«ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» με την Έλενα Κατρίτση: «To Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου» – Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στις 19:00, ΕΡΤ1

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Το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου, το επιβλητικό ξύλινο κτίριο που φιλοξένησε χιλιάδες παιδιά από το 1904 έως το 1964, οπότε και υποχρεώθηκαν να το εγκαταλείψουν, αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για τους Ρωμιούς, αλλά για όλους όσοι μοιράζονται το ίδιο όραμα: τη διαφύλαξη της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη πίστη ότι όσα ενώνουν τους ανθρώπους μπορούν να αποδειχθούν ισχυρότερα από όσα τους χωρίζουν.

Συνάντησα την γνωστή εικαστική καλλιτέχνιδα Ήρα Μπουγιουκτασιάν και την άκουσα να μιλά για τα 206 Δωμάτια της Σιωπής, αλλά και για το πώς προσέγγισε, μαζί με τους Τούρκους συναδέλφούς της, τη μνήμη και την ιστορία του.

Στάθηκα μπροστά στο λαβωμένο κτήριο και είδα τη συγκίνηση ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του Ερόλ, του Τούρκου φύλακα, καθώς περιέγραφε τα «δάκρυα» του κτηρίου, αλλά και τα δάκρυα των ανθρώπων που το επισκέπτονταν, ζώντας ξανά και ξανά τα παιδικά τους χρόνια.

Κι ήταν σαν να ζωντάνεψε μπροστά μου, η ιστορία του Ορφανοτροφείου. Οι φωνές των παιδιών, οι σιωπές, οι ελπίδες, οι αποχωρισμοί. Ήρθα εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο μνήμης, για να μοιραστώ όσα ένιωσα, να καταγράψω τις μνήμες και τις ιστορίες του.

Κυρίως να μεταφέρω τα συναισθήματα εκείνων που το έζησαν, που το περπάτησαν, που το αγάπησαν ή που στάθηκαν απέναντί του, βλέποντάς το να παλεύει με τον χρόνο: Λάκης Βίγκας, συντονιστής επιτροπής για την αποκατάσταση του Ρωμέικου Ορφανοτροφείου στην Πρίγκηπο, Ήρα Μπουγιουκτασιάν, εικαστική καλλιτέχνης, Αλί Ερκούτ, διευθυντής του μουσείου των Πριγκηποννήσων, Μουράτ Ζερμέν, φωτογράφος, Πατήρ Δημήτριος Τσιρόπουλος, Δρ. Λυδία Ιωαννίδου – Μουζάκα, ε. καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, χειρουργός-γυναικολόγος, χειρουργός-μαστολόγος, Απόστολος Ποροσίδης, αρχιτέκτονας – μηχανικός, Ηλίας Τουρουντζάν – Νεραντζίδης, Βηθλεέμ Μαγουλά, Ερόλ Μπαϊτάς, φύλακας.

Σήμερα, όλοι τους στρέφουν ξανά το βλέμμα τους επάνω του, λίγο πριν κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο. Για έναν τελευταίο αποχαιρετισμό, λίγο πριν ο χώρος αυτός, περάσει σε μια άλλη εποχή…

Σενάριο – Έρευνα

Έλενα Κατρίτση

Σκηνοθεσία – Διεύθυνση Φωτογραφίας

Πάνος Μανωλίτσης