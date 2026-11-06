Τουρκία: Προφυλακίστηκε η πρώην υπουργός του AKP, Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά – Εμπλέκεται σε σκάνδαλο επενδυτικών κεφαλαίων

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Προφυλακίστηκε η πρώην υπουργός Οικογενειακής και Κοινωνικής Πολιτικής της Τουρκίας, Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά.

Η στενή συνεργάτιδα του κυβερνώντος κόμματος AKP προφυλακίστηκε στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας για σκάνδαλο γύρω από επενδυτικά κεφάλαια, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η Σαγιάν Καγιά κατέθεσε για δεύτερη φορά χθες, Πέμπτη, στην Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης. Έπειτα από ανάκριση διάρκειας 2 ωρών και 15 λεπτών, παραπέμφθηκε στο δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε την προφυλάκισή της σήμερα τα ξημερώματα.

🔴 Fatma Betül Sayan Kaya gözyaşlarına hakim olamadı Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε σήμερα στα ΑΤΜ Türkiye’nin gündemindeki fon soruşturması kapsamında ikinci kez savcılıkta ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı. Kaya, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı. https://t.co/ZU8uu8BVkD — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) November 6, 2026



Ο σύζυγός της, Ιλίας Καγιά, και ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Κεφαλαιαγοράς, Ιμπραήμ Ομέρ Γκιονούλ, αφέθηκαν ελεύθεροι υπό δικαστικό έλεγχο.

Δεσμεύσεις περιουσιών

Η έρευνα αφορά συναλλαγές μετοχών και επενδυτικών κεφαλαίων. Η πρώην υπουργός είχε δηλώσει ότι αγόρασε περίπου 250.000 μετοχές της Özata Denizcilik, ενώ ο σύζυγός της περίπου 150.000.

Αμφότεροι αρνήθηκαν ότι διέθεταν προνομιακή πληροφόρηση.

Η περιουσία του ζευγαριού δεσμεύτηκε στις 29 Σεπτεμβρίου.

Fon soruşturması kapsamında “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” ile “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından hakimliğe sevk edilen Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı. https://t.co/snrxGYYc6t https://t.co/av6nDSm8Zr — TRT HABER (@trthaber) November 5, 2026

Αντιδράσεις

Ο πρόεδρος του Νέου Κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ, είχε καταγγείλει προηγουμένως άνιση μεταχείριση της πρώην υπουργού σε σύγκριση με στελέχη της αντιπολίτευσης.

«Αν υπάρχει νόμος σε αυτή τη χώρα, θα πρέπει να ισχύει εξίσου για όλους», είχε δηλώσει πριν από την προφυλάκισή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ