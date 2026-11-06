Νέο αιματοκύλισμα στη Γάζα: Πέντε νεκροί από ισραηλινά πυρά και αεροπορικά πλήγματα – Ανάμεσά τους ένα 12χρονο παιδί

Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 12χρονο παιδί και μία γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινά πυρά και αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του θύλακα. Τα περιστατικά βίας σημειώθηκαν σε Αλ Μπουρέιτζ, Αλ Ζαουάιντα, Χαν Γιούνις και Πόλη της Γάζας παρά τη συμφωνία εκεχειρίας. Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε επιθέσεις στην Αλ Ζαουάιντα, δηλώνοντας ότι στόχος ήταν στελέχη της Χαμάς.

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Διεθνή Νέα

Νέο αιματοκύλισμα στη Γάζα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 12χρονο παιδί, έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινά πυρά και αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς συνεχίζονται τα περιστατικά βίας παρά την εκεχειρία.
  • Θανατηφόρα περιστατικά σημειώθηκαν σε Αλ Μπουρέιτζ, Αλ Ζαουάιντα, Χαν Γιούνις και Πόλη της Γάζας, με εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού να υποστηρίζει ότι στόχος τους ήταν «τρομοκράτες της Χαμάς».
  • Περισσότεροι από 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, ενώ ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει οκτώ απώλειες στο ίδιο χρονικό διάστημα.

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Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 12χρονο παιδί, έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινά πυρά και αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την ενημέρωση της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα, καθώς συνεχίζονται τα περιστατικά βίας παρά την εκεχειρία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ελεγχόμενη από τη Χαμάς υπηρεσία, το 12χρονο αγόρι σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών δυνάμεων κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Μπουρέιτζ, στην κεντρική Γάζα.

Σε μικρή απόσταση, κοντά στην Αλ Ζαουάιντα, δύο ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστά πλήγματα. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) τις επιθέσεις στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι στόχος τους ήταν «τρομοκράτες της Χαμάς».

Την ίδια ώρα, στην περιοχή της Χαν Γιούνις, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της από πυρά του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία. Η ίδια υπηρεσία ανακοίνωσε επίσης ότι ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν από πλήγμα ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στα δυτικά της Πόλης της Γάζας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας, τα οποία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα, περισσότεροι από 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει οκτώ απώλειες στο ίδιο χρονικό διάστημα: επτά στρατιωτικών και ενός συμβασιούχου του υπουργείου Άμυνας.

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