Τραγωδία στη Γαλλία: Ένα 7χρονο κοριτσάκι και ένας 18χρονος οι νεκροί στο τροχαίο με λεωφορείο – «Τα παιδιά φώναζαν και έκλαιγαν»

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Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής (6/11) στη Γαλλία, όταν λεωφορείο που μετέφερε μαθητές και άλλους επιβάτες εξετράπη της πορείας του στην περιοχή Εν, βορειοανατολικά της Λυών. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ένα κοριτσάκι μόλις 7 ετών και ένας νέος 18 ετών, ενώ ακόμη 16 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά. Οι γαλλικές αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο, προσέκρουσε σε δέντρα και κατέληξε σε χαντάκι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 07:30 το πρωί, τοπική ώρα, κοντά στην κοινότητα Λαν (Lent), νότια της πόλης Μπουργκ-αν-Μπρες, σε μια αγροτική περιοχή της ανατολικής Γαλλίας.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο της υπεραστικής γραμμής Α32, από τη Λυών προς το Μπουργκ-αν-Μπρες, μεταφέροντας συνολικά 43 ανθρώπους, ανάμεσά τους 15 ανηλίκους που κατευθύνονταν στα σχολεία τους.

Το όχημα ανήκε στην εταιρεία Philibert Transports και εκτελούσε δρομολόγιο για λογαριασμό της περιφέρειας Ωβέρνη-Ρον-Αλπ.

Deux personnes sont mortes et 16 autres ont été blessées dans l’accident de car survenu ce matin à Lent (Ain). «Les autocars de transport scolaires ont l’obligation d’être équipés d’éthylotests antidémarrage», explique Pierre-Jean Rochette, transporteur, dans #100Frontieres https://t.co/hbCIzTZMHP — CNEWS (@CNEWS) November 6, 2026

Πώς σημειώθηκε το πολύνεκρο δυστύχημα

Το λεωφορείο κινούνταν στον επαρχιακό δρόμο D22 όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ξέφυγε από την πορεία του.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Λαν, Ιβ Κριστέν, το όχημα πέρασε στην αριστερή πλευρά του οδοστρώματος, προσέκρουσε σε δέντρα και κατέληξε σε χαντάκι.

Ο ίδιος εξέφρασε την απορία του για τις συνθήκες του δυστυχήματος, επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου δεν θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο.

«Ο δρόμος ήταν λίγο βρεγμένος, αλλά δεν υπήρχε ομίχλη. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί το λεωφορείο βγήκε από την πορεία του», δήλωσε στο Franceinfo.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μια μικρή στροφή, λίγη ώρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία της περιοχής.

Νεκροί ένα κοριτσάκι 7 ετών και ένας 18χρονος

Ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας, Φιλίπ Ταμπαρό, ο οποίος μετέβη στο σημείο του δυστυχήματος, επιβεβαίωσε ότι οι δύο νεκροί είναι ένα κορίτσι ηλικίας 7 ετών και νέος 18 ετών.

Αρχικά, οι τοπικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονταν ένας ανήλικος και ένας ενήλικος, χωρίς να προσδιορίσουν την ηλικία ή το φύλο τους.

Από τους 16 τραυματίες, οι τρεις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι 13 έχουν υποστεί ελαφρύτερα τραύματα, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό.

Κατά το TF1, τουλάχιστον ένας από τους σοβαρά τραυματισμένους αντιμετωπίζει κίνδυνο για τη ζωή του.

Ο Γάλλος υπουργός χαρακτήρισε το περιστατικό τραγικό και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Στο νοσοκομείο ο οδηγός – Έρευνα για ανθρωποκτονία από τροχαίο

Η εισαγγελία του Μπουργκ-αν-Μπρες ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για ανθρωποκτονία από τροχαίο και πρόκληση σοβαρών τραυματισμών.

Τις έρευνες ανέλαβε ειδική υπηρεσία της Χωροφυλακής της Λυών, με στόχο να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Η εισαγγελέας Καρίν Μαλαρά ανακοίνωσε ότι ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Ο οδηγός, ο οποίος νοσηλεύεται, δεν έχει μπορέσει ακόμη να καταθέσει», ανέφερε.

Οι ερευνητές λαμβάνουν καταθέσεις από επιζώντες του δυστυχήματος, ενώ αναμένονται οι προβλεπόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι και οι τεχνικές εξετάσεις του λεωφορείου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη αιτία για την εκτροπή του οχήματος.

ALERTE – Deux enfants sont morts et 16 blessés dont trois grièvement, dans l’accident d’un car scolaire sur la commune de Lent, près de Bourg-en-Bresse, dans l’Ain. https://t.co/MK9SCd4I3P — Infos Françaises (@InfosFrancaises) November 6, 2026

Μαρτυρία από το σημείο: «Τα παιδιά φώναζαν και έκλαιγαν»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία γυναίκας που έφτασε στο σημείο λίγο μετά το δυστύχημα και μίλησε στην τοπική εφημερίδα Le Progrès.

Όπως περιέγραψε, είδε κλαδιά σπασμένα πάνω στον δρόμο, προτού αντικρίσει το λεωφορείο μέσα στο χαντάκι.

«Όταν έφτασα, αρκετοί μαθητές άρχιζαν να βγαίνουν από το όχημα. Ορισμένοι φώναζαν και έκλαιγαν», ανέφερε.

Η γυναίκα επικοινώνησε αμέσως με τις αρχές για να αναφέρει το δυστύχημα.

Οι εικόνες από το σημείο καταγράφουν τη σοβαρότητα της σύγκρουσης, καθώς το λεωφορείο υπέστη εκτεταμένες ζημιές από την πρόσκρουση στα δέντρα.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες στην επιχείρηση διάσωσης

Για την αντιμετώπιση του δυστυχήματος κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις των γαλλικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την περιφέρεια Εν, στην επιχείρηση συμμετείχαν 102 πυροσβέστες με 58 οχήματα και περίπου 50 χωροφύλακες.

Επιστρατεύθηκαν επίσης εναέρια μέσα διάσωσης και οκτώ κινητές μονάδες επείγουσας ιατρικής βοήθειας.

Ο νομάρχης της περιοχής ενεργοποίησε το κέντρο συντονισμού επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης, ενώ η κυκλοφορία στον επαρχιακό δρόμο D22 διεκόπη για να διευκολυνθούν οι διασώστες και οι αστυνομικές έρευνες.

Στην αίθουσα εκδηλώσεων της κοινότητας Λαν δημιουργήθηκαν χώροι υποδοχής για τους επιβάτες και τις οικογένειές τους.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης για τους επιζώντες, τους συγγενείς των θυμάτων και τους ανθρώπους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις σκηνές του δυστυχήματος.

Un accident tragique ce matin à Lent, dans l’Ain. Deux enfants ont perdu la vie et plusieurs personnes ont été blessées dans un accident de bus. Pensées à leurs familles et à leurs proches, ainsi qu’à l’ensemble des personnes touchées par ce drame. Merci aux sapeurs-pompiers, aux équipes médicales et aux forces de l’ordre mobilisés sur place pour porter secours aux victimes. Le Ministre des Transports se rend sur place. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) November 6, 2026

Λεκορνί: «Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους» – Το μήνυμα του Γάλλου πρωθυπουργού

Τη βαθιά του θλίψη για το πολύνεκρο τροχαίο εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Τραγικό δυστύχημα σήμερα το πρωί στη Λαν, στο διαμέρισμα Εν. Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο», ανέφερε ο Γάλλος πρωθυπουργός.

«Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους οικείους τους, καθώς και σε όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», πρόσθεσε.

Ο Λεκορνί ευχαρίστησε επίσης τις δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση του δυστυχήματος.

«Ευχαριστώ τους πυροσβέστες, τις ιατρικές ομάδες και τις δυνάμεις ασφαλείας που βρίσκονται στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια στα θύματα», κατέληξε.

Après le grave accident de car survenu ce vendredi 6 novembre sur la commune de Lent (Ain), le ministre des Transports Philippe Tabarot revient sur les circonstances du drame: «Deux personnes sont décédées, un jeune homme de 18 ans et une jeune fille 7 ans». #PoliceJustice7J https://t.co/szFwPoyK7f — CNEWS (@CNEWS) November 6, 2026

Στο σημείο ο υπουργός Μεταφορών – Συλλυπητήρια από τον υπουργό Παιδείας

Στο σημείο του πολύνεκρου δυστυχήματος στη Λαν μετέβη ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας, Φιλίπ Ταμπαρό, ο οποίος ενημερώθηκε για την κατάσταση και προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους.

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, ο Γάλλος υπουργός επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους είναι ένας 18χρονος και ένα κοριτσάκι μόλις 7 ετών.

Η παρουσία του στο σημείο καταγράφηκε από το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο CNEWS, το οποίο μετέδωσε πλάνα από τις δηλώσεις του, παρουσία δημοσιογράφων και εκπροσώπων των αρχών.

Ο Ταμπαρό είχε προηγουμένως διακόψει το πρόγραμμά του στο Παρίσι, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει στην παρουσίαση νέου συρμού υψηλής ταχύτητας TGV, προκειμένου να μεταβεί στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων.

«Είναι πάντοτε μια δύσκολη στιγμή όταν οι μαθητές μας, τα παιδιά μας, πέφτουν θύματα ενός τέτοιου δυστυχήματος», δήλωσε.

«Οι σκέψεις μου, όπως και οι σκέψεις της κυβέρνησης και ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας, βρίσκονται κοντά στις οικογένειες», πρόσθεσε.

Οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τα αίτια της εκτροπής του λεωφορείου, ενώ η τοπική κοινωνία θρηνεί τον άδικο χαμό του 7χρονου κοριτσιού και του 18χρονου.