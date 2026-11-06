Τουρκία: Οι κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν έβαλαν «λουκέτο» στις ροές φυσικού αερίου από το Τουρκμενιστάν

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«Λουκέτο» στις ροές φυσικού αερίου από το Τουρκμενιστάν μέσω Ιράν έβαλε η Τουρκία. Ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις και η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον-Τεχεράνης ανάγκασαν την Άγκυρα να τραβήξει «χειρόφρενο» στις εισαγωγές.

Ο Μπαϊρακτάρ εξήγησε ότι η εμπλοκή της αμερικανικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) εμπόδισε την επανέναρξη των εισαγωγών.

«Στη συνέχεια σταματήσαμε, επειδή η OFAC ενεπλάκη με κάποιον τρόπο σε αυτό. Και παρόλο που δεν πληρώναμε τίποτα στο Ιράν, η κατάσταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ κλιμακώθηκε και τώρα επηρεάζει τις ροές προς τον νότο», δήλωσε.

Η συμφωνία και οι προοπτικές του TANAP

Η Τουρκία είχε αρχίσει να εισάγει τουρκμενικό αέριο τον Μάρτιο του 2025, βάσει συμφωνίας για 1,3 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα ετησίως. Οι ροές διακόπηκαν τον Οκτώβριο του 2025, λόγω διαφωνιών για ποσότητες και τιμές.



Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ότι ο αγωγός TANAP ((Trans Anatolian Natural Gas Pipeline) διαθέτει επαρκή ελεύθερη δυναμικότητα που θα επέτρεπε στην Τουρκία να διπλασιάσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Μπαϊρακτάρ, τα αποθέματα του Αζερμπαϊτζάν μειώνονται σταδιακά, ενώ τα άφθονα αποθέματα του Τουρκμενιστάν θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες της τουρκικής και της ευρωπαϊκής αγοράς.

Κασπία και Ιράν

Ωστόσο, η κατασκευή αγωγού μεταξύ Τουρκμενιστάν και Αζερμπαϊτζάν προσκρούει σε τεχνικά εμπόδια και διαφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες στην Κασπία.

Παράλληλα, οι τουρκικές συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου από το Ιράν λήγουν τον Νοέμβριο, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν η ‘Αγκυρα προτίθεται να τις ανανεώσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ