Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι μετέτρεψε υπόγειο διαμέρισμα σε παράνομο γηροκομείο με άθλιες συνθήκες – Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. έπειτα από εισαγγελική παραγγελία

Ένα ζευγάρι συνελήφθη στην Τούμπα Θεσσαλονίκης για τη λειτουργία παράνομου γηροκομείου υπό ακατάλληλες συνθήκες σε υπόγειο διαμέρισμα και βοηθητικό χώρο. Κατά την έρευνα των αρχών εντοπίστηκαν πέντε ηλικιωμένοι, εκ των οποίων οι τρεις μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση κατά συναυτουργία, ενώ δρομολογούνται διοικητικά πρόστιμα και σφράγιση του χώρου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα ζευγάρι συνελήφθη στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, καθώς λειτουργούσε παράνομο γηροκομείο υπό ακατάλληλες συνθήκες σε υπόγειο διαμέρισμα και σε παρακείμενο βοηθητικό χώρο.
  • Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν πέντε ηλικιωμένοι και διαπιστώθηκε πλήθος υγειονομικών παραβάσεων, με δύο εξ αυτών να παραλαμβάνονται από συγγενείς και τρεις να διακομίζονται σε νοσοκομείο.
  • Σε βάρος του 56χρονου και της 46χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση κατά συναυτουργία, ενώ δρομολογείται η σφράγιση του χώρου και η επιβολή διοικητικών προστίμων.

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Παράνομο γηροκομείο, υπό ακατάλληλες συνθήκες, λειτουργούσαν σε υπόγειο διαμέρισμα και σε παρακείμενο βοηθητικό χώρο, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, δύο άτομα που συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση. Πρόκειται για ζευγάρι- τον 56χρονο ιδιοκτήτη του χώρου και την 46χρονη σύζυγό του (με καταγωγή από τη Γεωργία).

Η αστυνομική επιχείρηση έγινε με εισαγγελική παραγγελία στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, με τη συνδρομή κλιμακίου υπαλλήλων των Τμημάτων Κοινωνικής Μέριμνας, Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες είχαν μετατρέψει τόσο το υπόγειο διαμέρισμα όσο και παρακείμενο χώρο που είχε διαφορετική είσοδο, σε άτυπο χώρο φιλοξενίας ηλικιωμένων με τις συνθήκες να μην είναι αρμόζουσες για τη διαβίωση υπέργηρων ανθρώπων.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν πέντε ηλικιωμένοι, ενώ διαπιστώθηκε πλήθος υγειονομικών κι άλλων παραβάσεων. Όπως έγινε γνωστό, δύο εκ των ηλικιωμένων παραλήφθηκαν από συγγενείς τους, ενώ οι υπόλοιποι τρεις μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Σε βάρος του ζευγαριού σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση (κατά συναυτουργία), η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η διαδικασία σφράγισης και η επιβολή διοικητικών προστίμων θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

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