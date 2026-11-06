Τουρκία: Προφυλακίστηκε η πρώην υπουργός του AKP, Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά – Εμπλέκεται σε σκάνδαλο επενδυτικών κεφαλαίων

Προφυλακίστηκε η πρώην υπουργός Οικογενειακής και Κοινωνικής Πολιτικής της Τουρκίας και στέλεχος του AKP, Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, κατηγορούμενη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και σκάνδαλο επενδυτικών κεφαλαίων. Η δικαστική απόφαση ελήφθη στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ο σύζυγός της και ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Κεφαλαιαγοράς αφέθηκαν ελεύθεροι υπό δικαστικό έλεγχο. Η υπόθεση αφορά ύποπτες συναλλαγές μετοχών και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την τουρκική αντιπολίτευση.

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Διεθνή Νέα

Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προφυλακίστηκε η πρώην υπουργός Οικογενειακής και Κοινωνικής Πολιτικής της Τουρκίας, Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας για σκάνδαλο γύρω από επενδυτικά κεφάλαια.
  • Η στενή συνεργάτιδα του AKP αντιμετωπίζει κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ ο σύζυγός της αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστικό έλεγχο.
  • Η υπόθεση αφορά συναλλαγές μετοχών και επενδυτικών κεφαλαίων, ενώ η περιουσία του ζευγαριού είχε δεσμευτεί ήδη από τις 29 Σεπτεμβρίου.

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Προφυλακίστηκε η πρώην υπουργός Οικογενειακής και Κοινωνικής Πολιτικής της Τουρκίας, Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά.

Η στενή συνεργάτιδα του κυβερνώντος κόμματος AKP προφυλακίστηκε στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας για σκάνδαλο γύρω από επενδυτικά κεφάλαια, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η Σαγιάν Καγιά κατέθεσε για δεύτερη φορά χθες, Πέμπτη, στην Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης. Έπειτα από ανάκριση διάρκειας 2 ωρών και 15 λεπτών, παραπέμφθηκε στο δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε την προφυλάκισή της σήμερα τα ξημερώματα.


Ο σύζυγός της, Ιλίας Καγιά, και ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Κεφαλαιαγοράς, Ιμπραήμ Ομέρ Γκιονούλ, αφέθηκαν ελεύθεροι υπό δικαστικό έλεγχο.

Δεσμεύσεις περιουσιών

Η έρευνα αφορά συναλλαγές μετοχών και επενδυτικών κεφαλαίων. Η πρώην υπουργός είχε δηλώσει ότι αγόρασε περίπου 250.000 μετοχές της Özata Denizcilik, ενώ ο σύζυγός της περίπου 150.000.

Αμφότεροι αρνήθηκαν ότι διέθεταν προνομιακή πληροφόρηση.

Η περιουσία του ζευγαριού δεσμεύτηκε στις 29 Σεπτεμβρίου.

Αντιδράσεις

Ο πρόεδρος του Νέου Κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ, είχε καταγγείλει προηγουμένως άνιση μεταχείριση της πρώην υπουργού σε σύγκριση με στελέχη της αντιπολίτευσης.

«Αν υπάρχει νόμος σε αυτή τη χώρα, θα πρέπει να ισχύει εξίσου για όλους», είχε δηλώσει πριν από την προφυλάκισή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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