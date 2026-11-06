«Αν δεν έχεις τύχη, μη… διαβείς»: Πεζός στη Χιλή χτυπήθηκε από «ιπτάμενο» λάστιχο οχήματος – Δείτε βίντεο

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Ένας 19χρονος στη Χιλή δέχτηκε “επίθεση” όχι από άνθρωπο, ούτε ζώο, αλλά από λάστιχο οχήματος, το οποίο ξαφνικά τον χτύπησε ενώ εκείνος περπατούσε στο πεζοδρόμιο.

Το αν μη τι άλλο σπάνιο περιστατικό συνέβη στο Σαντιάγκο και ενώ ο 19χρονος περπατά στο πεζοδρόμιο, το οποίο είναι χωρίς κόσμο, δίχως να υπάρχει κάτι που να δείχνει τι θα ακολουθήσει. Μάλιστα, τα πλάνα από κάμερα ασφαλείας δεν δείχνουν κάτι να ξαφνιάζει τον πεζό, ούτε έχουν αποτυπώσει κάποια ανησυχία. Έχουν “πιάσει” όμως τη στιγμή που το ελαστικό από το πουθενά χτυπάει με δύναμη τον άνδρα και τον ρίχνει στο έδαφος.

⚠️ CCTV footage captures the moment a rogue wheel came flying, seemingly out of nowhere, before striking a 19-year-old pedestrian in Santiago, Chile. https://t.co/SRBU6fODCV — TMZ (@TMZ) November 5, 2026 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Ψηφιακό «σαφάρι» για τις «ορφανές» κληρονομιές

Παρά τη σφοδρότητα του χτυπήματος, ο φοιτητής γλίτωσε με ελαφρά τραύματα. Ο 19χρονος μεταφέρθηκε στην κλινική Santa María, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και φρόντισαν τις πληγές του στο μέτωπο, το πρόσωπο και το στήθος.

Οι Αρχές ταυτοποίησαν το όχημα από το οποίο έφυγε η ρόδα καθώς και τον οδηγό του και διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της αποκόλλησης του ελαστικού.

Σύμφωνα με τον οδηγό, το αυτοκίνητο είχε μόλις βγει από το συνεργείο. Ενώ κινούνταν στην περιοχή, ο ένας του τροχός αποκολλήθηκε. Το ελαστικό προσέκρουσε πρώτα επάνω σε δύο άλλα αυτοκίνητα και στη συνέχεια αναπήδησε με μεγάλη ταχύτητα προς το φαρδύ πεζοδρόμιο της λεωφόρου Los Leones.

Τότε, η ρόδα χτύπησε με σφοδρότητα τον ανυποψίαστο 19χρονο από πίσω, ρίχνοντάς τον βίαια στο έδαφος.

Περαστικοί και δυνάμεις ασφαλείας του δήμου έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν τον νεαρό.