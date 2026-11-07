Βραζιλία: Κατέρρευσε τετραώροφο κτίριο στο Σάο Πάουλο – Αναφορές για δεκάδες τραυματίες

Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή στο Σάο Πάουλο της Βραζιλίας, μετά την κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο GloboNews, από το συμβάν έχουν αναφερθεί δεκάδες τραυματίες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη επιπλέον στοιχεία για την έκταση των ζημιών ή την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

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Διεθνή Νέα

Βραζιλία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, μετά την κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο GloboNews.
  • Από το περιστατικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του δικτύου, έχουν αναφερθεί δεκάδες τραυματίες.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση, ενώ δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή την κατάσταση των τραυματιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή στο Σάο Πάουλο της Βραζιλίας, μετά την κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο GloboNews.

Από το περιστατικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του δικτύου, έχουν αναφερθεί δεκάδες τραυματίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση, ενώ δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή την κατάσταση των τραυματιών.

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