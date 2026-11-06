ΗΠΑ: Ομοσπονδιακή δικαστής μπλόκαρε τα σχέδια Τραμπ για την ανέγερση της Αψίδας Θριάμβου στην Ουάσινγκτον

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Δικαστικό «μπλόκο» μπήκε στα σχέδια του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την ανέγερση μιας γιγάντιας αψίδας θριάμβου στην Ουάσινγκτον. Παρά την πρόσφατη έγκριση από την επιτροπή πολεοδομίας, ομοσπονδιακή δικαστής πάγωσε τη διαδικασία, εν μέσω πολλαπλών αντιδράσεων για το έργο

Με τις επιβλητικές διαστάσεις της, η αψίδα θα έκρυβε την προοπτική ανάμεσα στο Μνημείο Λίνκολν, ένα από τα εμβληματικά μνημεία της Ουάσινγκτον, και το εθνικό κοιμητήριο του Άρλινγκτον, όπου αναπαύονται εκατοντάδες χιλιάδες αμερικανοί στρατιωτικοί.

Η ομοσπονδιακή δικαστής Τάνια Τσάτκαν αποφάνθηκε πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν μπορεί να αρχίσει την κατασκευή της αψίδας για δύο εβδομάδες, χρόνος κατά τον οποίο το δικαστήριο θα εξετάζει προσφυγές κατά της νομιμότητας του σχεδίου.

Η έγκριση και τα χαρακτηριστικά του έργου

Η ανακοίνωση αυτής της απόφασης έγινε λίγο μετά το πράσινο φως που δόθηκε από την Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού της Πρωτεύουσας (NCPC), η οποία ενέκρινε το σχέδιο χθες, Πέμπτη, το βράδυ με οκτώ ψήφους έναντι τεσσάρων.

Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή μιας αψίδας που θα ξεπεράσει σε ύψος τα 76 μέτρα, σαφώς μεγαλύτερης από την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, από την οποία εμπνέεται και η οποία έχει ύψος γύρω στα 50 μέτρα.

Αντιδράσεις και προσφυγές

Περισσότερα από 100 πρόσωπα -αιρετοί, βετεράνοι, αρχιτέκτονες- που σε πολλές περιπτώσεις αντιπροσωπεύουν οργανώσεις, εξέφρασαν διαδοχικά και σχεδόν ομόφωνα την αντίθεσή τους στην κατασκευή αυτής της αψίδας του θριάμβου στο κέντρο της Ουάσινγκτον σ’ αυτή την επιτροπή πολεοδομίας που τάχθηκε με το μέρος του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώτος που πήρε το λόγο, ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζάρεντ Χάφμαν, «προέτρεψε» τα μέλη της «να απορρίψετε αυτό το τελικό σχέδιο της μνημειώδους αψίδας που εξετάζετε σήμερα» (χθες, Πέμπτη), το οποίο «θα ντρόπιαζε την Αμερική, τα ιδανικά μας και τους νόμους μας».

Προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά της κατασκευής αυτού του κτίσματος κοντά στο στρατιωτικό κοιμητήριο του Άρλινγκτον, στην άλλη άκρη της γέφυρας που οδηγεί στο Μνημείο Λίνκολν, ένα από τα εμβληματικά κτίρια της αμερικανικής πρωτεύουσας, κατατέθηκε από βετεράνους του πολέμου του Βιετνάμ.

Τα τέσσερα μέλη της επιτροπής που ψήφισαν κατά είχαν ζητήσει, χωρίς επιτυχία, την αναβολή της απόφασης, υπογραμμίζοντας κυρίως την ύπαρξη νομικών εμποδίων και την απουσία δημοσιονομικής έγκρισης από το Κογκρέσο για τη χρηματοδότηση του σχεδίου.

Όμως η πλειοψηφία των μελών απέρριψε την αναβολή, με ένα εξ αυτών να επισημαίνει πως «ο εισηγητής του έργου επιθυμεί μια αποφάση απόψε (Πέμπτη)».

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε κάνει γνωστό ότι οι εργασίες πρόκειται να αρχίσουν αμέσως μετά την έγκριση της επιτροπής, εφόσον δεν υπάρξει κάποια δικαστική παρέμβαση της τελευταίας στιγμής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ