 1-2.

Νίκες πανηγύρισαν επίσης η Σέλτικ, η Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ και η Ντιναμό Ζάγκρεμπ επί της Μπεσίκτας, Θέλτα και Σάντερλαντ αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου:

  • Ρεν – Ολυμπιακός 0-0

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου:

  • Μίλαν – Φερεντσβάρος 0-2
  • Σπάρτα Πράγας – Μπόρνμουθ 1-3
  • Κρίσταλ Πάλας – Χόφενχαϊμ 1-1
  • Λέφσκι Σόφιας – Γιαγκελόνια 1-0
  • Λίλεστρομ – Βικτόρια Πλζεν 0-1
  • Ναϊμέγκεν – Ομόνοια 3-1
  • Άντερλεχτ – Σάλτσμπουργκ 2-0
  • Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λυών 1-1
  • Άλκμααρ – Γιουβέντους 1-2
  • Λεβερκούζεν – Μαρσέιγ 0-1
  • Μπενφίκα – Λεχ Πόζναν 3-1
  • Θέλτα – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 1-2
  • Σέλτικ – Μπεσίκτας 3-2
  • Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ 0-2
  • Στουρμ Γκρατς – Τσέλιε 2-3
  • Σάντερλαντ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 0-2
  • Τορεένσε – Αραράτ-Αρμένια 3-2

Η βαθμολογία:

Standings provided by Sofascore

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου:

19:45:

  • Ολυμπιακός – Μίλαν
  • Μαρσέιγ – Λέφσκι Σόφιας
  • Θέλτα – Μπόρνμουθ
  • Βικτόρια Πλζεν – Μπενφίκα
  • Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Λεβερκούζεν
  • Ζάλτσμπουργκ – Αραράτ-Αρμένια
  • Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Λεχ Πόζναν
  • Μπεσίκτας – Χάποελ Μπερ Σεβά

22:00:

  • ΟΦΗ – Άντερλεχτ
  • Γιουβέντους – Ομόνοια
  • Λιόν – Λίλεστρομ
  • Χόφενχαϊμ – Στουρμ Γκρατς
  • Τορεένσε – Σέλτικ
  • Κρίσταλ Πάλας – Ρεάλ Σοσιεδάδ
  • Φερεντσβάρος – Τσέλιε
  • Σάντερλαντ – Γιαγκελόνια
  • Ναϊμέγκεν – Ρεν
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