Συγκινεί ο Ετεοκλής Παύλου για τον πατέρα του: «Πόσο δύσκολο να γράφεις αυτή την λέξη ενώ έχεις να την προφέρεις 30 χρόνια»

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Τριάντα χρόνια συμπληρώθηκαν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Ετεοκλή Παύλου. Ο παρουσιαστής έκανε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, με την οποία τίμησε τη μνήμη του γονέα του.

Ο Ετεοκλής Παύλου μοιράστηκε με τους ακολούθους του στη πλατφόρμα, μία φωτογραφία από την παιδική του ηλικία.

Στο στιγμιότυπο, βλέπουμε τον παρουσιαστή μαζί με τον αδελφό του και τον πατέρα του.

Ο Ετεοκλής Παύλου έχει γράψει στην ανάρτησή του: «30 χρόνια χωρίς εσένα, αλλά με μια Μαμά που στάθηκε δίπλα μας και σαν Μητέρα και σαν Πατέρας! Σε Αγαπάμε Μπαμπά. Πόσο δύσκολο να γράφεις αυτή την λέξη ενώ έχεις να την προφέρεις 30 χρόνια!».