ΗΠΑ: Γερακίνα βρέθηκε «υπερβολικά παχιά για να πετάξει» έπειτα από… τρικούβερτο φαγοπότι με κοτόπουλα

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Ένα ιδιαίτερο και σπάνιο συμβάν κλήθηκαν να διαχειριστούν οι διασώστες άγριας ζωής στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, όταν εντόπισαν μια γερακίνα που είχε χάσει την ικανότητα να πετάξει — όχι λόγω κάποιου τραυματισμού, αλλά επειδή είχε πάρει υπερβολικό βάρος.

Το αρπακτικό πουλί πέρασε εβδομάδες καταναλώνοντας κοτόπουλα από γειτονικό κοτέτσι, με αποτέλεσμα να ξεπεράσει κάθε φυσιολογικό όριο βάρους για το είδος του.

Η ανακάλυψη στο γκαράζ

Η εύσωμη γερακίνα του είδους red-shouldered hawk (γεράκι με κόκκινους ώμους), η οποία ζύγιζε περίπου 1 κιλό, εντοπίστηκε από έναν ιδιοκτήτη σπιτιού ακινητοποιημένη στον διάδρομο του γκαράζ του.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η ομάδα του Κέντρου Άγριας Ζωής Νοτιοδυτικής Βιρτζίνια, η οποία παρέλαβε το πουλί και προχώρησε στις απαραίτητες εξετάσεις.

«Κατά την άφιξη, ελέγξαμε για τους συνήθεις “ύποπτους”: σπασμένα κόκαλα, δηλητηρίαση από μόλυβδο, προβλήματα στα μάτια, τραύμα στο κεφάλι, ασιτία, μώλωπες από οποιοδήποτε είδος σύγκρουσης ή καβγά», έγραψε το κέντρο σε ανάρτησή του στο Facebook.

Όπως διαπιστώθηκε, η γερακίνα χαίρει άκρας υγείας, με μία μόνο εξαίρεση: ήταν υπερβολικά υπέρβαρη.

«Η διάγνωση: Με βάρος άνω των 910 γραμμαρίων, ήταν πάρα πολύ παχιά για να πετάξει! Δεν μπορούσαμε καν να ψηλαφήσουμε την το στέρνο της εξαιτίας του παχιού στρώματος λίπους που την κάλυπτε», ανέφερε το κέντρο.

Το μυστήριο της εξαφάνισης των κοτόπουλων

Σύμφωνα με το κέντρο άγριας ζωής, είναι εξαιρετικά σπάνιο για τα άγρια ζώα να γίνουν παχύσαρκα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, καθώς τα γεράκια αυτού του είδους ζυγίζουν συνήθως από 450 έως 680 γραμμάρια.

«Πώς μπόρεσε λοιπόν να συμβεί αυτό;», αναρωτήθηκαν οι ειδικοί. «Ήταν κάποιο χαμένο πουλί από εκτροφή γερακιών; Τη τάιζε κάποιος; Ήταν ένα γεράκι που απέδρασε από παράνομη αιχμαλωσία;».

Αφού απέκλεισαν αυτά τα ενδεχόμενα, οι διασώστες ρώτησαν τον άνθρωπο που βρήκε το πουλί αν υπήρχε πιθανότητα να είχε καταναλώσει κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής στη γειτονιά.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, το μυστήριο λύθηκε, όταν ο γείτονας του ιδιοκτήτη επιβεβαίωσε ότι τα κοτόπουλά του «εξαφανίζονταν με ανησυχητικό ρυθμό τις τελευταίες εβδομάδες».

«Αυτή η “βασίλισσα” διάλεγε από τον μπουφέ της εύκολης λείας που απλωνόταν μπροστά της, έτρωγε μέχρι να χορτάσει και στη συνέχεια αποκοιμιόταν στα κοντινά δέντρα μέχρι να είναι έτοιμη να φάει ξανά», σημείωσε το κέντρο.

«Τα κοτόπουλα έβγαιναν το πρωί, εκείνη έτρωγε άλλο ένα, και η ιστορία επαναλαμβανόταν».

«Έπειτα από εβδομάδες επανάληψης αυτού του φαγοποτιού και του ύπνου, δεν είναι απορίας άξιο που έγινε πολύ παχιά για να πετάξει!».

Η σοβαρή πλευρά πίσω από την αστεία ιστορία

Παρότι το κέντρο άγριας ζωής αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, σημειώνοντας ότι «αυτή η ιστορία είναι αστεία, εκτός αν είσαι τα κοτόπουλα που φαγώθηκαν», υπογράμμισε παράλληλα ότι υπάρχει μια «σκληρή πραγματικότητα» πίσω από τη διάγνωση της γερακίνας.

«Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο και θα μπορούσε να είχε χειρότερη κατάληξη αν το πουλί είχε εντοπιστεί από ένα μεγαλύτερο αρπακτικό αντί για αυτόν που το βρήκε. Χωρίς τη δυνατότητα πτήσης, είναι εξαιρετικά ευάλωτη», εξήγησαν οι ειδικοί.



«Το δίδαγμα της ιστορίας: Μην ταΐζετε την άγρια ζωή… είτε άμεσα είτε έμμεσα», κατέληξε στην ανακοίνωσή της η οργάνωση.