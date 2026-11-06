«Είχε βωμό με τα εσώρουχά μου»: 30χρονη καταγγέλλει ότι την βίασε ο πατριός της πριν δολοφονήσει τη μητέρα της – ΒΙΝΤΕΟ

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Μια συγκλονιστική υπόθεση οικογενειακής βίας, καταδιώξεων και εγκληματικής αδράνειας των Αρχών φέρνουν στο φως οι αποκαλύψεις μιας 30χρονης από τις ΗΠΑ, της οποίας ο πατριός δολοφόνησε τη μητέρα της πριν αυτοκτονήσει.

Ο φόνος και η καταδίωξη

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν η 50χρονη Μελίσα Κ. Πελκ-Λορ βρέθηκε νεκρή στις 27 Οκτωβρίου μέσα στο σπίτι της στην περιοχή Μουάρα της Νέας Υόρκης, φέροντας τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, σύμφωνα με την Αστυνομία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Λίγο μετά τη δολοφονία, οι ερευνητές εντόπισαν ένα κόκκινο ημιφορτηγό του 2009 που συνδεόταν με το έγκλημα και προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν τον οδηγό.

Στο τιμόνι βρισκόταν ο πρώην σύζυγος του θύματος, ο 50χρονος Νόρμαν Ε. Λορ Τζούνιορ από το Μίσιγκαν.

Ο ένοπλος ύποπτος ενεπλάκη σε μια καταδίωξη 320 χιλιομέτρων με τους αστυνομικούς, η οποία έληξε δραματικά στην περιοχή Λάιονς της Νέας Υόρκης, όταν ο ίδιος αυτοπυροβολήθηκε θανάσιμα μέσα στο όχημά του.

Οι φρικιαστικές αποκαλύψεις της κόρης

Μετά το περιστατικό, η κόρη του θύματος, Άλισον Πελκ, η οποία ζει επίσης στο Μίσιγκαν, προχώρησε σε δημόσιες καταγγελίες αποκαλύπτοντας την εφιαλτική συμπεριφορά του πατριού της.

«Υπήρχαν χρόνια προειδοποιητικών σημαδιών που οδήγησαν στον θάνατό της. Ο πρώην πατριός μου, ο Νόρμαν, γνωστός και ως Εντ, με βίασε και για χρόνια με παρενοχλούσε», ανέφερε η Πελκ σε βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook.



«Ήταν τόσο εμμονικός αφού έκανε αυτό που μου έκανε – δεν σταματούσε», τόνισε.

«Προσπάθησα να προστατεύσω τον εαυτό μου χρησιμοποιώντας τη νομική οδό, και κοιτάξτε τι συνέβη, η μαμά μου έφυγε».

Σε ένα ιδιαίτερα συγκλονιστικό απόσπασμα, η Πελκ έδειξε υλικό από τη ντουλάπα του Λορ Τζούνιορ, όπου ο ίδιος είχε δημιουργήσει έναν «βωμό» με τα εσώρουχα της θετής του κόρης, «ακατάλληλα αντικείμενα και υγρά», καθώς και άλλα προσωπικά της είδη.

Η ίδια ανέφερε ότι στο παρελθόν ο δράστης είχε γεμίσει τη συγκεκριμένη ντουλάπα με περίπου 100 πυροβόλα όπλα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της, ο 50χρονος έφτανε στο σημείο να παίρνει εσώρουχά της, ακόμη και χρησιμοποιημένες σερβιέτες, βάζοντάς τα στην τσέπη του, ενώ βίντεο από κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να ψάχνει τα πράγματά της και να την παρακολουθεί μέχρι το αυτοκίνητό της.

Αδράνεια των Αρχών

Όπως αποκαλύπτει η Πελκ, όταν η μητέρα της ανακάλυψε τον παρανοϊκό «βωμό», προσπάθησε αμέσως να χωρίσει από τον Λορ Τζούνιορ και «εργάστηκε σκληρά για τη δική της ασφάλεια, φτάνοντας στο σημείο να μετακομίσει».

Μητέρα και κόρη είχαν μεταβεί μαζί στο Γραφείο του Σερίφη για να καταγγείλουν τον βιασμό της Άλισον, που είχε λάβει χώρα τον Ιανουάριο του 2023, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση για την έκδοση περιοριστικών μέτρων.

«Αναγκάστηκα να βγάλω δύο ασφαλιστικά μέτρα για να προσπαθήσω τουλάχιστον να νιώσω ασφαλής. Αλλά δεν συνέβη τίποτα, απλώς συνεχίζουμε να αφήνουμε ανθρώπους να τη γλιτώνουν», δήλωσε η 30χρονη, προσθέτοντας ότι ο Λορ παραβίασε αυτούς τους όρους τουλάχιστον τρεις φορές χωρίς να υποστεί καμία συνέπεια.

Μάλιστα, δικαστική ακρόαση στο Μίσιγκαν για τις προηγούμενες παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων από τον δράστη είχε προγραμματιστεί για τις 28 Οκτωβρίου — μόλις μία ημέρα μετά τη δολοφονία της μητέρας της.

Η Πελκ ανέφερε επίσης ότι είχε καλέσει και το γραφείο του FBI στο Ντιτρόιτ, χωρίς όμως να λάβει καμία απάντηση.

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

Η άγρια δολοφονία σημειώθηκε μόλις λίγες ημέρες αφότου η Μελίσα Πελκ-Λορ είχε επιστρέψει στο σπίτι της από το Λας Βέγκας, όπου είχε ταξιδέψει για να γιορτάσει τα 30ά γενέθλια της κόρης της.

Η 50χρονη αφήνει πίσω της δύο παιδιά. «Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, η ζωή της Μελίσα Πελκ αφαιρέθηκε τραγικά σε μια παράλογη πράξη ενδοοικογενειακής βίας που σχετιζόταν με συστηματική παρακολούθηση (stalking). Μια καταστροφική και αδιανόητη απώλεια», αναφέρεται στη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων στο GoFundMe που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της οικογένειας.

«Το να βρίσκομαι εδώ είναι αδιανόητα δύσκολο. Μοιάζει σαν να βγήκε απλά για εξωτερικές δουλειές και πρόκειται να περάσει την εξώπορτα από στιγμή σε στιγμή», έγραψε η Άλισον Πελκ σε μια σπαρακτική ενημέρωση στη σελίδα του GoFundMe.

Το FBI, η Αστυνομία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και οι τοπικές αστυνομικές αρχές του Μίσιγκαν δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού από τη New York Post.