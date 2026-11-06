Βίντεο: Άγριο ξύλο για μια φωτογραφία στην Κίνα – Ηλικιωμένοι πιάστηκαν στα χέρια με ζευγάρι που τους έκανε παρατήρηση

Μια διαφωνία για τη σειρά στην ουρά και τη λήψη φωτογραφιών στην «Πεντάχρωμη Λίμνη» στο Τζιουζαϊγκού της Κίνας εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή ανάμεσα σε δύο ζευγάρια τουριστών. Το περιστατικό κατέληξε στον τραυματισμό τριών ατόμων και την παρέμβαση των αρχών, με τις δύο πλευρές να ζητούν τελικά αμοιβαία συγγνώμη στο αστυνομικό τμήμα.

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Διεθνή Νέα

Κίνα ξύλο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στην «Πεντάχρωμη Λίμνη», στην προστατευόμενη περιοχή Τζιουζαϊγκού της Κίνας, όταν τουρίστες πιάστηκαν στα χέρια για μια θέση στην ουρά και μια φωτογραφία.
  • Το περιστατικό έληξε με τρεις τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και βρίσκονται εκτός κινδύνου.
  • Οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου αναγνώρισαν τα λάθη τους και ζήτησαν αμοιβαία συγγνώμη, ενώ οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους επισκέπτες για ψυχραιμία.

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Για μια θέση στην ουρά και μια φωτογραφία πιάστηκαν στα χέρια τουρίστες στην Κίνα, μετατρέποντας εξαιτίας μιας ασήμαντης αφορμής ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της χώρας σε σκηνικό άγριου ξυλοδαρμού.

Το περιστατικό έληξε με τρεις τραυματίες και την παρέμβαση της αστυνομίας, όταν η παρατήρηση για την τήρηση της σειράς ξέφυγε εντελώς από τον έλεγχο.

Ξύλο σε δημοφιλή λίμνη

Η άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στις 2 Νοεμβρίου στην «Πεντάχρωμη Λίμνη», στην προστατευόμενη περιοχή Τζιουζαϊγκού, της επαρχίας Σιτσουάν.

Σύμφωνα με τη New York Post, ένα ζευγάρι ενεπλάκη σε έντονη λογομαχία με έναν 62χρονο άνδρα και μια 58χρονη γυναίκα.

Αφορμή για τον καβγά στάθηκε το γεγονός ότι το μεγαλύτερο σε ηλικία ζευγάρι προσπάθησε να προσπεράσει την ουρά για να βγάλει φωτογραφίες στο δημοφιλές σημείο θέασης.

Όταν το ζευγάρι τους έκανε παρατήρηση για την παραβίαση της σειράς, η λεκτική διαμάχη ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο και μετατράπηκε σε βίαιη σωματική συμπλοκή.

Στα δραματικά βίντεο που καταγράφηκαν από αυτόπτες μάρτυρες, διακρίνεται ένας άνδρας με μπλε μπουφάν να γρονθοκοπεί επανειλημμένα έναν άλλον άνδρα που φοράει μωβ μπλούζα.

Σε άλλο απόσπασμα, το νεαρότερο ζευγάρι εμφανίζεται με αίματα στο πρόσωπο, ενώ άλλοι επισκέπτες συγκεντρώνονται γύρω τους προσπαθώντας να τους προσφέρουν πρώτες βοήθειες.

Τραυματισμοί και παρέμβαση της αστυνομίας

Από τη χαώδη συμπλοκή τραυματίστηκαν το νεαρό ζευγάρι καθώς και ο ένας από τους μεγαλύτερους σε ηλικία τουρίστες.

Και τα τρία άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι βρίσκονται εκτός κινδύνου.


Μετά τη φροντίδα των τραυμάτων τους, και οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα για τη διενέργεια έρευνας.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, όλοι οι εμπλεκόμενοι αναγνώρισαν τα λάθη τους, ζήτησαν αμοιβαία συγγνώμη και κατέληξαν σε συμφωνία έπειτα από συζητήσεις.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές απηύθυναν έκκληση προς όλους τους τουρίστες να διατηρούν την ψυχραιμία τους, να επικοινωνούν με ευγένεια και να αποφεύγουν την κλιμάκωση διαφωνιών που μπορεί να οδηγήσουν σε φαινόμενα βίας.

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