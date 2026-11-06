Βελόπουλος στη δίκη των Τεμπών: Αν είχε αποφανθεί το δικαστήριο για τα χαμένα βίντεο κάποιοι θα είχαν πάει φυλακή

«Κάποιος έσβησε χειροκίνητα τα βίντεο μετά το δυστύχημα» κατέθεσε σήμερα ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, όπου άρχισε η αποδεικτική διαδικασία στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης το βράδυ του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προχώρησε σε αυτή τη δήλωση, επικαλούμενος έγγραφο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το οποίο προσκομίστηκε στο δικαστήριο.

Ερωτηθείς από την εισαγγελέα για τους λόγους που αποφάσισε να ασχοληθεί με την υπόθεση και να καταθέσει μήνυση για τα βίντεο ο Κυριάκος Βελόπουλος απάντησε, πως το έκανε επειδή έχασε στο δυστύχημα τον φίλο του και όταν στη συνέχεια έμαθε για χημικά εγκαύματα τραυματιών κατέθεσε στη Βουλή σχετική ερώτηση για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

«Υποσχέθηκα στον εαυτό μου να το ψάξω» κατέθεσε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ για τη συγκεκριμένη υπόθεση ανέφερε, πως δεν γνωρίζει κάτι. Η εξέταση του θα συνεχιστεί στις 23 Ιανουαρίου.

«Θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε ποιο χέρι έδωσε εντολή»

«Βρισκόμαστε ξανά από την αρχή, στο ίδιο σημείο. Εάν αυτό το δικαστήριο πριν μήνες είχε αποφασίσει πραγματικά, αυτό που συνέβη δηλαδή, ότι διέγραψαν κάποιοι τα βίντεο το ίδιο βράδυ, η επόμενη δίκη, η μεγάλη δίκη που γίνεται θα είχε αποδεικτικό υλικό και κάποιοι θα είχαν πάει ήδη φυλακή. Θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε ποιο χέρι έδωσε εντολή να σβήσουν τα βίντεο από εκείνο το βράδυ, γιατί χωρίς βίντεο οι άλλοι μπορούν να λένε όσα ψέματα θέλουν. Αυτός είναι ο αγώνας και θα πάμε μέχρι τέλους. Για 57 ανθρώπους που χάθηκαν άδικα και τους υπόλοιπους που τραυματίστηκαν», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος σε δηλώσεις του.

Υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για την υπεξαγωγή εγγράφων

Η συνεδρίαση άρχισε σήμερα με το αίτημα αποβολής όλων όσων δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η πρόεδρος αποφάσισε να αποβάλει, τελικά, τρία άτομα, λόγω μη προσκόμισης του τέλους παράστασης, όλους ανεξαιρέτως για το αδίκημα της απείθειας, και έκανε δεκτές τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφων.

Στη συνέχεια, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλαν ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος για λόγους αοριστίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, προσκόμισαν, μεταξύ άλλων, έγγραφο της Hellenic Train που κατατέθηκε το Νοέμβριο του 2025 στον εφέτη ανακριτή της βασικής υπόθεσης για τη σύγκρουση, στο οποίο αναφέρεται ότι η φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας δεν έγινε στον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης αλλά στον χώρο «τρίγωνο» που ανήκει στην ιταλική εταιρεία. Ενα σημείο 600 μέτρων από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί η ένσταση, αναφέροντας πως το αδίκημα της υπεξαγωγής, όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο είναι έγκλημα ενέργειας. Για τους υπόλοιπους ισχυρισμούς των συνηγόρων επισήμανε, πως είναι θέματα ουσίας, τα οποία θα προκύψουν κατά την αποδεικτική διαδικασία. Με τη σειρά της η πρόεδρος απέρριψε το αίτημα.

Οι κατηγορούμενοι

Κατηγορούμενοι στη δίκη είναι δύο πρώην πρόεδροι του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, οι οποίοι παραπέμφθηκαν για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).