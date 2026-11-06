ΜΟΕ: Συνάντηση Αρχηγών Τακτικής Αεροπορίας Ελλάδας-Τουρκίας λίγο πριν από την NAVTEX για το «Καλώδιο» – ΦΩΤΟ

Ένα 24ωρο πριν από την έκδοση της NAVTEX από την Ελλάδα για την έναρξη των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (GSI), ολοκληρώθηκε επίσκεψη του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας της Πολεμικής Αεροπορίας στην Τουρκία, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

του Χρήστου Μαζανίτη

Όπως ανακοινώθηκε, από την Τρίτη 3 έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, επισκέφθηκε τη Διοίκηση Μάχιμων Αεροπορικών Δυνάμεων, στο Εσκισεχίρ της Τουρκίας, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του, Πτέραρχο Erdogan Gür.

Η επίσημη ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το έτος 2026 αποτυπώνει τις τρέχουσες εξελίξεις και τις θεσμικές πρωτοβουλίες στον ευαίσθητο τομέα της στρατιωτικής διπλωματίας. Η πορεία αυτής της διαδικασίας αποτελεί βαρόμετρο για τις διμερείς σχέσεις, συνδυάζοντας την ανάγκη διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με σταθερές εθνικές γραμμές.

Το θεσμικό πλαίσιο και οι στόχοι των ΜΟΕ

Τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) σχεδιάστηκαν ιστορικά με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο και την αποφυγή τυχαίων επεισοδίων μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών. Η νέα καταχώριση στην επίσημη πύλη της Πολεμικής Αεροπορίας αναδεικνύει τη συνεχή προσπάθεια για εφαρμογή των συμφωνηθέντων διαδικασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν την αποφυγή επικίνδυνων ελιγμών, την τήρηση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και την ανταλλαγή επισκέψεων ή επαφών μεταξύ αξιωματικών.

Παρά τις διαρκείς προκλήσεις και το τεταμένο κλίμα που συχνά προκαλείται στο πεδίο από την τουρκική ρητορική, ο διάλογος γύρω από τα ΜΟΕ λειτουργεί ως μηχανισμός ασφαλείας. Δίνει τη δυνατότητα στις στρατιωτικές ηγεσίες να διατηρούν μια ελάχιστη βάση συνεννόησης, περιορίζοντας τον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης στρατιωτικής κρίσης.

Ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων

Η ελληνική πλευρά προσεγγίζει τα ΜΟΕ με πνεύμα ρεαλισμού, καθιστώντας σαφές ότι τα εργαλεία αυτά δεν υποκαθιστούν τη διαφορά επί της ουσίας, η οποία παραμένει μία και αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Η Πολεμική Αεροπορία και συνολικά οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν στα ΜΟΕ διατηρώντας ταυτόχρονα το υψηλότερο δυνατό επίπεδο αποτρεrτικής ετοιμότητας.

Η εφαρμογή των μέτρων αυτών δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υπαναχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα ή ανοχή σε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Αντιθέτως, η ύπαρξη ενός πλαισίου επικοινωνίας επιτρέπει στην Αθήνα να αναδεικνύει θεσμικά την τουρκική παραβατικότητα και να αποδεικνύει διεθνώς τη δική της προσήλωση στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, χωρίς ποτέ να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας.

Προοπτικές και προκλήσεις

Η επιτυχία ή η αποτυχία των ΜΟΕ εξαρτάται άμεσα από τη γενικότερη πολιτική βούληση της Άγκυρας να εγκαταλείψει τις αναθεωρητικές θεωρίες, όπως το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Όσο η τουρκική πλευρά συνεχίζει να συνδυάζει τα τραπέζια του διαλόγου με κινήσεις αμφισβήτησης στο πεδίο, τα μέτρα εμπιστοσύνης παραμένουν εύθραυστα.

Ωστόσο, η διατήρησή τους για το 2026 προσφέρει ένα χρήσιμο δίχτυ ασφαλείας. Οι επόμενες κινήσεις θα κρίνουν κατά πόσον τα ΜΟΕ μπορούν να υπερβούν τον χαρακτήρα της απλής διαχείρισης κρίσεων και να συμβάλουν ουσιαστικά στη δημιουργία ενός κλίματος σταθερότητας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, πάντα με γνώμονα την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων.