Τροχαίο στη Γαλλία: Σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο – Αναφορές για «πολλά θύματα»

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Ain της Γαλλίας, όταν σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε δέντρο.

Το ατύχημα συνέβη τις πρωινές ώρες στην περιοχή της κοινότητας Λαν, στο διαμέρισμα Ain. Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας, από το συμβάν υπάρχουν «πολλά θύματα».

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της νομαρχίας, ο υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, γνωστοποίησε μέσω της πλατφόρμας X ότι μεταβαίνει προσωπικά στον τόπο του δυστυχήματος.



Για τον συντονισμό της διαχείρισης της κρίσης, οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν το νομαρχιακό κέντρο επιχειρήσεων (COD), ενώ ο νομάρχης αναμένεται επίσης στο σημείο.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, διασώστες και τοπικοί φορείς.

Όπως εξήγησε ο δήμαρχος του Λαν, Ιβ Κριστέν, έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα, έχει ενεργοποιηθεί το δημοτικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενώ μια γειτονική κοινότητα έχει αναλάβει την υποδοχή των οικογενειών.

Παράλληλα, οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, όπου έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η μαρτυρία του δημάρχου

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), ο δήμαρχος Κριστέν επιβεβαίωσε ότι το λεωφορείο «βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε δέντρο στο χαντάκι», κάνοντας λόγο για δύο άτομα που υπέστησαν ανακοπή καρδιάς και πολυάριθμους τραυματίες.

🚑 Un accident impliquant un car d’une ligne de transport interurbain au sud de Bourg-en-Bresse, sur le secteur de Lent, a fait “plusieurs victimes”, a annoncé la préfecture de l’Ain sans détailler de bilan précis à ce stade⤵️ https://t.co/V5J9mB6H05 — Agence France-Presse (@afpfr) November 6, 2026

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, αναφέρθηκε στο τραγικό συμβάν, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στους πληγέντες. «Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω σκεπτόμενος αυτούς τους μαθητές, τις οικογένειές τους», δήλωσε.

«Για εμάς είναι πάντα μια δοκιμασία όταν οι μαθητές μας, όταν τα παιδιά μας, πέφτουν θύματα ατυχημάτων αυτής της φύσης».