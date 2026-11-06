Νέος συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα – Διακόπηκε η κυκλοφορία στη Θησέως

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Νέος συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στις Αρχές. Μετά τα Εξάρχεια, ύποπτη βαλίτσα φέρεται να εντοπίστηκε και στο Μοναστηράκι, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Θησέως, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες και οι έλεγχοι από το ΤΕΕΜ.

Νωρίτερα συναγερμός υπήρξε και στα Εξάρχεια για ύποπτο αντικείμενο το οποίο εντοπίστηκε στην οδό Σπύρου Τρικούπη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για βαλίτσα.

Πού διακόπηκε η κυκλοφορία

Λόγω της αστυνομικής επιχείρησης, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σπύρου Τρικούπη, αρχικά στο τμήμα από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι την οδό Δεληγιάννη.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., στις 07:21 ανακοινώθηκε επιπλέον διακοπή της κυκλοφορίας στη Σπύρου Τρικούπη από το ύψος της οδού Τοσίτσα, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται για λόγους ασφαλείας, όσο διαρκεί ο έλεγχος του ύποπτου αντικειμένου από τους πυροτεχνουργούς.