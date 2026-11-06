Europa League: Προελαύνει στην κορυφή η Μπενφίκα, ήττα-σοκ για τη Μίλαν από τη Φερεντσβάρος και ανατροπή-εξπρές για την «Σταχτοπούτα» Τορεένσε στις καθυστερήσεις

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Με πλούσια αγωνιστική δράση, πολλά γκολ και αρκετές εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος έμεινε στον πάγκο, επικράτησε με 3-1 της Λεχ Πόζναν στη Λισαβόνα. Ο Ράφα Σίλβα άνοιξε το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό, ενώ ο Πρεστιάνι στο 67′ και ο Σουντακόφ στο 90′ διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Για τους φιλοξενούμενους είχε μειώσει προσωρινά ο Μπένγκτσον.

Σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε και η Τσέλιε, η οποία επικράτησε με 3-2 της Στουρμ Γκρατς και αποτελεί την επόμενη αντίπαλο του Ολυμπιακού στη διοργάνωση. Ο Σέσλαρ έδωσε προβάδισμα στους Σλοβένους στο 29′, με τον Ντιακιτέ να ισοφαρίζει στο 40′. Ο Βέρμπιτς στο 45′ και ξανά ο Σέσλαρ στο 73′ έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στην Τσέλιε, με τη Στουρμ Γκρατς να μειώνει στο τελικό 2-3.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η πρωτάρα του θεσμού Τορεένσε, επίσης αντίπαλος του Ολυμπιακού, επικράτησε με 3-2 της Αραράτ, ανατρέποντας το εις βάρος της σκορ στο 90+3 και 90+5.

Η Μαρσέιγ πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Λεβερκούζεν με 0-1, ενώ η Γιουβέντους πήρε σημαντικό διπλό στην έδρα της Άλκμααρ επικρατώντας με 1-2.

Νίκες πανηγύρισαν επίσης η Σέλτικ, η Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ και η Ντιναμό Ζάγκρεμπ επί της Μπεσίκτας, Θέλτα και Σάντερλαντ αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου:

Ρεν – Ολυμπιακός 0-0

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου:

Μίλαν – Φερεντσβάρος 0-2

Σπάρτα Πράγας – Μπόρνμουθ 1-3

Κρίσταλ Πάλας – Χόφενχαϊμ 1-1

Λέφσκι Σόφιας – Γιαγκελόνια 1-0

Λίλεστρομ – Βικτόρια Πλζεν 0-1

Ναϊμέγκεν – Ομόνοια 3-1

Άντερλεχτ – Σάλτσμπουργκ 2-0

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λυών 1-1

Άλκμααρ – Γιουβέντους 1-2

Λεβερκούζεν – Μαρσέιγ 0-1

Μπενφίκα – Λεχ Πόζναν 3-1

Θέλτα – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 1-2

Σέλτικ – Μπεσίκτας 3-2

Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ 0-2

Στουρμ Γκρατς – Τσέλιε 2-3

Σάντερλαντ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 0-2

Τορεένσε – Αραράτ-Αρμένια 3-2

Η βαθμολογία:

Standings provided by Sofascore

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής