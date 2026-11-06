Συναγερμός στην Ιταλία: Απειλή για βόμβα σε πτήση της Wizz Air από την Πράγα προς τη Ρώμη – Προσγειώθηκε στη Βενετία

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Δεν έχει τέλος το κύμα αναστάτωσης στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές, καθώς νέες απειλές για τοποθέτηση βομβών σε πτήσεις σήμαναν συναγερμό στις αρχές το πρωί της Παρασκευής, στον απόηχο δεκάδων παρόμοιων περιστατικών που καταγράφηκαν μόλις χθες.

Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν δύο πτήσεις: η μία εκτελούσε το δρομολόγιο Ρώμη-Λισαβόνα (Ryanair FR8196) και η δεύτερη, της εταιρείας Wizzair (πτήση W46136), κατευθυνόταν από την Πράγα προς τη Ρώμη.

Νωρίτερα σήμερα είχε σημάνει συναγερμός στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, στη Δανία, έπειτα από απειλή για βόμβα, που οδήγησε στην εκτροπή μιας πτήσης.

Εκτάκτως στη Βενετία η πτήση της Wizz Air

Όσον αφορά την πτήση W46136 της Wizz Air από την Πράγα με προορισμό την ιταλική πρωτεύουσα, η ειδοποίηση για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στο αεροσκάφος έγινε μέσω ανώνυμου τηλεφωνήματος στον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Fiumicino της Ρώμης.



Το αεροσκάφος, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στη Ρώμη στις 11:00 το πρωί τοπική ώρα, άλλαξε αμέσως πορεία και πραγματοποίησε εκτροπή προς τη Βενετία, όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Αυτή την ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εκκενώνουν και αποκλείουν την περιοχή γύρω από το αεροσκάφος για τη διεξαγωγή εξονυχιστικών ελέγχων.