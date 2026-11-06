Τρίκαλα: Στο «μικροσκόπιο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 40 κτηνοτρόφοι – Δικογραφίες για απάτη και ξέπλυμα χρήματος

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Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται η Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα υποθέσεων με αγροτικές επιδοτήσεις, στις οποίος φέρονται να εμπλέκονται, ως ελεγχόμενοι, περίπου 40 κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό έλεγχο στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της ιστοσελίδας trikalavoice.gr, η έρευνα αφορά σε επιδοτήσεις τεσσάρων ετών, και συγκεκριμένα στην περίοδο 2019 έως και 2022.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατά την παρουσία τους στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων, οι ελεγκτές παρέλαβαν έγγραφα και ψηφιακό υλικό, εστιάζοντας σε τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες στοιχείων:

Πιστοποιητικά μετακίνησης βοοειδών

Γνωστοποιήσεις μεταβολών

Βιβλία μεταβολών ζωικού κεφαλαίου

Τα συγκεκριμένα στοιχεία θεωρούνται κρίσιμα για τη διασταύρωση των πραγματικών μετακινήσεων και μεταβολών του ζωικού κεφαλαίου με τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη χορήγηση επιδοτήσεων.

Δικογραφίες για σοβαρά αδικήματα

Το σημαντικότερο στοιχείο που προκύπτει από τις πληροφορίες του trikalavoice.gr είναι ότι σχηματίζονται δικογραφίες για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, αδικήματα που προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Παράλληλα, στις ερευνητικές κατευθύνσεις περιλαμβάνεται το ενδεχόμενο ψευδών βεβαιώσεων, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ύπαρξης οργανωμένης εγκληματικής δράσης, με δεδομένο ότι οι υποθέσεις φέρονται να αφορούν περισσότερα πρόσωπα.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και το υλικό που συγκεντρώθηκε αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης των επίμαχων επιδοτήσεων.

Το ζητούμενο πλέον είναι, εάν από τις διασταυρώσεις των εγγράφων θα προκύψουν συγκεκριμένες αναντιστοιχίες στις δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου και ποιο θα είναι το εύρος των ενδεχόμενων οικονομικών παρατυπιών.

Η ύπαρξη δικογραφιών και η διενέργεια ελέγχου δεν προδικάζουν την ενοχή των ελεγχόμενων προσώπων.

Η παλαιότερη έρευνα

Τα Τρίκαλα είχαν βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο έρευνας για αγροτικές επιδοτήσεις. Σε ανακοίνωσή της το 2023, η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε γνωστοποιήσει υπόθεση εννέα κτηνοτρόφων της περιοχής, που κατηγορήθηκαν ότι δήλωναν περισσότερα βοοειδή απ’ όσα είχαν ή ακόμη και ζώα που δεν διέθεταν, προκειμένου να λάβουν ενισχύσεις από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η εκτιμώμενη ζημία σε εκείνη την υπόθεση ανερχόταν σε 270.000 ευρώ και τα στοιχεία της έρευνας είχαν προκύψει από επιτόπιους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το trikalaenimerosi.

Η υπόθεση είχε οδηγηθεί στα δικαστήρια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ένας κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης με αναστολή, επτά απαλλάχθηκαν από την επιβολή ποινής αφού επέστρεψαν τα ποσά που είχαν λάβει αχρεωστήτως, ενώ άλλος ένας κρίθηκε αθώος.