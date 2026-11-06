Τροχαίο στη Γαλλία: Σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο – Αναφορές για «πολλά θύματα»

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην κοινότητα Λαν του διαμερίσματος Ain στη Γαλλία, όταν σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τον δήμαρχο υπάρχουν αναφορές για πολλά θύματα, μεταξύ των οποίων δύο άτομα που υπέστησαν καρδιακή ανακοπή και πολυάριθμοι τραυματίες. Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης και ελικόπτερα, ενώ ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης και μεταβαίνουν επί τόπου κυβερνητικά στελέχη.

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Διεθνή Νέα

Γαλλία σχολικό λεωφορείο
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Ain της Γαλλίας, όταν σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε δέντρο.
  • Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας, από το συμβάν υπάρχουν «πολλά θύματα», ενώ έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα και ισχυρές δυνάμεις διάσωσης.
  • Ο υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, γνωστοποίησε ότι μεταβαίνει προσωπικά στον τόπο του δυστυχήματος, ενώ ενεργοποιήθηκε το νομαρχιακό κέντρο επιχειρήσεων.

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Ain της Γαλλίας, όταν σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε δέντρο.

Το ατύχημα συνέβη τις πρωινές ώρες στην περιοχή της κοινότητας Λαν, στο διαμέρισμα Ain. Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας, από το συμβάν υπάρχουν «πολλά θύματα».

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της νομαρχίας, ο υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, γνωστοποίησε μέσω της πλατφόρμας X ότι μεταβαίνει προσωπικά στον τόπο του δυστυχήματος.


Για τον συντονισμό της διαχείρισης της κρίσης, οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν το νομαρχιακό κέντρο επιχειρήσεων (COD), ενώ ο νομάρχης αναμένεται επίσης στο σημείο.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, διασώστες και τοπικοί φορείς.

Όπως εξήγησε ο δήμαρχος του Λαν, Ιβ Κριστέν, έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα, έχει ενεργοποιηθεί το δημοτικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενώ μια γειτονική κοινότητα έχει αναλάβει την υποδοχή των οικογενειών.

Παράλληλα, οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, όπου έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η μαρτυρία του δημάρχου

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), ο δήμαρχος Κριστέν επιβεβαίωσε ότι το λεωφορείο «βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε δέντρο στο χαντάκι», κάνοντας λόγο για δύο άτομα που υπέστησαν ανακοπή καρδιάς και πολυάριθμους τραυματίες.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, αναφέρθηκε στο τραγικό συμβάν, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στους πληγέντες. «Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω σκεπτόμενος αυτούς τους μαθητές, τις οικογένειές τους», δήλωσε.

«Για εμάς είναι πάντα μια δοκιμασία όταν οι μαθητές μας, όταν τα παιδιά μας, πέφτουν θύματα ατυχημάτων αυτής της φύσης».

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