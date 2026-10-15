Δημοσκόπηση MARC για τον ΑΝΤ1: Πρωτιά ΝΔ με 27%, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 13,8%, στο 10,5% το ΠΑΣΟΚ

Σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας έναντι της ΕΛΑΣ και εννέα κόμματα στη Βουλή, σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου, δείχνει η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της MARC, που παρουσιάστηκε απόψε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Στη δημοσκόπηση παρουσιάστηκαν οι απόψεις των πολιτών για τα διλήμματα που θέτουν οι αρχηγοί των κομμάτων για τις εκλογές, για το ποιον εμπιστεύονται ότι θα διαχειριστεί πιο σωστά τα προβλήματα της χώρας, αλλά και για το εάν είναι ικανοποιημένοι από τα μέτρα της κυβέρνησης κατά της ακρίβειας.

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, βρέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης, ενώ σχολίασε η Σία Κοσιώνη.

Δείτε την δημοσκόπηση:

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση με 27%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ με 13,8% και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6%, το ΚΚΕ με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,9%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,8% και η Φωνή Λογικής με 3,1%.

Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει ποσοστό 2,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5% και η Νίκη 1,4%. Το 11,3% των ερωτηθέντων απαντά ότι δεν έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει, ενώ το 1,3% απαντά πως δεν θα ψηφίσει.

Η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,4%, η ΕΛΑΣ 15,8% και το ΠΑΣΟΚ 12,4%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ με 7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,5%, η Συμμαχία Ελλήνων με 4,2% και η Φωνή Λογικής με 3,6%.

Πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή;

Το 54,1% των συμμετεχόντων στην έρευνα της MARC δηλώνει ότι προτιμά την πολιτική αλλαγή, έναντι ποσοστού 41,1% που επιλέγει την πολιτική σταθερότητα.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Το 30,6% των ερωτηθέντων απαντά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ενώ ακολουθεί στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας με 14,2%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με ποσοστό 7,4%.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Σχετικά με τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, το 53,1% πιστεύει ότι «η κυβέρνηση ολιγωρεί», το 31,8% εκτιμά ότι «προσπαθεί να βοηθήσει, αλλά χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα και έλεγχοι», ενώ το 13% πιστεύει πως «κάνει ό,τι μπορεί με όλα τα μέσα που διαθέτει».

Η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών

Το 35,6% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση δηλώνει ότι η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού του είναι «δύσκολη» και «πολύ δύσκολη», ενώ το 46,5% απαντά «μέτρια». Ένα ποσοστό 17% λέει ότι η κατάστασή του είναι «άνετη» και «πολύ άνετη».

Ποια είναι η πιο ουσιαστική αντιπολίτευση

Το ΠΑΣΟΚ είναι, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, η πιο ουσιαστική αντιπολίτευση (16,6%), με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να ακολουθεί με 9,2% και την Πλεύση Ελευθερίας με 8,2%. Το 39,5% των ερωτηθέντων, πάντως, δηλώνει «κανένα ιδιαίτερα» κόμμα.

Η αξιολόγηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Το 62,7% αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ το 36,7% θετικά και μάλλον θετικά.

Ο απόηχος της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα

Σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, το 45,1% έχει θετική και μάλλον θετική γνώμη, ενώ το 40,7% αρνητική και μάλλον αρνητική.

Δείτε την παρουσίαση της δημοσκόπησης της MARC στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1