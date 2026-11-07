Στίβεν Μίλερ: Ο «Βόλντεμορτ» της αμερικανικής πολιτικής που αναλαμβάνει προσωπάρχης του Τραμπ

Στη θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου προωθείται ο Στίβεν Μίλερ, ένας από τους πλέον έμπιστους συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ και κεντρικός διαμορφωτής της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησής του.

Η επιλογή του Αμερικανού προέδρου, η οποία ανακοινώθηκε τρεις ημέρες μετά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, σηματοδοτεί την αναβάθμιση ενός προσώπου με ισχυρή επιρροή στον στενό προεδρικό κύκλο.

Ο 41χρονος Μίλερ θα διαδεχθεί τη Σούζι Γουάιλς, η οποία πρόκειται να αναλάβει διαφορετικό ρόλο. Ο Τραμπ, ανακοινώνοντας την απόφασή του, εξήρε την αφοσίωση και την αποτελεσματικότητα του συνεργάτη του, χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους πλέον αξιόπιστους ανθρώπους του.

Ο Μίλερ θεωρείται ο άνθρωπος πίσω από πολλές από τις πιο επιθετικές πολιτικές επιλογές του Τραμπ, με κυρίαρχο πεδίο δράσης το μεταναστευτικό, το οποίο αποτέλεσε βασικό πυλώνα της πολιτικής του ατζέντας.

Ο αρχιτέκτονας της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής

Μέχρι σήμερα, ο Στίβεν Μίλερ κατείχε τη θέση του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου και του συμβούλου εσωτερικής ασφαλείας, έχοντας καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκστρατείας κατά της παράτυπης μετανάστευσης.

Με συχνές τηλεοπτικές παρεμβάσεις, υπερασπίζεται με ιδιαίτερη ένταση τις επιλογές του Αμερικανού προέδρου, ενώ δεν αποφεύγει τις δημόσιες αντιπαραθέσεις με δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους.

Η ρητορική του εντάσσεται στην πιο σκληρή εκδοχή του αμερικανικού συντηρητισμού, με έμφαση στην προστασία της δυτικής ταυτότητας και την αντιμετώπιση της μετανάστευσης ως απειλής για την κοινωνική και πολιτισμική συνοχή των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Μίλερ είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση, τον Μάιο του 2025, να εντατικοποιηθούν οι επιχειρήσεις της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE, καθώς ο αριθμός των ημερήσιων απελάσεων υπολειπόταν των αντίστοιχων επιδόσεων της προηγούμενης χρονιάς, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης πολιτικής οδήγησε, μεταξύ άλλων, σε επιχειρήσεις της ICE στο Λος Άντζελες, οι οποίες πυροδότησαν έντονες συγκρούσεις. Ακολούθησε η απόφαση Τραμπ για ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, παρά τις αντιδράσεις του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ.

Stephen Miller is best known within the Trump administration as the architect of its hardline immigration and deportation policy. https://t.co/v1SonyqAIu — Financial Review (@FinancialReview) November 7, 2026

Ο Μίλερ υπερασπίστηκε την επιλογή του προέδρου, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί αυταρχισμού και παρουσιάζοντας τη σύγκρουση ως ευρύτερη μάχη για τη διατήρηση του δυτικού πολιτισμού.

Η επιρροή του έχει αποτυπωθεί και σε χαρακτηρισμούς που του αποδίδουν πολιτικοί αντίπαλοι και πρώην συνεργάτες. Ο Κέβιν Μακάρθι, πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον είχε αποκαλέσει «εγκέφαλο του Τραμπ» σε συνέντευξή του στους New York Times, ενώ συνεργάτες του Νιούσομ χρησιμοποιούν για εκείνον το προσωνύμιο «Βόλντεμορτ», παραπέμποντας στον αρνητικό χαρακτήρα της σειράς Harry Potter.

Steven Miller looks like someone tried melting Voldemort, — Manda Skeptically 🦾🥦🏳️‍🌈 (@ShutUpAmanda) May 28, 2026

Οι αμφιλεγόμενες παρεμβάσεις και η επιρροή στον Τραμπ

Η σκληρή πολιτική του προσέγγιση δεν περιορίζεται στη μεταναστευτική ατζέντα. Τον Ιανουάριο, ο Μίλερ είχε χαρακτηρίσει «τρομοκράτη» τον Άλεξ Πρέτι, τον Αμερικανό που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη, εν μέσω διαδηλώσεων κατά της παρουσίας της ICE. Η δήλωσή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ο ίδιος αναγκάστηκε αργότερα να την ανακαλέσει.

Το βιβλίο «Regime Change» περιγράφει έναν ιδιαίτερα ισχυρό και συγκρουσιακό παράγοντα στον προεδρικό μηχανισμό, ο οποίος δεν διστάζει να ασκεί σκληρή κριτική ακόμη και σε πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Τραμπ.

Κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ρεπουμπλικανού προέδρου, από το 2017 έως το 2021, πολλές από τις θέσεις του Μίλερ θεωρούνταν ακραίες ακόμη και στους κόλπους του συντηρητικού κινήματος. Ωστόσο, στη δεύτερη θητεία του Τραμπ, η πολιτική του επιρροή έχει ενισχυθεί σημαντικά, με τις απόψεις του να αποτυπώνονται σε κεντρικές κυβερνητικές αποφάσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε ο ρόλος του στη διαμόρφωση των απαγορεύσεων εισόδου στις ΗΠΑ για πολίτες μουσουλμανικών χωρών κατά την πρώτη προεδρική θητεία Τραμπ, μέτρα που αντιμετώπισαν σημαντικές δικαστικές προσφυγές.

Παράλληλα, είχε υποστηρίξει με συνέπεια τον πρόεδρο μετά την εισβολή διαδηλωτών στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021, σε μια προσπάθεια να εμποδιστεί η επικύρωση της εκλογικής νίκης του Τζο Μπάιντεν.

By appointing Stephen Miller as White House chief of staff, Donald Trump effectively just responded to voters across the country with a middle finger after they rejected the brand of extremism and cruelty that has defined his second term. The architect and champion of Trump’s most extreme policies has always been Stephen Miller. He was the one that came up with the family separation policy in Trump’s first term and then escalated it by turning ice into a paramilitary operation in the second. Steven Miller believes that women shouldn’t vote Stephen Miller is a white supremacist who’s on video supporting the idea of torturing your political enemies. So while Trump suggests he intends to work with the incoming Democratic Congress, what he’s actually done is appointed a general who has no respect for the law and intends to wage war on our basic human rights. This is not the action of an executive who understands he’s been rebuked by the electorate and plans to act accordingly. This is the escalation of a dictator who’s trying to finish the job before it’s too late. — Cheyenne Hunt (@CheyenneHuntCA) November 6, 2026

Από την Καλιφόρνια στον στενό πυρήνα της εξουσίας

Γεννημένος στην Καλιφόρνια, σε εβραϊκή οικογένεια με ακαδημαϊκό υπόβαθρο, ο Στίβεν Μίλερ έδειξε από νεαρή ηλικία ενδιαφέρον για τις συντηρητικές πολιτικές ιδέες. Η πολιτική του τοποθέτηση διαμορφώθηκε ήδη από τα σχολικά του χρόνια και ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Ντιουκ, στη Βόρεια Καρολίνα.

Καθοριστική για την πολιτική του διαδρομή υπήρξε η γνωριμία του με τον συντηρητικό ιδεολόγο Ντέιβιντ Χόροβιτς, ο οποίος τον εισήγαγε σε κύκλους της σκληρής αμερικανικής Δεξιάς. Στο ίδιο περιβάλλον ήρθε σε επαφή με πρόσωπα όπως ο Στιβ Μπάνον και ο Τάκερ Κάρλσον.

Σε ηλικία 30 ετών εντάχθηκε στην πρώτη προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, εξελισσόμενος σταδιακά σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτικούς του συμβούλους.

Η αφοσίωσή του στον Αμερικανό πρόεδρο παραμένει βασικό χαρακτηριστικό της δημόσιας παρουσίας του. Ενδεικτική ήταν και η δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία τον χαρακτήρισε έναν από τους πλέον πιστούς και εργατικούς υποστηρικτές του κινήματος «Πρώτα η Αμερική» (America First).