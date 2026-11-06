Europa League: Προελαύνει στην κορυφή η Μπενφίκα, ήττα-σοκ για τη Μίλαν από τη Φερεντσβάρος και ανατροπή-εξπρές για την «Σταχτοπούτα» Τορεένσε στις καθυστερήσεις

Με πλούσια αγωνιστική δράση, πολλά γκολ και αρκετές εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος έμεινε στον πάγκο, επικράτησε με 3-1 της Λεχ Πόζναν στη Λισαβόνα. Ο Ράφα Σίλβα άνοιξε το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό, ενώ ο Πρεστιάνι στο 67′ και ο Σουντακόφ στο 90′ διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Για τους φιλοξενούμενους είχε μειώσει προσωρινά ο Μπένγκτσον.
Σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε και η Τσέλιε, η οποία επικράτησε με 3-2 της Στουρμ Γκρατς και αποτελεί την επόμενη αντίπαλο του Ολυμπιακού στη διοργάνωση. Ο Σέσλαρ έδωσε προβάδισμα στους Σλοβένους στο 29′, με τον Ντιακιτέ να ισοφαρίζει στο 40′. Ο Βέρμπιτς στο 45′ και ξανά ο Σέσλαρ στο 73′ έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στην Τσέλιε, με τη Στουρμ Γκρατς να μειώνει στο τελικό 2-3.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η πρωτάρα του θεσμού Τορεένσε, επίσης αντίπαλος του Ολυμπιακού, επικράτησε με 3-2 της Αραράτ, ανατρέποντας το εις βάρος της σκορ στο 90+3 και 90+5.
Η Μαρσέιγ πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Λεβερκούζεν με 0-1, ενώ η Γιουβέντους πήρε σημαντικό διπλό στην έδρα της Άλκμααρ επικρατώντας με 1-2.
Νίκες πανηγύρισαν επίσης η Σέλτικ, η Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ και η Ντιναμό Ζάγκρεμπ επί της Μπεσίκτας, Θέλτα και Σάντερλαντ αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου:
- Ρεν – Ολυμπιακός 0-0
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου:
- Μίλαν – Φερεντσβάρος 0-2
- Σπάρτα Πράγας – Μπόρνμουθ 1-3
- Κρίσταλ Πάλας – Χόφενχαϊμ 1-1
- Λέφσκι Σόφιας – Γιαγκελόνια 1-0
- Λίλεστρομ – Βικτόρια Πλζεν 0-1
- Ναϊμέγκεν – Ομόνοια 3-1
- Άντερλεχτ – Σάλτσμπουργκ 2-0
- Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λυών 1-1
- Άλκμααρ – Γιουβέντους 1-2
- Λεβερκούζεν – Μαρσέιγ 0-1
- Μπενφίκα – Λεχ Πόζναν 3-1
- Θέλτα – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 1-2
- Σέλτικ – Μπεσίκτας 3-2
- Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ 0-2
- Στουρμ Γκρατς – Τσέλιε 2-3
- Σάντερλαντ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 0-2
- Τορεένσε – Αραράτ-Αρμένια 3-2
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου:
19:45:
- Ολυμπιακός – Μίλαν
- Μαρσέιγ – Λέφσκι Σόφιας
- Θέλτα – Μπόρνμουθ
- Βικτόρια Πλζεν – Μπενφίκα
- Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Λεβερκούζεν
- Ζάλτσμπουργκ – Αραράτ-Αρμένια
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Λεχ Πόζναν
- Μπεσίκτας – Χάποελ Μπερ Σεβά
22:00:
- ΟΦΗ – Άντερλεχτ
- Γιουβέντους – Ομόνοια
- Λιόν – Λίλεστρομ
- Χόφενχαϊμ – Στουρμ Γκρατς
- Τορεένσε – Σέλτικ
- Κρίσταλ Πάλας – Ρεάλ Σοσιεδάδ
- Φερεντσβάρος – Τσέλιε
- Σάντερλαντ – Γιαγκελόνια
- Ναϊμέγκεν – Ρεν