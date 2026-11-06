Οι 5 εστίες της ακρίβειας που «ροκανίζουν» τα εισοδήματα

Αντιμέτωποι με πέντε εστίες ακρίβειας έρχονται καθημερινά οι καταναλωτές, καθώς καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης, ρεύμα, ενοίκια και τρόφιμα ροκανίζουν τα εισοδήματα των νοικοκυριών. Οι υψηλές τιμές στην ενέργεια τροφοδοτούν τον πληθωρισμό και προκαλούν ντόμινο ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά, ενώ επιχειρήσεις προχωρούν ήδη σε αναπροσαρμογή των τιμοκαταλόγων τους. Παράλληλα, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν άνοδο του πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 5,6% τον Οκτώβριο, κατατάσσοντας τη χώρα στην τρίτη υψηλότερη θέση της Ευρωζώνης μαζί με την Ιταλία.

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Οικονομία

ακρίβεια οικονομία σούπερ μάρκετ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αντιμέτωποι με πέντε εστίες ακρίβειας έρχονται καθημερινά οι καταναλωτές, καθώς καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης, ρεύμα, ενοίκια και τρόφιμα «ροκανίζουν» τα εισοδήματα των νοικοκυριών.
  • Οι υψηλές τιμές στην ενέργεια τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, ενώ αρκετές επιχειρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει ή αναμένεται να προχωρήσουν σε αναπροσαρμογή των τιμοκαταλόγων τους μέχρι το τέλος του χρόνου.
  • Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 5,6% τον Οκτώβριο, φέρνοντας τη χώρα στην τρίτη υψηλότερη θέση ανάμεσα στα κράτη της ευρωζώνης μαζί με την Ιταλία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αντιμέτωποι με πέντε εστίες ακρίβειας έρχονται καθημερινά οι καταναλωτές. Καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης, ρεύμα, ενοίκια και τρόφιμα «ροκανίζουν» τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Eurostat: Στο 5,6% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Οι υψηλές τιμές στην ενέργεια τροφοδοτούν τον πληθωρισμό και δημιουργούν ένα ντόμινο ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα.

Νέες αυξήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr ήδη αρκετές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει ή πρόκειται να προχωρήσουν μέχρι το τέλος του χρόνου σε αναπροσαρμογή των τιμοκαταλόγων τους.

Η ακρίβεια αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, της Eurostat σύμφωνα με την οποία πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο αυξήθηκε στο 5,6% από 5,1% τον Σεπτέμβριο, 3,7% τον Αύγουστο, 2,7% τον Ιούλιο, 3,9% τον Ιούνιο, 4,9% τον Μάιο και 4,6% τον Απρίλιο σύμφωνα με τα στοιχεία, με την χώρα μας να έχει τον  τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό, μαζί με την Ιταλία ανάμεσα στις χώρες της ευρωζώνη.

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr

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