Ιωάννα Τούνη: «Ο πιο ωραίος στολισμός που είχα ποτέ» – Η influencer μας έδειξε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της – BINTEO

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Σε γιορτινούς ρυθμούς έχει μπει η Ιωάννα Τούνη, η οποία παρουσίασε μέσα από τα social media τον φετινό χριστουγεννιάτικο στολισμό του σπιτιού της, εντυπωσιάζοντας τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας επέλεξε φέτος να κινηθεί σε διαφορετικό στιλ διακόσμησης, αφήνοντας πίσω τις ροζ αποχρώσεις των προηγούμενων ετών και υιοθετώντας έναν πιο κλασικό χριστουγεννιάτικο συνδυασμό, με πρωταγωνιστές το κόκκινο και το λευκό.

Το κέντρο της διακόσμησης αποτελεί ένα επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο ξεχωρίζει για τον όγκο και τα εντυπωσιακά στολίδια του. Κόκκινα διακοσμητικά κλαδιά, λαμπερές γιρλάντες, μεγάλες λευκές μπάλες και ριγέ στολίδια, που θυμίζουν γιορτινά ζαχαρωτά, συνθέτουν ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Η διακόσμηση, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο δέντρο. Γύρω του έχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο χριστουγεννιάτικο σκηνικό, με ένα μεγάλο κατακόκκινο τρενάκι, ένα γραμματοκιβώτιο για τα γράμματα στον Άγιο Βασίλη και πλήθος φωτεινών διακοσμητικών που ολοκληρώνουν την ατμόσφαιρα.

«Ο πιο ωραίος στολισμός που είχα ποτέ»

Η ίδια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντάς το, μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, ως τον «πιο ωραίο στολισμό που είχε ποτέ».

Οι εικόνες που δημοσίευσε συγκέντρωσαν πλήθος σχολίων από τους ακολούθους της, με τους περισσότερους να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για την αισθητική και τις λεπτομέρειες της φετινής διακόσμησης.

Όπως και το 2025, την επιμέλεια του εντυπωσιακού χριστουγεννιάτικου σκηνικού ανέλαβε στενός φίλος της Ιωάννας Τούνη, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της διακόσμησης