Λουκία Παπαδάκη: «Δεν υπάρχει νομίζω μεγαλύτερη περιπέτεια από το να μεγαλώνεις παιδιά»

Το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, η Λουκία Παπαδάκη ήταν καλεσμένη στο «Νωρίς-Νωρίς», με την Μαρία Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη. Στη συνέντευξή της, η καταξιωμένη καλλιτέχνις μίλησε για την γονεϊκότητα.

Συγκεκριμένα, όταν η Μαρία Ηλιάκη την ρώτησε ποια είναι η πιο μεγάλη περιπέτεια στην οποία έχει πει “ναι”, η Λουκία Παπαδάκη απάντησε: «Ήθελα, δεν ήθελα, είπα το “ναι” συνειδητά στο μεγάλωμα του γιου μου. Δεν υπάρχει νομίζω μεγαλύτερη περιπέτεια από το να μεγαλώνεις παιδιά. Και δεν το λέω ως κλισέ».

«Γυρνάω πίσω, σκέφτομαι και λέω: “Παναγία μου, πώς το κάνουμε αυτό;”. Όλοι! Όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη. Πώς το κάνουμε; Είναι δεδομένο ως είδη, αναπαραγόμεθα και πληθυνόμεθα, αλλά πώς το κάνουμε; Δηλαδή δεν είναι συνειδητό. Δεν είναι τίποτα συνειδητό…», εξήγησε στη συνέχεια η επιτυχημένη καλλιτέχνις.

Επιπλέον, είπε ότι: «Είναι μαγική περιπέτεια, έχει όλα τα στοιχεία της απογνώσεως και του αδιεξόδου, αλλά έχει ένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα. Και βγαίνει ένας καινούργιος άνθρωπος».