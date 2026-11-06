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Πολεοδομία Κατερίνης: Απολογούνται άλλοι 5 κατηγορούμενοι – Ανάμεσά τους ο διευθυντής και ο προϊστάμενος

Ενώπιον των ανακριτικών αρχών απολογούνται σήμερα πέντε κατηγορούμενοι για την υπόθεση κυκλώματος διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης, ανάμεσα στους οποίους ο διευθυντής και ο προϊστάμενος του τμήματος δόμησης, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες για είσπραξη «γρηγορόσημων». Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 151 περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων με παράνομα ανταλλάγματα 138.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, οι έξι ιδιώτες μηχανικοί που απολογήθηκαν την προηγούμενη ημέρα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις.

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Κατερίνη- Πολεοδομία- Δημαρχείο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενώπιον των ανακριτικών αρχών οδηγούνται άλλοι πέντε κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης, ανάμεσά τους ο διευθυντής και ο προϊστάμενος του τμήματος δόμησης.
  • Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έχουν καταγραφεί 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων, ενώ τα παράνομα χρηματικά και υλικά ανταλλάγματα εκτιμώνται σε 138.000 ευρώ.
  • Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι έξι ιδιώτες μηχανικοί, οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ενώπιον των ανακριτικών αρχών έχουν οδηγηθεί οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης, τα μέλη του οποίου φέρονται να εισέπρατταν «γρηγορόσημα» για την επίσπευση πολεοδομικών διαδικασιών και τη διευθέτηση υποθέσεων.

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Ανάμεσα στους πέντε κατηγορούμενους που απολογούνται σήμερα, είναι ο διευθυντής, ο προϊστάμενος του τμήματος δόμησης και ο έβδομος ιδιώτης – μηχανικός. Πρώτος το κατώφλι της ανακρίτριας Κατερίνης πέρασε ένας συμβασιούχος υπάλληλος στο τμήμα δόμησης της εν λόγω Πολεοδομίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες.

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Ελεύθεροι με όρους οι έξι ιδιώτες μηχανικοί

Ο κύκλος των απολογιών των κατηγορουμένων άνοιξε χθες, Πέμπτη, με τις απολογίες των έξι ιδιωτών – μηχανικών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Μετά τις απολογίες τους στις ανακριτικές αρχές της Κατερίνης, οι έξι μηχανικοί αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και, κατά περίπτωση, με χρηματική εγγύηση 10 ή 20 χιλιάδων ευρώ.

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Οι εμπλεκόμενοι μηχανικοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά την απολογία τους. Σημειώνεται ότι δύο εξ αυτών έχουν συγγένεια πρώτου βαθμού με κατηγορούμενους υπηρεσιακούς παράγοντες της Πολεοδομίας.

Συνολικά για την υπόθεση συνελήφθησαν 11 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 64 πρόσωπα. Ο εισαγγελέας έχει ασκήσει σε βάρος τους των συλληφθέντων ποινικές διώξεις, κατά περίπτωση, για δωροληψία υπαλλήλου για ενέργεια ή παράλειψη αντίθετη προς τα καθήκοντά του κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, συμμορία, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδή βεβαίωση και νόθευση, δωροδοκία και δωροληψία στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και απείθεια.

Η δικογραφία περιγράφει παράνομες οικονομικές συναλλαγές για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, έχουν καταγραφεί 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων, ενώ τα παράνομα χρηματικά και υλικά ανταλλάγματα που ζητήθηκαν ή εισπράχθηκαν εκτιμώνται σε 138.000 ευρώ.

Στις αποκαλυπτικές συνομιλίες που έχουν καταγραφεί, περιλαμβάνεται και ο διάλογος που είχε η κόρη του διευθυντή με έναν ιδιώτη, από τον οποίο ζητάει ευθέως χρήματα ως αμοιβή του πατέρα της.

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