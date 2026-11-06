Ζελένσκι: «Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τα ρωσικά διυλιστήρια» – Το μήνυμα στον Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου

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Η Ουκρανία θα συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, ως αντίποινα για τα συνεχιζόμενα πλήγματα της Μόσχας κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, ξεκαθάρισε την Παρασκευή (6/11) ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παράλληλα, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι αρνείται να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση, ενώ έστειλε μήνυμα στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η απόφαση για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκεται πλέον στα χέρια της Μόσχας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις μεγάλου βεληνεκούς των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ευχαριστώντας τις στρατιωτικές μονάδες για την ακρίβεια των πληγμάτων τους.

«Είχα ενημέρωση για τα πλήγματά μας σε μεγάλο βάθος. Είμαι ευγνώμων σε κάθε μονάδα για την ακρίβειά της και σε όλες τις Δυνάμεις Άμυνας και Ασφαλείας της Ουκρανίας για τη συνέπεια των ουκρανικών επιθέσεων μεγάλης εμβέλειας», ανέφερε.

«Η επιχείρηση εναντίον των ρωσικών διυλιστηρίων συνεχίζεται»

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι το Κίεβο δεν προτίθεται να σταματήσει τις επιθέσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, συνδέοντάς τες άμεσα με τους βομβαρδισμούς που δέχεται το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας.

«Η επιχείρηση εναντίον της ρωσικής βιομηχανίας διύλισης πετρελαίου συνεχίζεται, ως απάντηση στα ρωσικά πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας», τόνισε.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι ρωσικές επιθέσεις δεν περιορίζονται στις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά επεκτείνονται σε κρίσιμες υποδομές που εξυπηρετούν τον άμαχο πληθυσμό.

«Οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί μας, τα ενεργειακά δίκτυα, οι υποδομές θέρμανσης, οι εγκαταστάσεις υδροδότησης και οι μη στρατιωτικές αλυσίδες εφοδιασμού δέχονται διαρκώς επιθέσεις από drones τύπου Shahed και πυραύλους», ανέφερε.

«Οι Ρώσοι δεν αλλάζουν τη φύση των επιθετικών τους ενεργειών. Αρνήθηκαν να κάνουν τα βήματα αποκλιμάκωσης για τα οποία μίλησαν οι εταίροι μας και υπολογίζουν σε περαιτέρω πλήγματα», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ακόμη ότι η ουκρανική πλευρά έχει ήδη καθορίσει τις επόμενες ενέργειές της.

«Έχουμε αποφασίσει τις επόμενες απαντήσεις μας», δήλωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους πιθανούς στόχους των ουκρανικών επιχειρήσεων.

Η αναφορά στην ανθρωπιστική επιχείρηση στο Ολέσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνέδεσε την ανάγκη αποκλιμάκωσης με την πρόσφατη ανθρωπιστική επιχείρηση στο Ολέσκι, στην κατεχόμενη περιοχή της Χερσώνας.

Όπως υποστήριξε, η συγκεκριμένη επιχείρηση απέδειξε ότι, όταν λαμβάνεται η σχετική πολιτική απόφαση από τη ρωσική ηγεσία, είναι δυνατόν να υπάρξει παύση των εχθροπραξιών.

«Όπως έδειξε η ανθρωπιστική επιχείρηση στο Ολέσκι, εάν ο Πούτιν αποφασίσει να σταματήσει τον πόλεμο, μπορεί να επικρατήσει ηρεμία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά του αφορά την προσωρινή αποκλιμάκωση που επέτρεψε τη διεξαγωγή ανθρωπιστικής επιχείρησης στην περιοχή, την ώρα που εξακολουθούν να διεξάγονται διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στον πόλεμο.

«Η Ρωσία πρέπει να αποφασίσει ότι ο καιρός του πολέμου τελείωσε»

Στο τελευταίο μέρος της ανάρτησής του, ο Ζελένσκι έστειλε ευθύ μήνυμα προς τον Ρώσο πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι η ουκρανική πλευρά δεν χρειάζεται να πειστεί για την ανάγκη ειρήνης.

«Η Ουκρανία δεν χρειάζεται να πειστεί ότι η ειρήνη είναι απαραίτητη το συντομότερο δυνατό. Είναι η Ρωσία εκείνη που πρέπει να αποφασίσει ότι ο καιρός του πολέμου τελείωσε», δήλωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι επιθέσεις μεγάλου και μεσαίου βεληνεκούς εναντίον ρωσικών στόχων, σε συνδυασμό με τη διεθνή πίεση προς τη Μόσχα, μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Τα πλήγματά μας μεγάλης εμβέλειας, οι επιθέσεις μας μεσαίου βεληνεκούς, καθώς και όλη η πίεση που ασκούν οι εταίροι μας στη Ρωσία εξαιτίας αυτού του πολέμου, είναι εκείνα που δημιουργούν κίνητρο για πραγματικές διαπραγματεύσεις», επισήμανε.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τις χώρες και τους εταίρους που εξακολουθούν να στηρίζουν την Ουκρανία.

Η τοποθέτηση του Ζελένσκι έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, οι οποίες προκαλούν ζημιές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και θέρμανσης, καθώς και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το Κίεβο, από την πλευρά του, εξακολουθεί να πλήττει ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, επιδιώκοντας να περιορίσει τα έσοδα και τις ενεργειακές δυνατότητες που υποστηρίζουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Με τις τελευταίες δηλώσεις του, ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθαρίζει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον στρατηγικών ρωσικών στόχων και η διπλωματική πίεση θα συνεχιστούν παράλληλα, με στόχο να οδηγηθεί η Μόσχα σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.