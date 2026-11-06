LIVE UPDATE
Πορτογαλία: Απειλή για βόμβα σε πτήση της Ryanair από τη Ρώμη προς τη Λισαβόνα

Συναγερμός στην Ιταλία: Απειλή για βόμβα σε πτήση της Wizz Air από την Πράγα προς τη Ρώμη – Προσγειώθηκε στη Βενετία

Συναγερμός σήμανε στις αρχές έπειτα από απειλή για βόμβα στην πτήση W46136 της Wizz Air από την Πράγα προς τη Ρώμη, η οποία έγινε μέσω ανώνυμου τηλεφωνήματος στον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Fiumicino. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε εκτροπή και προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βενετία, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν τον χώρο για τη διεξαγωγή εξονυχιστικών ελέγχων. Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα αναστάτωσης στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές που επηρέασε και άλλες πτήσεις.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

πτήση Ρώμη Πράγα
Φωτογραφία: Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέες απειλές για τοποθέτηση βομβών σε πτήσεις σήμαναν συναγερμό στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές το πρωί της Παρασκευής.
  • Η πτήση της Wizz Air από την Πράγα με προορισμό τη Ρώμη άλλαξε άμεσα πορεία έπειτα από ανώνυμο τηλεφώνημα και προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βενετία.
  • Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εκκένωσαν και απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το αεροσκάφος για τη διεξαγωγή εξονυχιστικών ελέγχων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δεν έχει τέλος το κύμα αναστάτωσης στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές, καθώς νέες απειλές για τοποθέτηση βομβών σε πτήσεις σήμαναν συναγερμό στις αρχές το πρωί της Παρασκευής, στον απόηχο δεκάδων παρόμοιων περιστατικών που καταγράφηκαν μόλις χθες.

Πορτογαλία: Απειλή για βόμβα σε πτήση της Ryanair από τη Ρώμη προς τη Λισαβόνα

Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν δύο πτήσεις: η μία εκτελούσε το δρομολόγιο Ρώμη-Λισαβόνα (Ryanair FR8196) και η δεύτερη, της εταιρείας Wizzair (πτήση W46136), κατευθυνόταν από την Πράγα προς τη Ρώμη.

Νωρίτερα σήμερα είχε σημάνει συναγερμός στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, στη Δανία, έπειτα από απειλή για βόμβα, που οδήγησε στην εκτροπή μιας πτήσης.

Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης: Νέες απειλές για βόμβα και εκτροπές πτήσεων

Εκτάκτως στη Βενετία η πτήση της Wizz Air

Όσον αφορά την πτήση W46136 της Wizz Air από την Πράγα με προορισμό την ιταλική πρωτεύουσα, η ειδοποίηση για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στο αεροσκάφος έγινε μέσω ανώνυμου τηλεφωνήματος στον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Fiumicino της Ρώμης.


Το αεροσκάφος, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στη Ρώμη στις 11:00 το πρωί τοπική ώρα, άλλαξε αμέσως πορεία και πραγματοποίησε εκτροπή προς τη Βενετία, όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Αυτή την ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εκκενώνουν και αποκλείουν την περιοχή γύρω από το αεροσκάφος για τη διεξαγωγή εξονυχιστικών ελέγχων.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ