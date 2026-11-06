Ειρήνη Μουρτζούκου: Διεκόπη για τις 12 Νοεμβρίου η δίκη για τους θανάτους 3 βρεφών στην Πάτρα – Η συνάντηση με τη μητέρα της και η δήλωση για τον πατέρα της

Διεκόπη για τις 12 Νοεμβρίου η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών, για τις δολοφονίες τριών βρεφών, τα δύο εκ των οποίων ήταν δικά της παιδιά.

Η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου για τις βαρύτατες κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας, άρχισε σήμερα, Παρασκευή 11 Οκτωβρίου. Η μεταγωγή της έγινε από τις φυλακές Ελαιώνα Θηβών υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με το patrapress.gr, λίγο πριν από την επιβίβασή της στη αστυνομική κλούβα, αλλά και κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Δικαστικό Μέγαρο, η Ειρήνη Μουρτζούκου ισχυρίστηκε ότι ο Ιωάννης Μουρτζούκος δεν είναι ο βιολογικός της πατέρας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι πατέρας μου ο Ιωάννης Μουρτζούκος». Σημειώνεται ότι ο πατέρας της, μέχρι πρότινος, βρισκόταν στο πλευρό της.

Από την πλευρά του, ο Ιωάννης Μουρτζούκος δήλωσε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας σε βάρος της, εξέλιξη που προκάλεσε τον εκνευρισμό και την αντίδρασή της μέσα στο δικαστήριο. Ο δικηγόρος Όθωνας Παπαδόπουλος, που εκπροσωπεί τον πατέρα της κατηγορουμένης, υπογράμμισε πως είναι αδιανόητο η κατηγορούμενη να προβαίνει σε τέτοιους ισχυρισμούς, όταν στο παρελθόν δήλωνε σταθερά το αντίθετο.

Η συνάντηση της Μουρτζούκου με τη μητέρα της

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άλλο ένα στιγμιότυπο που ξεχώρισε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ήταν η συνάντηση της 26χρονης με τη μητέρα της. Η Ειρήνη Μουρτζούκου ζήτησε να τη δει και οι αστυνομικοί που τη συνόδευαν επέτρεψαν τη συνάντηση, η οποία διήρκεσε περίπου δύο λεπτά.

Και οι δύο γυναίκες εμφανίστηκαν ιδιαίτερα συγκινημένες, με τη μητέρα της κατηγορουμένης να ξεσπά σε κλάματα. Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το προηγούμενο διάστημα οι σχέσεις τους ήταν διαταραγμένες και η ένταση μεταξύ τους είχε κορυφωθεί μετά τις αποκαλύψεις για τους θανάτους των βρεφών.

Την ίδια ώρα, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας είχαν συγκεντρωθεί συγγενικά πρόσωπα της κατηγορουμένης. Ανάμεσά τους βρισκόταν και η νονά του δεύτερου παιδιού της, του βρέφους ηλικίας δύο μηνών. Η Μουρτζούκου φέρεται να έχει ομολογήσει τον θάνατο αυτού του παιδιού.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συγκροτήθηκε το δικαστήριο σε σώμα και πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των τεσσάρων ενόρκων. Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τη Δικαιοσύνη, με την επόμενη συνεδρίαση να έχει οριστεί για την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.

Το βαρύ κατηγορητήριο και το παραπεμπτικό βούλευμα

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, στην 26χρονη αποδίδονται τέσσερις εγκληματικές πράξεις:

Χριστούγεννα 2020: Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου της.

4 Φεβρουαρίου 2021: Ανθρωποκτονία του 6 μηνών βρέφους της φίλης της, Κατερίνας.

19 Ιουνίου 2022: Ανθρωποκτονία του πρώτου της παιδιού, ηλικίας μόλις 19 ημερών.

17 Οκτωβρίου 2023: Ανθρωποκτονία της δεύτερης κόρης της, ηλικίας δύο μηνών.

Στο εισαγγελικό κείμενο η συμπεριφορά της κατηγορούμενης περιγράφεται με ιδιαίτερα σκληρά λόγια. Αναφέρεται ότι η 26χρονη «απολάμβανε χωρίς ενοχή να σκοτώνει πρόσωπα του περιβάλλοντός της», ενώ επισημαίνεται η πλήρης αδυναμία της να αναπτύξει συναισθηματικούς δεσμούς με τους οικείους της.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα δεν περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη δίκη, καθώς αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής ποινικής διερεύνησης. Ο θάνατος του Παναγιωτάκη, εξάλλου, ήταν αυτός που άνοιξε τον χορό των αποκαλύψεων για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, με τους αιφνίδιους και μυστηριώδεις θανάτους βρεφών σε Αχαΐα και Ηλεία και φερόμενη ως δράστιδα την Ειρήνη Μουρτζούκου.