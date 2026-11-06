Τραμπ: «Ίσως αναγκαστώ να καταστρέψω το Ιράν, θα το μάθετε σύντομα» – Τα 3 σενάρια που εξετάζει

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μετά την ολοκλήρωση των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών και τη συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έθεσε στο τραπέζι τις επιλογές του για το μέλλον του πολέμου με το Ιράν.

Η πρώτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο μετά τις κάλπες

Την Πέμπτη, ο Τραμπ και οι ανώτατοι σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσημη σύσκεψη με αντικείμενο το Ιράν μετά τις εκλογές, στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας ενημέρωσης από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, όπως επιβεβαίωσαν στο Axios δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι ενδιάμεσες εκλογές θεωρούνταν ευρέως ως το χρονικό σημείο καμπής για το αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα εξαπέλυε ένα νέο κύμα βομβαρδισμών με στόχο να βάλει τέλος στον πόλεμο.

O Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνομιλίας που είχε με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, άφησε να εννοηθεί ότι οι εκλογικές ήττες δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις του, αναφέρει το Associated Press.

«Αν πρέπει να προχωρήσουμε με το υπόλοιπο θέμα του Ιράν, είμαστε απολύτως αποφασισμένοι», είπε χαρακτηριστικά.

Προς το παρόν, σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ εξετάζει τρία σενάρια:

τη διεξαγωγή νέων στρατιωτικών πληγμάτων,

τη συνέχιση της οικονομικής ασφυξίας του ιρανικού καθεστώτος ή

τη επίτευξη μιας συμφωνίας που θα περιλαμβάνει σημαντικές υποχωρήσεις προς την Τεχεράνη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι οι αποφάσεις που θα πάρει είναι προ των πυλών.

«Τώρα θα λάβουμε μια απόφαση. Θέλουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω [με πλήγματα] ώστε να διασφαλίσουμε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι νεκρό και ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ ξανά;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θα προτιμούσα να μην καταστρέψω το υπόλοιπο της χώρας αν είναι δυνατόν, αλλά ίσως αναγκαστώ να το κάνω. Θα το μάθετε σύντομα», πρόσθεσε.

Διπλωματικός «οργασμός» και το σχέδιο των «δύο ημερών»

Την ίδια στιγμή που ο Λευκός Οίκος ζυγίζει τις επιλογές του, την Πέμπτη σημειώθηκε έντονη διπλωματική κινητικότητα στην περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε πολλαπλές τηλεφωνικές επικοινωνίες με περιφερειακούς μεσολαβητές από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν και την Αίγυπτο.

Παράλληλα, οι Καταριανοί μεσολαβητές συνέχισαν τις επαφές τους με την ιρανική πλευρά και τον Λευκό Οίκο πάνω σε ένα προσχέδιο πρότασης, το οποίο προβλέπει μια σειρά από βήματα σε διάστημα δύο ημερών, με στόχο την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης για μια ευρύτερη συμφωνία.

1η Ημέρα

Οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού και την αποδέσμευση μέρους των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Ως αντάλλαγμα, το Ιράν θα αποστείλει επίσημη πρόσκληση στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) για την αποστολή επιθεωρητών στις βομβαρδισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις, βάσει της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί στο Κάιρο πριν από έναν χρόνο, σύμφωνα με περιφερειακές πηγές.

2η Ημέρα

Θα επαναλειτουργήσουν τα Στενά του Ορμούζ, εξέλιξη μετά την οποία θα ξεκινήσουν εκ νέου οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις, με επίκεντρο το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν.

Η αποστολή Ρεζαΐ στο Κρεμλίνο και οι «7 όροι» της Τεχεράνης

Στο διπλωματικό πεδίο ενεπλάκη ενεργά και η Μόσχα. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ —κομβικός παίκτης στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ— συνάντησε την Πέμπτη στο Κρεμλίνο τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη τηλεφωνική τους επικοινωνία και τις προτάσεις του Πούτιν για ανάληψη μεσολαβητικού ρόλου μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ο Ρεζαΐ δήλωσε ότι μετέφερε στον Πούτιν προσωπικό μήνυμα από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενώ σημείωσε πως ο Ρώσος Πρόεδρος τόνισε την ετοιμότητά του να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, ο Ιρανός αξιωματούχος διαμήνυσε τη σκληρή στάση της χώρας του αμέσως μετά τη συνάντηση.

«Είπαμε στον κ. Πούτιν ότι ανακοινώσαμε επτά προϋποθέσεις στους Αμερικανούς όσον αφορά τη διπλωματία, και ότι μέχρι οι Αμερικανοί να εκπληρώσουν τις επτά προϋποθέσεις μας, ούτε το Ορμούζ θα ανοίξει ούτε θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις».

Στρατιωτική κινητικότητα

Παρά τον διπλωματικό «πυρετό», οι στρατιωτικές προετοιμασίες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) οριστικοποιεί τις προετοιμασίες για το ενδεχόμενο επανέναρξης ευρείας κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, παρότι δεν έχει λάβει ακόμη νέα οδηγία από την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios.

Ένα από τα βασικά μηνύματα που θα σηματοδοτούσε την απόφαση των ΗΠΑ για νέα πλήγματα είναι η άφιξη μιας τρίτης ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου του Αμερικανικού Ναυτικού στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, το αεροπλανοφόρο «USS Theodore Roosevelt» και η ομάδα κρούσης που το συνοδεύει θα πραγματοποιήσουν ολιγοήμερη στάση στη Σιγκαπούρη ξεκινώντας από την Παρασκευή.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος, το πολεμικό πλοίο δεν αναμένεται να εισέλθει στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM πριν από τα μέσα Νοεμβρίου.