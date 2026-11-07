Βραζιλία: Κατέρρευσε τετραώροφο κτίριο στο Σάο Πάουλο – Αναφορές για δεκάδες τραυματίες

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Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή στο Σάο Πάουλο της Βραζιλίας, μετά την κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο GloboNews.

Από το περιστατικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του δικτύου, έχουν αναφερθεί δεκάδες τραυματίες.

Um prédio de quatro andares desabou nesta sexta (6), no Brás, região central de SP. Até o momento, 17 pessoas foram retiradas do local com ferimentos leves. Bombeiros mobilizaram 48 agentes e 16 viaturas para o resgate. As causas do acidente ainda são desconhecidas. 📹: @tvglobo https://t.co/oJjG40wAOk Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 13 Νοεμβρίου — Hugo Gloss (@HugoGloss) November 6, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση, ενώ δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή την κατάσταση των τραυματιών.