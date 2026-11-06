Το modus operandi του μεγάλου κυκλώματος παράνομης διακίνησης μεταναστών που εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ – Από τα ορεινά μονοπάτια της Αλβανίας στις μεγάλες πόλεις

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Μεγάλη εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Ιούνιο του 2025 εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στη Θεσπρωτία και τη Θεσσαλονίκη. Συνολικά συνελήφθησαν 10 άτομα, ενώ από την έρευνα προέκυψαν τουλάχιστον 41 περιπτώσεις μεταφοράς περισσότερων από 500 μεταναστών, με το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 750.000 ευρώ.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος, το οποίο φέρεται να είχε αναπτύξει ένα οργανωμένο δίκτυο μεταφοράς αλλοδαπών από την Αλβανία προς την Ελλάδα και στη συνέχεια προς διάφορους προορισμούς στο εσωτερικό της χώρας ή το εξωτερικό. Οι διακινούμενοι προέρχονταν κυρίως από το Νεπάλ, την Υεμένη και την Κίνα.

Το modus operandi του κυκλώματος – Από τα ορεινά μονοπάτια της Αλβανίας στις μεγάλες πόλεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., η δράση της οργάνωσης ακολουθούσε συγκεκριμένα στάδια, με τα μέλη της να έχουν διακριτούς ρόλους στη μεταφορά, την προσωρινή φιλοξενία και την περαιτέρω προώθηση των μεταναστών.

Αρχικά, οι αλλοδαποί εισέρχονταν παράνομα στην Ελλάδα πεζή, ακολουθώντας δύσβατα ορεινά μονοπάτια από την Αλβανία. Πρώτος σταθμός τους ήταν περιοχές της Θεσπρωτίας, όπου αναλάμβαναν τα μέλη του κυκλώματος.

Εκεί, οι διακινητές φρόντιζαν για την προσωρινή διαμονή τους, είτε σε καταλύματα είτε σε αυτοσχέδιες σκηνές. Παράλληλα, τους παρείχαν βασικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα και νερό, καθώς και κάρτες SIM για την επικοινωνία τους, χρεώνοντάς τους υπέρογκα χρηματικά ποσά.

Το επόμενο στάδιο αφορούσε τη μεταφορά τους προς άλλες περιοχές της Ελλάδας. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνταν κυρίως υπεραστικά λεωφορεία, με βασικούς προορισμούς την Αθήνα και την Πάτρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μετανάστες προωθούνταν και σε χώρες του εξωτερικού.

Ωστόσο, η δράση της οργάνωσης δεν περιοριζόταν μόνο στη διακίνηση και τη μεταφορά αλλοδαπών.

Παρακρατούσαν διαβατήρια και τους προωθούσαν σε παράνομη εργασία

Ιδιαίτερα σοβαρή πτυχή της υπόθεσης αποτελεί η εμπλοκή του κυκλώματος στην παράνομη απασχόληση μεταναστών σε αγροτικές εργασίες στην Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αρκετοί από τους αλλοδαπούς προωθούνταν σε αγροτικές επιχειρήσεις, όπου εργάζονταν χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες απασχόλησης.

Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να παρακρατούσαν τα διαβατήρια των μεταναστών, χρησιμοποιώντας τα ως εγγύηση για την εξόφληση των χρημάτων που όφειλαν για τη μεταφορά τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι οφειλές τους καλύπτονταν μέσω της εργασίας τους.

Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αποτελούσε μέρος του μηχανισμού μέσω του οποίου το κύκλωμα εξασφάλιζε την καταβολή των χρημάτων που απαιτούσε από τους διακινούμενους.

Κλειστό δίκτυο επικοινωνίας για την αποφυγή εντοπισμού

Για τον συντονισμό των ενεργειών τους και την αποφυγή του εντοπισμού τους από τις Αρχές, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν κλειστό δίκτυο επικοινωνίας μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.

Μέσα από το συγκεκριμένο δίκτυο αντάλλασσαν πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους, τις μετακινήσεις τους, αλλά και για τις κινήσεις της Αστυνομίας, προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο αποκάλυψης της δράσης τους.

Δέκα συλλήψεις σε Θεσπρωτία και Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο της συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα.

Από τους συλληφθέντες, οι επτά είναι Έλληνες, ενώ οι υπόλοιποι τρεις είναι αλλοδαποί: δύο άνδρες με καταγωγή από τη Συρία και μία γυναίκα από την Αλβανία.

Ειδικότερα, εννέα συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας και μία στη Θεσσαλονίκη.

Στην υπόθεση εμπλέκεται επίσης ένας 26χρονος συνεργός, ο οποίος βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενος.

Τι εντοπίστηκε στις έρευνες – Συνελήφθησαν και 21 αλλοδαποί

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε τρεις κατοικίες και ένα κατάστημα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση τριών αυτοκινήτων, κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών, χρηματικού ποσού 1.150 ευρώ, καθώς και τεσσάρων διαβατηρίων.

Παράλληλα, συνελήφθησαν 21 αλλοδαποί, οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα.

Πέντε από αυτούς εντοπίστηκαν σε κατοικία φερόμενου μέλους της οργάνωσης, όπου διέμεναν και εργάζονταν παράνομα στην επιχείρησή του.

Συνεργασία με τη Europol

Η επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Europol και τη συμμετοχή αστυνομικών υπηρεσιών από τη Θεσπρωτία, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 41 μεταφορές, διακινώντας περισσότερους από 500 μετανάστες και αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος που εκτιμάται σε τουλάχιστον 750.000 ευρώ.

Οι δέκα συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής στη Θεσπρωτία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.