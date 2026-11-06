LIVE η κίνηση: Στο… κόκκινο ο Κηφισός, μετ’ εμποδίων η κυκλοφορία στην Αττική Οδό – Πού καταγράφονται προβλήματα

Αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, με τον Κηφισό να βρίσκεται στο «κόκκινο» τόσο στο ανοδικό όσο και στο καθοδικό ρεύμα. Μποτιλιαρισμένο παραμένει το κέντρο της Αθήνας έπειτα από διακοπή της κυκλοφορίας λόγω συναγερμού για ύποπτα αντικείμενα, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.

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κίνηση - Κηφισός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο… κόκκινο βρίσκεται ξανά ο Κηφισός, τόσο στο ανοδικό όσο και στο καθοδικό ρεύμα, ενώ μποτιλιαρισμένο είναι και το κέντρο της Αθήνας.
  • Προβλήματα καταγράφονται στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού και τμηματικά στη Λ. Κηφισίας.
  • Καθυστερήσεις έως και 20 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, καθώς και μικρότερες καθυστερήσεις προς Ελευσίνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Παρασκευή σήμερα (6/11) με την κίνηση να είναι αυξημένη σε αρκετούς δρόμους της Αττικής. Μποτιλιαρισμένο είναι το κέντρο της Αθήνας, καθώς νωρίτερα υπήρξε και διακοπή της κυκλοφορίας λόγω συναγερμού για ύποπτα αντικείμενα σε Εξάρχεια και Μοναστηράκι.

Στο… κόκκινο βρίσκεται ξανά ο Κηφισός, τόσο στο ανοδικό, όσο και στο καθοδικό ρεύμα. Προβλήματα καταγράφονται στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και την άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού.

Τμηματικά αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λ. Κηφισίας.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

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