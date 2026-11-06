Πλεύρης για μεταναστευτικό: Ετοιμαζόμαστε για κρίση στην Κρήτη – Αύξηση των αφίξεων μετά το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Με φόντο το τριήμερο εξελίξεων γύρω από την πόντιση του καλωδίου και την έκδοση NAVTEX, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μίλησε το πρωί της Παρασκευής (6/11) στον ANT1, εστιάζοντας στις επιπτώσεις του Τουρκολιβυκού Μνημονίου στις σχέσεις Ελλάδας – Λιβύης και, κατ’ επέκταση, στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

«Η Ελλάδα θα απαντήσει σε κάθε αντίδραση», ξεκαθάρισε ο κ. Πλεύρης, σχολιάζοντας τις πιθανές αντιδράσεις που ενδέχεται να προκαλέσει η άφιξη του γαλλικού πλοίου στην Κάσο για την έναρξη υποθαλάσσιων ερευνών.

Αυξημένα τα νούμερα μεταναστών μετά το Τουρκολιβυκό

Με βάση την υπογραφή του Τουρκολιβυκού μνημονίου και αναφερόμενος στις περσινές μεταναστευτικές ροές, ο υπουργός επισήμανε πως η συμφωνία συνοδεύτηκε από αυξημένα νούμερα μεταναστών με προέλευση την Λιβύη και προορισμό την Κρήτη. Τις προσφάτως αυξημένες ροές απέδωσε στην έλλειψη συνεργασίας από την λιβυκή πλευρά υπογραμμίζοντας πως πρωτοεμφανίστηκε τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου, λίγες μέρες μετά την υπογραφή.

Αναφερόμενος στις δομές φιλοξενίας που υπάρχουν στο νησί, ο υπουργός σημείωσε ότι οι «Αθάνατοι» αναμένεται να αρχίσουν να δέχονται κόσμο από την επόμενη εβδομάδα, ενώ παράλληλα προβλέπεται η ανάπτυξη της δομής στην Αγιά, κάτι που θα είναι απαραίτητο καθώς «ετοιμαζόμαστε για κρίση στην Κρήτη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των επιστροφών, αποκαλύπτοντας ότι κατά το πρώτο δεκάμηνο έχουν ξεπεράσει τις 6.000, με το υπουργείο να επιτυγχάνει τον στόχο που είχε τεθεί για το συγκεκριμένο διάστημα.

Πολιτική αντιπαράθεση για τους Ποινικούς Κώδικες

Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε στην έντονη αντιπαράθεση γύρω από τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες, ασκώντας κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για τις επιλογές του στο ζήτημα της αυστηρότητας των ποινών.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επιλέχθηκε η μείωση των ποινών, ενώ έφερε ως παράδειγμα τη μετατροπή της παρασκευής μολότοφ σε πλημμέλημα.