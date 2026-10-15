Βουλή: Με τροπολογία ο Θανάσης Πλεύρης προχωρά στη δημιουργία δομής φιλοξενίας στο Ηράκλειο Κρήτης – Τι απαντά η αντιπολίτευση

Με τροπολογία στη Βουλή ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο στην περιοχή των Αθανάτων.

Επισημαίνοντας ότι «η δημιουργία της δομής στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο, αποτελούσε τον βασικό σχεδιασμό του υπουργείου, ενώ είχε συμφωνηθεί με τις τοπικές κοινωνίες (δήμους και Περιφέρεια) από πέρυσι», ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης εισηγήθηκε την δημιουργία προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο μέσω τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

«Σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση ολοκληρώθηκε η δομή της Αγιάς στα Χανιά και έχει μισθωθεί το πλοίο που έχει κάνει πάνω από 7.000 μεταφορές από την Κρήτη σε δομές της χώρας», σημείωσε ο Θάνος Πλεύρης για να προσθέσει: «Οι συνομιλίες με την αυτοδιοίκηση συνεχίστηκαν, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δομή στην περιοχή του Ηρακλείου».

«Το υπουργείο πρότεινε δώδεκα εναλλακτικές προτάσεις πέραν εκείνης των Αθανάτων, αλλά από πλευράς αυτοδιοίκησης δεν υπήρξε καμία αποδοχή για το πού αλλού θα μπορούσε να δημιουργηθεί η δομή», τόνισε ο Θάνος Πλεύρης. «Πριν από ένα μήνα, σε συνάντηση που είχα με το δήμο και κατοίκους του Ηρακλείου, είπα ότι θα προχωρήσω τη δομή στους Αθανάτους και έχουν λίγο χρόνο για να κάνουν οποιαδήποτε άλλη πρόταση. Πρόταση δεν υπήρξε, οπότε ερχόμαστε να λύσουμε μια σειρά από ζητήματα για να επιταχυνθεί η διαδικασία, για να μην υπάρχουν άλλες κωλυσιεργίες, καθώς ο χώρος έχει χωροθετηθεί και οι εργασίες έχουν ξεκινήσει» διευκρίνισε ο Θανάση Πλεύρης.

Ο υπουργός Μετανάστευσης σημείωσε ότι «οι μεταναστευτικές ροές, μπορεί από την πλευρά του Αιγαίου να είναι σε ιστορικό χαμηλό (μέχρι χθες ήταν στις 7.200 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου) αλλά υπάρχει αύξηση στην Κρήτη με ροή 19.000». Όπως πρόσθεσε ωστόσο, «ο σχεδιασμός μας δεν χρειάζεται να αλλάξει, καθώς το καλοκαίρι και παρά τις αυξημένες ροές στην Ιεράπετρα, αυτός έδειξε ότι είναι επαρκής».

«Η πληρότητα των δομών σήμερα είναι στο 50%, από τις 40.000 θέσεις, έχουμε γύρω στους 20.000 φιλοξενούμενους», εξήγησε ο Θανάσης Πλεύρης. Σχετικά με τις μεταφορές και την αποσυμφόρηση των δομών στο Ανατολικό, ο υπουργός είπε πως «στη Σάμο έχουμε 1.600 άτομα, στην Λέσβο έχουμε 1.300 άτομα, στη Χίο έχουμε 400 άτομα, αριθμούς πολύ μικρότερες από τις ροές που είχαμε». Άρα, ο σχεδιασμός μας δεν επιβαρύνει τις δομές των άλλων νησιών και της ενδοχώρας.

«Στην Κρήτη, όταν έρχονται μετανάστες, γίνεται αρχικά ένας διαχωρισμός. Εάν δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, μεταφέρονται σε Κλειστές Φυλασσόμενες Δομές και σε εξήντα περίπου ημέρες, εάν απορριφθεί το αίτημα ασύλου που υποβάλλουν πηγαίνουν για επιστροφή στις χώρες τους, ενώ εάν έχουν προσφυγικό προφίλ, πηγαίνουν σε άλλες ανοικτές δομές», ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης.

Απαντώντας στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός σήμερα είναι στη Σύνοδο Κορυφής που συζητά την ελληνική πρόταση, όταν είμαστε σε έκτακτες συνθήκες, να έχουμε έναν έκτακτο μηχανισμό αναστολής ασύλου και άμεσες επιστροφές με έκδοση απόφασης. Η ελληνική αυτή πρόταση, είπε ο υπουργός, στηρίζεται από πολλές χώρες και έχει γίνει αποδεκτή και από την Κομισιόν. Και θα έχουμε έναν έκτακτο μηχανισμό. Η αναστολή ασύλου και το Σύμφωνο που ψηφίσθηκε, είπε, «έχουν ήδη αποτέλεσμα» και πρόσθεσε ότι «ναι, πράγματι, πρωταγωνιστούμε στην Ευρώπη». Σχετικά με τις επιστροφές, ο υπουργός είπε ότι «πλέον, μετά τους Αιγύπτιους θα στοχεύσουμε και σε όσους έρχονται από το Μπαγκλαντές».

Τι απαντά η αντιπολίτευση

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ– ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος, καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι σήμερα «νομοθετεί τα δικά της αδιέξοδα, που παράγονται από έλλειψη σχεδίου, διαχείρισης και από το πλεόνασμα της ιδεοληψίας της». «Η τροπολογία αυτή έρχεται υπό την πίεση των δεδομένων αυτής αποτυχίας, που αφορά την δραματική κατάσταση που υπάρχει σήμερα στην Ιεράπετρα και την παραμονή της εκδίκασης του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, που η εκεί εγκατάσταση είναι σε άθλια κατάσταση σύμφωνα με δημοσιεύματα», είπε.

«Εμείς εάν ήμασταν η κυβέρνηση, δεν θα κάναμε τίποτα από όσα κάνετε εσείς από την αρχή έως το τέλος. Δεν θα προσπαθούσαμε να πιάσουμε τις τοπικές κοινωνίες στο ύπνο. Θα τους ενημερώνανε εγκαίρως. Θα τους λέγαμε την αλήθεια χωρίς προσχηματικές συζητήσεις αλλά πραγματική διαβούλευση», υπογράμμισε ο Δημήτρης Μάντζος. Κατηγόρησε, μάλιστα, την κυβέρνηση για εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, έλλειψη νομιμότητας με τροπολογίες γεμάτες παρεκκλίσεις. «Στο σημείο που επιλέγεται για τη δομή, είναι σε επικίνδυνο σημείο, μέσα σε ρέμα», υπογράμμισε ο Δημήτρης Μάντζος.

«Τα σύνορα δεν κινδυνεύουν από τους ξεριζωμένους μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά από θαλάσσια ντρόουνς γεμάτα εκρηκτικά όπως αυτό της Λευκάδας, που είναι από τους συμμάχους σας και από τύχη την γλιτώνουμε προς ώρας», τόνισε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου. Εξήγησε, μάλιστα, ότι «οι ροές αυξάνονται, όταν οι πόλεμοι αυξάνονται και εσείς απαντάτε με την εφαρμογή της αντιδραστικής πολιτικής και του Συμφώνου της ΕΕ για το Άσυλο και την Μετανάστευση». Η ίδια, μάλιστα, ανακοίνωσε ότι το ΚΚΕ θα καταψηφίσει «γιατί δημιουργεί μια ακόμη άθλια δομή για ανθρώπους», όπως εξήγησε.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, σχολίασε ότι «το ζήσαμε και αυτό, ο Πλεύρης να νομοθετεί για δομές και μάλιστα με καμάρι, όταν τα περασμένα χρόνια άλλα μας λέγατε». Ο Κωνσταντίνος Χήτας εκτίμησε ότι η κυβέρνηση «δεν θα έχει εύκολα ξεμπερδέματα με τους Κρητικούς για αυτή τη δομή στο Ηράκλειο, θα διαμαρτυρηθούν και μάλλον δεν θα σας ξαναψηφίσουν στις εκλογές». «Η χώρα μας έχει γίνει ξέφραγο αμπέλι και έχουμε 1.000 μετανάστες τις τελευταίες ημέρες», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Χήτας. Απέδωσε δε, το φαινόμενο, στην «πολύ χαλαρή αντιμετώπιση των μεταναστών αντί να κλείσουν τα σύνορα».

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νίκης, Ασπασία Κουρουπάκη σχολίασε πως «η κυβερνητική αυστηρότητα στο μεταναστευτικό, καταλήγει πάλι σε ένα νέο μισθωτήριο για μια νέα δομή». «Με μίσθωση 13.500 ευρώ το μήνα, 162.000 για ένα έτος μόνο για το ενοίκιο. Μια μίσθωση που έχει ξεκινήσει ήδη από τις 6 Οκτωβρίου, αγνοώντας επιδεικτικά τις αντιδράσεις των κατοίκων, τις χιλιάδες υπογραφές που έχουν συλλεχθεί και το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου», είπε η Ασπασία Κουρουπάκη. Η ίδια είπε ότι «εάν και παρουσιάζεται αυτή η δομή ως προσωρινή, στην μίσθωση δεν αναφέρεται ημερομηνία λήξης της». «Ποια θα είναι τα κριτήρια για να κλείσει;», διερωτήθηκε για να καταλήξει: «Η πολιτική μας διαφωνία είναι ότι συνέχεια ενισχύετε την φιλοξενία αντί για αποτροπή και επιστροφές» και ζήτησε την απόσυρση της τροπολογίας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, χαρακτήρισε «αυταρχική» και «ρατσιστική» την μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης και «μακριά από την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου για τον τρόπο που θα πρέπει να φυλάσσονται τα σύνορα». Η τροπολογία αυτή, είπε, «δημιουργεί νέα προβλήματα: Ήρθε νύχτα, νοικιάζει παρατημένες αποθήκες για ένα ποσό 160.000 ετησίως, και προβλέπει αναδρομικότητα από τις 6 Οκτωβρίου». «Το μεγάλο όμως πρόβλημαείναι ότι οι αποθήκες αυτές απέχουν 10 μέτρα από τον Ξεροπόταμο που έχει πλημμυρίσει πάρα πολλές φορές. Δεν είχατε ποτέ καμία συναίνεση από καμία τοπική κοινωνία, γιατί η δομή είναι ακατάλληλη, αλλά εσείς προχωράτε», κατέληξε ο Αλέξανδρος Καζαμίας.

Υπερασπιζόμενος την κυβερνητική πολιτική, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης είπε: «Εφ’ όσον υπάρχει κριτική και από τα αριστερά και από τα δεξιά, αυτό σημαίνει ότι κάτι γίνεται σωστά». «Η κυβέρνηση, από το 2020 εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Θέσαμε δύο στόχους: τη μείωση των ροών και αυτό είναι εμφανή στα αποτελέσματα, και τον δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες», τόνισε. «Αυτό φαίνεται στα νησιά του Αιγαίου, που επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ βιώσαμε μια πρωτοφανή κρίση», πρόσθεσε.

Απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, το κατηγόρησε ότι «το μόνο που κάνει είναι να χαϊδεύει τα αυτιά των τοπικών κοινωνιών που δέχονται μια πίεση». Ο Νότης Μηταράκης καταλόγισε στα κόμματα της Αριστεράς ότι δεν πιστεύουν ότι «η θάλασσα έχει σύνορα, οι θάλασσες είναι μόνο για τις τσιπούρες και από εκεί και πέρα όποιος θέλει μπορεί να μπαίνει στην χώρα μας» ενώ επέκρινε και τα δεξιά κόμματα για την κριτική που ασκούν. «Ο υπουργός Μετανάστευσης προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα στην Κρήτη που έχει αυξημένες ροές από την Λιβύη και πρέπει να λειτουργήσουν δομές για την ασφάλεια των κατοίκων. Είναι ορθό που η κυβέρνηση έχει πείσμα για να λύσει τα προβλήματα», κατέληξε ο Νότης Μηταράκης.