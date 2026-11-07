Παραγουάη: Καθαιρέθηκε ο πρόεδρος Σαντιάγο Πένια με απόφαση της Γερουσίας

Την καθαίρεση του προέδρου της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια, αποφάσισε ομόφωνα η Γερουσία για τις ευθύνες του στην τραπεζική κρίση που άφησε σχεδόν 3 εκατομμύρια καταθέτες χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους. Η απόφαση ελήφθη με 44 ψήφους υπέρ σε σύνολο 45 μελών βάσει κατηγοριών περί κακής άσκησης των καθηκόντων του, τερματίζοντας τη θητεία του που είχε ξεκινήσει το 2023.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την καθαίρεση του προέδρου της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια, αποφάσισε η Γερουσία, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία παραπομπής του σε δίκη για τις ευθύνες του στην τραπεζική κρίση.
  • Υπέρ της καθαίρεσης ψήφισαν ομόφωνα και οι 44 γερουσιαστές που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, από το σύνολο των 45 μελών του Σώματος.
  • Η απόφαση βασίστηκε στις κατηγορίες περί «κακής άσκησης των καθηκόντων του», με τον πρόεδρο της Γερουσίας να ανακοινώνει επισήμως την απαλλαγή του από το προεδρικό αξίωμα.

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Την καθαίρεση του προέδρου της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια, αποφάσισε την Παρασκευή η Γερουσία, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία παραπομπής του σε δίκη για τις ευθύνες του στην τραπεζική κρίση, η οποία άφησε σχεδόν 3 εκατομμύρια καταθέτες χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους.

Υπέρ της καθαίρεσης ψήφισαν ομόφωνα και οι 44 γερουσιαστές που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, από το σύνολο των 45 μελών του Σώματος.

Η απόφαση βασίστηκε στις κατηγορίες περί «κακής άσκησης των καθηκόντων του», με τον πρόεδρο της Γερουσίας, Μπασίλιο Νούνιες, να ανακοινώνει επισήμως την απαλλαγή του Πένια από το προεδρικό αξίωμα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο Σαντιάγο Πένια βρίσκεται στην προεδρία της Παραγουάης από το 2023.

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