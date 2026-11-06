Οι 5 εστίες της ακρίβειας που «ροκανίζουν» τα εισοδήματα

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Αντιμέτωποι με πέντε εστίες ακρίβειας έρχονται καθημερινά οι καταναλωτές. Καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης, ρεύμα, ενοίκια και τρόφιμα «ροκανίζουν» τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Οι υψηλές τιμές στην ενέργεια τροφοδοτούν τον πληθωρισμό και δημιουργούν ένα ντόμινο ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα.

Νέες αυξήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr ήδη αρκετές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει ή πρόκειται να προχωρήσουν μέχρι το τέλος του χρόνου σε αναπροσαρμογή των τιμοκαταλόγων τους.

Η ακρίβεια αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, της Eurostat σύμφωνα με την οποία πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο αυξήθηκε στο 5,6% από 5,1% τον Σεπτέμβριο, 3,7% τον Αύγουστο, 2,7% τον Ιούλιο, 3,9% τον Ιούνιο, 4,9% τον Μάιο και 4,6% τον Απρίλιο σύμφωνα με τα στοιχεία, με την χώρα μας να έχει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό, μαζί με την Ιταλία ανάμεσα στις χώρες της ευρωζώνη.

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