Χάκαραν το email του Άδωνι Γεωργιάδη: Παρήγγειλαν 150 Porsche και 50 Mercedes ανήμερα των γενεθλίων του – «Ενημέρωσα τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος»

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Χάκερ «χτύπησαν» στο email του Άδωνι Γεωργιάδη ανήμερα των γενεθλίων του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο «X».

Οι θρασύτατοι χάκερ μάλιστα, χρησιμοποιώντας το όνομα του υπουργού Υγείας, προχώρησαν στην παραγγελία πολυτελών οχημάτων, μεταξύ των οποίων 150 Porsche Cayenne και 50 Mercedes, αλλά και 24 καραμπίνων.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ανήρτησε ο υπουργός Υγείας στα μηνύματα προς την Porsche αναγραφόταν «Γεια σας είμαι ο Άδωνις Γεωργιάδης ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΝΩ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ, Ευγενία Μανωλίδου. ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΕΧΩ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΟΥ 150 τέτοια ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. Ευχαριστώ πολύ!!!»

Δεδομένου, δε, ότι το χακάρισμα έγινε ανήμερα των γενεθλίων του Άδωνι Γεωργιάδη, ο υπουργός Υγείας γράφει σκωπτικά: «Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου».

Ενημερώνει, όμως, ότι «μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ανήμερα των γενεθλίων μου, μου επιφύλαξαν την εξής έκπληξη. Χάκαραν» το email μου και χρησιμοποιώντας το όνομα μου, έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες. 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο.

Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου αλλά τους ενημερώνω ότι μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά.

Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν…

Υ.Γ. Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα…»