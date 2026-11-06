«Οδύσσεια»: Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν επιστρέφει στις αμερικανικές αίθουσες μετά τα ιστορικά ρεκόρ

Η επική ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν επιστρέφει από τις 11 Δεκεμβρίου για περιορισμένο αριθμό προβολών σε 1.000 αίθουσες σε ΗΠΑ και Καναδά, έχοντας αναδειχθεί ως το πιο εμπορικό φιλμ στην ιστορία της Universal Pictures.

Η επανακυκλοφορία «Οδύσσειας», η οποία προγραμματίζεται για το Σαββατοκύριακο πριν από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα των ταινιών «Avengers: Doomsday» και «Dune: Part Three» περιλαμβάνει προβολές σε αίθουσες Imax και Imax 70mm. Από τις συγκεκριμένες οθόνες, το φιλμ έχει συγκεντρώσει το ποσό-ρεκόρ των 550 εκατομμυρίων δολαρίων από τα συνολικά 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια των παγκόσμιων εισπράξεών του.

Ως η πρώτη ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες Imax αποτελεί την πιο επιτυχημένη στην καριέρα του Νόλαν ξεπερνώντας σε εισπράξεις το «The Dark Knight Rises» του 2012.

Ανάμεσα στα άλλα ρεκόρ, που κατέχει η «Οδύσσεια», είναι και αυτό της πιο εμπορικής ταινίας με καταλληλότητα R (ακατάλληλη για ανηλίκους) στην ιστορία του κινηματογράφου παίρνοντας την πρωτιά από το «Deadpool & Wolverine» των Marvel Studios. Σε συνδυασμό με τίτλους όπως το «The Super Mario Galaxy Movie» και το «Michael», η Universal έγινε το πρώτο στούντιο που ξεπέρασε τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις τη φετινή χρονιά, με τα 3 δισεκατομμύρια να προέρχονται εκτός ΗΠΑ, σύμφωνα με το The Wrap.

Η «Οδύσσεια» αναμένεται, επίσης, να πρωταγωνιστήσει στην κούρσα των Όσκαρ, διεκδικώντας υποψηφιότητες στις κατηγορίες Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ταινίας. Την ίδια στιγμή, ο διευθυντής φωτογραφίας Χόιτε βαν Χόιτεμα (Hoyte van Hoytema) θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα εξασφαλίσει την τρίτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Φωτογραφίας, χάρη στην εξαιρετική δουλειά του με τις κάμερες Imax.