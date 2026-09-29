Πλεύρης στον Realfm 97,8: Εκφράζουμε όλους τους Έλληνες, δεν υπάρχουν κακομοίρηδες – Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις και το μεταναστευτικό

Για το μεταναστευτικό, τις δημοσκοπήσεις, τις δηλώσεις στελεχών της ΝΔ που προκάλεσαν αντιδράσεις και τις αποκαλύψεις μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Τι είπε για το μεταναστευτικό

Ο κ. Πλεύρης έκανε λόγο για περίπου 20.000 λιγότερες παράνομες αφίξεις στην Ελλάδα την περίοδο από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα, σημειώνοντας ότι μέχρι χθες σε όλο το Αιγαίο είχαν καταγραφεί 6.000 αφίξεις, που στο παρελθόν, όπως είπε, ήταν «ροές δεκαημέρου».

«Στα ίδια νούμερα είναι ο Έβρος και συνολικά η υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η Κρήτη. Στην Κρήτη έχουμε περισσότερες από 15.000 αφίξεις περίπου στο 9άμηνο. Πέρυσι έκλεισε με 20.000 αφίξεις, άρα βλέπουμε ότι έχουμε μία ροή σταθερή, που είναι από Λιβύη, μέσω Κρήτης. Είναι μια αρκετά δύσκολη ροή, υπό την έννοια ότι σε αντίθεση με τον Έβρο και το Αιγαίο, που έχει δυνατότητες αποτροπής σε τόσο κοντινά σημεία, μιλάμε για ένα ανοιχτό πέλαγος, όπως είναι το Λιβυκό. Το θέμα είναι να μην ξεκινάνε οι βάρκες και στο πλαίσιο αυτό και το υπουργείο Ναυτιλίας κάνει συνεχείς επαφές με την πλευρά του Χαφτάρ, ώστε να έχουμε μία καλύτερη συνεργασία» τόνισε ο κ. Πλεύρης.

Στη συνέχεια ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε στην πρόταση της χώρας που θα παρουσιάσει επισήμως στο Συμβούλιο Υπουργών, για την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού.

«Το Σύμφωνο Μετανάστευσης μπορεί να καλύψει λελογισμένες ροές, όπως αυτές που έχουμε τώρα. Δηλαδή, είναι φτιαγμένο για να διαχειριστεί έως 150-200.000 ροές κατ’ έτος σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που γίνεται στη Θέουτα και πήγαινε να γίνει στον Έβρο το 2020 είναι εκτός πλαισίου. Εκεί λοιπόν εμείς, με την εμπειρία του Έβρου, εισφέρουμε στην Ευρώπη ότι σε αυτές τις περιπτώσεις εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού με δεκάδες χιλιάδες αφίξεις σε λίγα 24 ώρα, θα πρέπει να έχουμε έναν άλλον μηχανισμό. Θα ενεργοποιείται αυτό που κάναμε στον Έβρο, πλήρης απουσία εξέτασης ασύλου και άμεση επιστροφή κεντρικά, από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις transit χώρες ή στις χώρες που είναι η καταγωγή μεταναστών. Είναι ένας μηχανισμός που εμείς τον εφαρμόσαμε στον Έβρο και προτείνουμε στην Ευρώπη, δηλαδή αυτό που δεν έκανε η Ισπανία στη Θέουτα να το υιοθετήσει ως καλή ευρωπαϊκή πρακτική σε αυτές τις συνθήκες» πρόσθεσε ο υπουργός.

Πώς σχολίασε τις δηλώσεις στελεχών της ΝΔ

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις στελεχών της ΝΔ, που προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς υπήρχε μία προσβλητική προσέγγιση απέναντι στους πολίτες, την ώρα που τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένες τιμές στα καύσιμα, υπογράμμισε: «Θα σας μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Είναι τελείως διαφορετικό να προσπαθείς να εξηγήσεις στους πολίτες τις προσπάθειες που έχουν γίνει και δεν πρέπει να μηδενίζονται, και τελείως διαφορετικό να δίνουμε μια εικόνα ότι δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στους πολίτες.

Είμαστε μέσα στη κοινωνία και εμείς. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες και τις εκτιμούν, αλλά αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα κόστος ζωής που σε μεγάλο βαθμό απέχει από αυτό που θέλουν. Κατά τη δική μου εκτίμηση, δεν πρέπει να πεις στους πολίτες ότι κάτι δεν καταλαβαίνετε σωστά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, εξηγώντας την κατάσταση, να δείξουμε ότι μπαίνουμε στα παπούτσια τους. Ένας άνθρωπος, λόγου χάρη, που μπορεί να πληρώνει τη βενζίνη με βάση τα εισοδήματά του, κι ας φτάσει στα 2,5 και 3 ευρώ, δεν σημαίνει ότι είναι χαρούμενος που τρώει ένα κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματός του για καύσιμα. Εγώ πιστεύω ότι είναι τελείως διαφορετικό να υπηρετούμε την πολιτική και να εξηγούμε το τι κάνουμε και τελείως διαφορετικό να δείχνουμε ότι λέμε στους πολίτες πως περνάτε καλά και δεν το καταλαβαίνετε».

Συγκεκριμένα, για τις δηλώσεις του Χάρη Θεοχάρη, σχολίασε: «Νομίζω ότι ο Χάρης Θεοχάρης κατάλαβε ότι ήταν λανθασμένη διατύπωση, γιατί προφανώς είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και εκφράζουμε όλους τους Έλληνες και δεν υπάρχουν κακομοίρηδες. Ένας άνθρωπος ο οποίος αδυνατεί αυτή τη στιγμή να μπορέσει να τα ανταποκριθεί, είναι ένας άνθρωπος που μας κοιτάει και προσδοκά στη στήριξή μας. Δεν κοιτάει να του πούμε ότι δεν εκπροσωπούμε εσένα και εκπροσωπούμε κάποιον άλλον και νομίζω ότι αυτό το κατάλαβε ο κ. Θεοχάρης και το διευκρίνισε».

«Άκουσα την κ. Μπακογιάννη και από τότε σκέφτομαι κάτι. Αντί να βλέπουμε αν έχουμε ή δεν έχουμε έπαρση, να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη οι υπουργοί κάθε πρωί και να σκεφτόμαστε ότι ύστερα από 8 χρόνια η ανοχή που έχουν οι πολίτες απέναντι μας είναι περιορισμένη. Άρα το οτιδήποτε πούμε, κάτω από οποιοδήποτε πρίσμα, θα πρέπει να λέγεται με τέτοιο τρόπο που να μην προκαλεί. Και πιστεύω ότι αν το κάνουμε όλοι αυτό, θα έχουμε και μια καλύτερη παρουσία» πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης.

Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, που δείχνουν πως η βελόνα είναι κολλημένη για όλα τα κόμματα, και για τη ΝΔ, με την αυτοδυναμία να μην φαίνεται να είναι εφικτός στόχος, είπε: «Προφανώς τα κόμματα έχουν τους στόχους τους και μετά προσαρμόζονται στα αποτελέσματα που έρχονται. Άλλα κόμματα έχουν ως φιλοδοξία να είναι πρώτα κόμματα, εμείς λέμε ότι θέλουμε να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες της αυτοδυναμίας. Θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο τον χειρισμό που θα κάνει η κυβέρνηση και περιμένουμε και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και τις πρωτοβουλίες που θα πάρει, γιατί όλοι περιμένουμε έναν δύσκολο χειμώνα. Όταν μπροστά σου έχεις έναν δύσκολο χειμώνα, η προσδοκία των πολιτών για την αντιπολίτευση είναι αυτό που θα πει, ενώ για την κυβέρνηση αυτό που θα κάνει.

Θεωρώ λοιπόν ότι τους επόμενους μήνες και σε έναν δύσκολο χειμώνα δίνεται η δυνατότητα στην κυβέρνηση να εξαντλήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν, να τον χειριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διεκδικήσει από τους πολίτες την αυτοδυναμία σε ένα πλαίσιο σταθερότητας. Αλλά αυτό, θα κριθεί στο πεδίο, δεν θα κριθεί στα λόγια, γιατί οι αναποφάσιστοι πολίτες βρίσκονται σε μια στάση αναμονής. Μπορεί να έχουν φύγει από τη Ν.Δ., αλλά δεν έχουν τοποθετηθεί σε άλλα κόμματα και περιμένουν να δουν πώς θα χειριστούμε καταστάσεις. Άρα εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, όχι να κοιτάμε εμμονικά τους αριθμούς. Κοιτάμε τα προβλήματα και λύνοντας προβλήματα μπορεί να ξεκολλήσει η βελόνα προς τα πάνω, αν δεν λύνεις προβλήματα μπορεί να πάει και προς τα κάτω. Συνεπώς, εμείς θα κριθούμε στο πεδίο και το πεδίο είναι μπροστά μας».

Η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Τέλος, απαντώντας στα πυρά που έχει δεχθεί με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστήριξε: «Έχω δεχθεί σε δύο επίπεδα πυρά. Το πρώτο είναι για έναν χαιρετισμό που έκανα σε ένα συνέδριο (σ.σ. για τον Ιατρικό Τουρισμό το 2023). Βγήκε ο κ. Τούντας, που ήταν πρόεδρος του ΕΟΦ επί ΠΑΣΟΚ και φοβερός καθηγητής, και εξήγησε με πλήρη ενάργεια ότι αυτοί, με την Οργανωτική Επιτροπή έκαναν το συνέδριο, και ότι οι υπουργοί – εγώ, ο κ. Κικίλιας- χαιρετίσαμε την πρώτη μέρα και δεν συμμετείχαμε στο συνέδριο, άρα αυτό για εμένα θεωρώ ότι αυτονοήτως τελειώνει. Στο δεύτερο επίπεδο που δέχτηκα κάποια πυρά ήταν όταν βγήκα και είπα πως όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη επικοινώνησα – μια επικοινωνία που τελικά ήταν λίγων δευτερολέπτων γιατί δεν επετεύχθη- με τον γιατρό, γιατί τον γνώριζα και αναφέρθηκα πράγματι σε μια γνωριμία, την οποία είχαμε όταν πέρασα την περιπέτεια της υγείας μου».

«Το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε ότι υπήρχε ένα προηγούμενο στάδιο, μιλάμε για 15 χρόνια πριν, όταν πήγαμε να συστήσουμε ένα σωματείο. Αυτό το οποίο λέω -και μπορώ να καταλάβω ότι κάποιος καχύποχτος δεν το αποδέχεται, παρόλο που έχει μικρή αξία γιατί όταν έχεις αποκαλύψει μια γνωριμία δείχνεις το λόγο για τον οποίο πήρες τηλέφωνο- είναι ότι εγώ τη σχέση με αυτόν τον γιατρό δεν την οριοθετώ όταν μαζευτήκαμε 30 άτομα, γιατροί και δικηγόροι, που λίγο πολύ δεν γνωριζόμασταν, να κάνουμε μια προσπάθεια που τελικά δεν έγινε και ποτέ. Την οριοθετώ σε ένα πλαίσιο που ανέπτυξα μια προσωπική σχέση μαζί του. Αυτό είπα και από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχει λήξει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλά πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, αν έχεις επικοινωνήσει με έναν άνθρωπο που τον γνώριζες, όταν έμαθες για ένα τέτοιο συμβάν. Πιστεύω ότι πολλοί που θα τον γνώριζαν, θα έπαιρναν ένα τηλέφωνο να δουν τι έχει γίνει» κατέληξε ο κ. Πλεύρης.