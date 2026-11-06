Μέγκαν Μαρκλ: Συνελήφθη ο πατέρας της στη Φλόριντα για παιδική πορνογραφία

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Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας, συνελήφθη στη Φλόριντα, ύστερα από έρευνα σχετικά με ισχυρισμούς περί κατοχής παιδικής πορνογραφίας.

Ο Τόμας Μαρκλ συνελήφθη την Παρασκευή (6/11) για κατοχή παιδικής πορνογραφίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail. Όπως μεταδίδεται, ομοσπονδιακοί πράκτορες έθεσαν τον Τόμας υπό κράτηση στον οίκο ευγηρίας Maravida Senior Living στο Λέικλαντ της Φλόριντα.

H σύλληψη έρχεται λίγες μόνο ημέρες αφότου η Daily Mail ειδοποίησε τις ομοσπονδιακές αρχές για μια κρυψώνα παιδικής πορνογραφίας που βρέθηκε μέσα σε μια αποθήκη που είχε νοικιάσει κοντά στην πρώην κατοικία του στο Ροσαρίτο του Μεξικού.

Επιπλέον, η αστυνομία στις Φιλιππίνες φέρεται να βρίσκεται «πολύ κοντά» στο να απαγγείλει επίσημες κατηγορίες εναντίον του Τόμας Μαρκλ, αφού τον περασμένο μήνα φέρεται να βρέθηκαν εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στην πρώην κατοικία του εκεί.

Έπειτα από χρόνια διαμονής στο εξωτερικό, ο Μαρκλ —ο οποίος κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, αφού του ακρωτηριάστηκε το πόδι στις Φιλιππίνες πέρυσι— μετακόμισε στην «Πολιτεία του Ήλιου» την άνοιξη. Λίγο πριν τη σύλληψή του, είχε μετακομίσει σε οίκο ευγηρίας που ειδικεύεται στη φροντίδα ατόμων με άνοια, το κόστος διαμονής στον οποίο εκτιμάται στα 3.900 δολάρια το μήνα.

Η πολυεθνική ποινική έρευνα για τον πατέρα της Μέγκαν Μάρκλ βρίσκεται σε εξέλιξη από τότε που φέρεται να αποκαλύφθηκαν υλικά παιδικής πορνογραφίας στις δύο τοποθεσίες όπου έχει περάσει μεγάλο μέρος της συνταξιοδότησής του.