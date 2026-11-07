Παραγουάη: Καθαιρέθηκε ο πρόεδρος Σαντιάγο Πένια με απόφαση της Γερουσίας

Την καθαίρεση του προέδρου της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια, αποφάσισε την Παρασκευή η Γερουσία, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία παραπομπής του σε δίκη για τις ευθύνες του στην τραπεζική κρίση, η οποία άφησε σχεδόν 3 εκατομμύρια καταθέτες χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους.
Υπέρ της καθαίρεσης ψήφισαν ομόφωνα και οι 44 γερουσιαστές που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, από το σύνολο των 45 μελών του Σώματος.
Η απόφαση βασίστηκε στις κατηγορίες περί «κακής άσκησης των καθηκόντων του», με τον πρόεδρο της Γερουσίας, Μπασίλιο Νούνιες, να ανακοινώνει επισήμως την απαλλαγή του Πένια από το προεδρικό αξίωμα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Ο Σαντιάγο Πένια βρίσκεται στην προεδρία της Παραγουάης από το 2023.
The Chamber of Senators of the Congress of Paraguay has voted to impeach President Santiago Pena over his connection to the collapse of Ueno Bank, which triggered a political and financial crisis after access to 3 million accounts was frozen:
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— TASS (@tassagency_en) November 6, 2026