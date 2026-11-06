«Δεν ξέρω τι να κάνω»: Το τελευταίο σπαρακτικό τηλεφώνημα 34χρονου στη σύζυγό του λίγο πριν πνιγεί στις πλημμύρες της Φλόριντα

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Μια οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε στη Φλόριντα των ΗΠΑ, καθώς ένας 34χρονος πατέρας έχασε τη ζωή του εγκλωβισμένος μέσα στο όχημά του, το οποίο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά των φονικών πλημμυρών.

Λίγα μόλις λεπτά πριν από το μοιραίο τέλος, ο άτυχος άνδρας κατάφερε να επικοινωνήσει μέσω βιντεοκλήσης με τη σύζυγό του, περιγράφοντας μέσα σε λυγμούς την απόγνωσή του καθώς τα νερά κάλυπταν το αυτοκίνητό του.

«Βρίσκομαι στη μέση ενός ποταμού»

Ο 34χρονος Τζόσουα Μπένετ είχε βγει το πρωί της Δευτέρας για να αγοράσει καφέ, όταν το φορτηγάκι που οδηγούσε παγιδεύτηκε ξαφνικά από τα ορμητικά, σαν ποτάμι, νερά που κατέκλυσαν την περιοχή Παλμ Μπέι, όπως περιέγραψε η σύζυγός του, Στέισι Μπένετ στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WESH2.

Σε κατάσταση απόγνωσης, ο 34χρονος κάλεσε τη σύζυγό του μέσω FaceTime για να ζητήσει βοήθεια.

«Με κάλεσε στο FaceTime και απλά έκλαιγε λέγοντας: “Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω”», ανέφερε η Στέισι Μπένετ.

«Μου είπε ότι βρίσκεται στη μέση ενός ποταμού και ότι το αυτοκίνητό του είχε βυθιστεί, παντού γύρω του υπήρχε νερό».

Η σύζυγός του τον προέτρεψε πανικόβλητη να σπάσει το παράθυρο του φορτηγού και να βγει έξω για να σωθεί, όμως η κλήση διακόπηκε ξαφνικά.

Σε κατάσταση σοκ, η ίδια κάλεσε αμέσως το 911 και πέρασε ώρες προσπαθώντας να συντονίσει τη διάσωσή του μέσω των αρχών, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο Μπένετ, που στις αναφορές της αστυνομίας καταγράφεται και ως Ρίτσαρντς σύμφωνα με τη New York Post, εγκλωβισμένος στο όχημά του, εντοπίστηκε αργότερα νεκρός από τις αστυνομικές αρχές του Παλμ Μπέι.

Eκατοντάδες διασώσεις

Ο 34χρονος είναι ένας από τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους αυτή την εβδομάδα εξαιτίας της ιστορικής καταιγίδας που έπληξε τη Φλόριντα.

Σύμφωνα με τις αρχές, σε ορισμένες περιοχές της πολιτείας σημειώθηκαν έως και 50 εκατοστά βροχής μέσα σε μόλις 12 ώρες.

Historic rains across Florida left disastrous scenes of widespread flooding. Many locals said this was worse than any past tropical system they have ever seen. Here are some videos I took of the area, Palm Bay to Barefoot Bay. It was bad. So many homes flooded. Hundreds of cars left stranded. — Mike’s Weather Page (@tropicalupdate) November 3, 2026



Παράλληλα, οι δυνάμεις διάσωσης χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν εκατοντάδες κατοίκους που παγιδεύτηκαν από την απότομη άνοδο της στάθμης των υδάτων.

🌧️☔️FLOODS LINGER IN FLORIDA: After a busy week of heavy rain from the Space Coast of Florida, to South Florida – the state is slowly but surely drying out! However, even after the rain stopped, many areas of South Florida have had a tough time drying out, due to the sheer volume of the heavy rain this week.

#FLwx — WeatherNation (@WeatherNation) November 5, 2026

«Τώρα ξεκινάμε ουσιαστικά από το μηδέν»

Η συντριμμένη χήρα του 34χρονου τον περιέγραψε ως έναν «καταπληκτικό σύζυγο και πατέρα», ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αφοσιωμένος στα τέσσερα παιδιά τους — έναν γιο και τρία κορίτσια, μεταξύ των οποίων και δίδυμα που είχαν γεννηθεί πρόωρα.

«Έχει έναν γιο και τρεις κόρες. Ήταν απόλυτα αφοσιωμένος σε αυτά, λάτρευε να κάνει δραστηριότητες μαζί τους», δήλωσε η Στέισι Μπένετ.

«Τώρα ξεκινάμε ουσιαστικά από το μηδέν», πρόσθεσε η ίδια. «Δεν είναι εδώ. Δεν έχω το στήριγμά μου. Τα παιδιά δεν έχουν τον πατέρα τους».