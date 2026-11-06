Ουκρανία: Νέο κύμα ρωσικών πληγμάτων σε 7 περιφέρειες – Στο στόχαστρο η περιοχή του Κιέβου και ένα φορτηγό πλοίο στην Οδησσό

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Νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή κατέστρεψε κρίσιμες υποδομές, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε επτά ουκρανικές περιφέρειες και αφήνοντας πίσω της τραυματίες.

Εκτεταμένα blackout

Οι ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας προκάλεσαν νέες διακοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί της Παρασκευής σε επτά ουκρανικές περιφέρειες, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Ενέργειας, Αρτέμ Νεκράσοφ.

Οι περιοχές που επλήγησαν είναι η Βίνιτσια, το Ντνιπροπετρόφσκ, το Ζιτόμιρ, η Ζαπορίζια, το Κιέβο, το Χάρκοβο και το Τσερνίχιβ.



«Η κατάσταση παραμένει πιο δύσκολη στην περιοχή της πρωτεύουσας», δήλωσε ο Νεκράσοφ, προσθέτοντας ότι οι εταιρείες ρεύματος κοινής ωφέλειας αναγκάζονται να επιβάλλουν περιορισμούς στο δίκτυο εξαιτίας των βαριών ζημιών.

Παράλληλα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες στην περιφέρεια του Κιέβου και ένα φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προσθέτοντας ότι αμφότεροι οι στόχοι χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.



Το ρωσικό υπουργείο ανακοίνωσε επίσης, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ότι οι ρωσικές Αεροδιαστημικές Δυνάμεις βομβάρδισαν σταθμό παραγωγής ενέργειας κοντά στην ουκρανική πόλη Σούμι και μια ταξιαρχία του στρατού στην περιφέρεια της Ζαπορίζια χρησιμοποιώντας μια αεροπορική βόμβα FAB-3000.

Ζημιές και τραυματισμοί

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την 6η Νοεμβρίου, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Μπορίσπιλ, ενώ υπέστησαν ζημιές ενεργειακές υποδομές στις περιοχές Μπίλα Τσέρκβα και Ομπούχιφ της περιφέρειας Κιέβου.

Τα στοιχεία αυτά έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης του Κιέβου.



Ο Τκατσένκο διευκρίνισε ότι ένας άνδρας υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και εκδορές στα άκρα, ενώ δύο ακόμη άτομα εμφάνισαν συμπτώματα έντονου στρες.

Στην περιοχή Ομπούχιφ, το ωστικό κύμα προκάλεσε ζημιές στα παράθυρα της φοιτητικής εστίας ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Νωρίτερα, η Ukrainska Pravda είχε μεταδώσει ότι, κατά τη διάρκεια της νύχτας της 6ης Νοεμβρίου, ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ενεργειακές υποδομές στην κοινότητα Μπίλα Τσέρκβα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εξοπλισμένα με κινητήρες τζετ, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση.