Λαμία: Θρήνος για τον φωτογράφο Σπύρο Σιμόπουλο που σκοτώθηκε σε τροχαίο με αγριογούρουνο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Bαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Λαμίας η είδηση του αδόκητου θανάτου του φωτογράφου Σπύρου Σιμόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Πέμπτης (5/11) στον παράδρομο των Θερμοπυλών. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό του 47χρονου να συγκρουστεί σφοδρά με το μεγαλόσωμο ζώο.

Όπως μεταδίδει το LamiaReport, ο άτυχος άνδρας ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς μαζί με τον αδελφό του, Γιάννη, συνέχιζαν την οικογενειακή παράδοση, διατηρώντας το ιστορικό φωτογραφείο του πατέρα τους, Θανάση Σιμόπουλου, στο κέντρο της Λαμίας.

Ο Σπύρος Σιμόπουλος ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος ζωντάνια, με ιδιαίτερα ευχάριστη παρουσία και διαρκώς ένα χαμόγελο στα χείλη. Οι άνθρωποι που τον γνώριζαν τον περιγράφουν ως ένα μεγάλο παιδί, που αγαπούσε τη δουλειά του και είχε καταφέρει να συνδεθεί με εκατοντάδες οικογένειες της περιοχής.

Μέσα από τον φωτογραφικό του φακό είχε απαθανατίσει αμέτρητες σημαντικές στιγμές, από γάμους και βαφτίσεις μέχρι οικογενειακές εκδηλώσεις, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα παραμείνουν ζωντανές στον χρόνο. Ο ξαφνικός θάνατός του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην οικογένειά του, στους φίλους, στους συνεργάτες και σε όλους όσοι είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν.

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα στις Θερμοπύλες

Ο 47χρονος είχε αναχωρήσει από το φωτογραφείο της οικογένειας στη Λαμία περίπου στις 21:00 το βράδυ, οδηγώντας το μικρό αυτοκίνητό του, μάρκας Smart, με κατεύθυνση προς τα Καμένα Βούρλα, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Λίγα μέτρα μετά τον κόμβο του Μπράλου, στον παράδρομο των Θερμοπυλών, σημειώθηκε το μοιραίο περιστατικό. Ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο φέρεται να πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά στο όχημα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ιδιαίτερα σφοδρή σύγκρουση.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή, σύμφωνα με τις πληροφορίες του τοπικού μέσου, ώστε ο οδηγός εκτινάχθηκε από την οροφή του αυτοκινήτου και κατέληξε αρκετά μέτρα μακριά, μέσα στα χόρτα, τραυματισμένος θανάσιμα.

Ο εντοπισμός του αυτοκινήτου και η κινητοποίηση των Αρχών

Λίγο πριν από τις 21:30, διερχόμενος οδηγός αντιλήφθηκε ότι ένα αυτοκίνητο είχε βρεθεί εκτός του οδοστρώματος. Διαπιστώνοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού, ειδοποίησε αμέσως τις αρμόδιες Αρχές μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες δεν μπορούσαν πλέον να προσφέρουν βοήθεια στον 47χρονο, καθώς ήταν ήδη αργά.

Παράλληλα, στο σημείο έφτασε κλιμάκιο του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί εάν στο αυτοκίνητο επέβαινε και δεύτερο άτομο, καθώς και να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διερεύνηση του δυστυχήματος.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία ανέλαβε το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.