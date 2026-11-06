Πράγα: Στο «στόχαστρο» απειλών για βόμβα τουλάχιστον 9 πτήσεις – Εφιάλτης δίχως τέλος στην Ευρώπη

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Συνεχίζεται ο εφιάλτης των απειλών για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές, με το διεθνές αεροδρόμιο «Βάτσλαβ Χάβελ» της Πράγας, στην Τσεχία, να μετατρέπεται την Παρασκευή στο επίκεντρο εκτεταμένων αστυνομικών ερευνών.

Τουλάχιστον εννέα πτήσεις από και προς την τσεχική πρωτεύουσα επηρεάστηκαν από τις νέες προειδοποιήσεις, την ώρα που οι αρχές ασφαλείας διεξάγουν εντατικούς ελέγχους στα αεροσκάφη.

Το εύρος των απειλών

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των αρχών του αεροδρομίου της Πράγας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), τουλάχιστον οκτώ έως εννέα πτήσεις επηρεάστηκαν άμεσα από τις απειλές για βόμβα.

Όπως διευκρίνισε η Ντενίσα Χεϊτμάνκοβα, πρόκειται για εισερχόμενες πτήσεις από τη Δανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και για πτήσεις που αναχώρησαν με προορισμό την Ολλανδία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όλα τα εμπλεκόμενα αεροσκάφη βρίσκονται ακινητοποιημένα στον διάδρομο τροχοδρόμησης (tarmac) και υποβάλλονται σε εξονυχιστικούς ελέγχους από την αστυνομία, ενώ τα μέτρα ασφαλείας στο αεροδρόμιο «Βάτσλαβ Χάβελ» έχουν αυξηθεί στο μέγιστο βαθμό.

«Σήμερα, η απειλή τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού σε μεγάλο αριθμό αεροσκαφών που φτάνουν και αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Πράγας επαναλήφθηκε εκ νέου», ανέφερε η Αστυνομία της Τσεχίας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι οι πληροφορίες κάνουν λόγο για εμπλοκή έως και εννέα αεροσκαφών.



Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι αρχές κατάφεραν να εφαρμόσουν τα μέτρα ασφαλείας με τρόπο ώστε να επηρεαστεί όσο το δυνατόν λιγότερο η τακτική λειτουργία του αεροδρομίου.

BREAKING: Bomb threats have been made against planes at Prague Airport, according to Czech police https://t.co/PAiZ4D1jU3 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube https://t.co/Exx6M6pO73 — Sky News (@SkyNews) November 6, 2026



«Σε συνεργασία με το αεροδρόμιο της Πράγας, λάβαμε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας με τον ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου. Συνεχίζουμε να διαχειριζόμαστε την υπόθεση», σημείωσε η αστυνομία.

Το περιστατικό με την πτήση της Tarom και το ντόμινο σε όλη την Ευρώπη

Μεταξύ των αεροσκαφών που επηρεάστηκαν ήταν και η πτήση ROT226M της ρουμανικής εταιρείας Tarom, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από την Πράγα προς το Βουκουρέστι.

Το αεροσκάφος εξέπεμψε σήμα κινδύνου (squawk code 7700 – γενική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης) πριν προσγειωθεί με ασφάλεια στο Βουκουρέστι, όπου στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ότι η απειλή ήταν ψευδής.

Μέσα ενημέρωσης της Ρουμανίας, επικαλούμενα αξιωματούχους του αεροδρομίου και των υπηρεσιών πληροφοριών, μετέδωσαν ότι το συμβάν συνδέεται άμεσα με το πρόσφατο κύμα απειλών κατά της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη.

Παράλληλα, πτήση της Wizz Air από την Πράγα προς τη Ρώμη αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει εκτροπή και αναγκαστική προσγείωση στη Βενετία, ενώ απειλές καταγράφηκαν επίσης σε πτήση από τη Λισαβόνα προς τη Ρώμη, σε πτήσεις πάνω από τη Γαλλία, καθώς και στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

Σημειώνεται ότι μόλις την Πέμπτη, παρόμοιες απειλές αφορούσαν τέσσερα αεροσκάφη που κατευθύνονταν στην Πράγα από το Δουβλίνο, τη Γλασκώβη, την Αθήνα και το Νιούκαστλ, αναφέρουν τσεχικά μέσα ενημέρωσης.

Η ομάδα διαχείρισης κρίσεων του αεροδρομίου αντιμετώπισε την κατάσταση, ενώ ο έλεγχος από τους πυροτεχνουργούς που ακολούθησε δεν εντόπισε εκρηκτικά ή άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.

Την έρευνα για την υποθέσεις έχει αναλάβει το Εθνικό Κέντρο κατά της Τρομοκρατίας, του Εξτρεμισμού και του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (NCTEKK).