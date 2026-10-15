ΗΠΑ: Διμέτωπη επίθεση του Μάρκο Ρούμπιο σε Κούβα και Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε για επιθέσεις, ισχυριζόμενος ότι η Κούβα λειτουργεί ως προγεφύρωμα για τρομοκρατικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Η δήλωση αυτή ακολουθεί προηγούμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Κούβας για την υποστήριξη κομμουνιστικών και antifa ομάδων. Ο Ρούμπιο ανακοίνωσε επίσης την επιβολή κυρώσεων στην κουβανική οικονομική οντότητα BICSA για παροχή υπηρεσιών σε ιρανικούς φορείς.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΜΑΡΚΟ ΡΟΥΜΠΙΟ – HΠΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ/ ΑΠΕ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ
ΜΑΡΚΟ ΡΟΥΜΠΙΟ – HΠΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ/ ΑΠΕ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε την κομμουνιστική Κούβα ότι «λειτουργεί ως προγεφύρωμα για κακόβουλους παράγοντες και τρομοκρατικές ομάδες – συμπεριλαμβανομένης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν». Προειδοποίησε για επιθέσεις με στόχο τις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Η δήλωση του Ρούμπιο ακολουθεί τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε τονίσει πως «η Κούβα θα απελευθερωθεί» και δεν πρέπει να είναι «καταφύγιο» για κομμουνιστικές ομάδες.
  • Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την BICSA, ένα κουβανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ως πάροχο υπηρεσιών σε ιρανικούς φορείς υπό κυρώσεις. Τόνισε ότι «η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα ανεχθεί ένα κράτος-παρίας να φιλοξενεί εχθρικές ξένες στρατιωτικές, μυστικές και τρομοκρατικές επιχειρήσεις…».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με τον ισχυρισμό ότι η Κούβα λειτουργεί ως προγεφύρωμα για τρομοκρατικές ομάδες συμπεριλαμβανόμενου και του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε να επιθέσεις.

Κούβα: Καταγγέλλει στον ΟΗΕ τον αμερικανικό αποκλεισμό – «Δραματικές οι συνέπειες για τον πληθυσμό»

Η δήλωσή του έρχεται σε συνέχεια των επιθετικών δηλώσεων είχε κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της 81ης γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, ότι «δεν πρέπει η Κούβα να είναι καταφύγιο για το κομμουνιστικό κόμμα των ΗΠΑ και των antifa». «Ο κομμουνισμός δεν έχει θέση στις ΗΠΑ», είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ για να καταλήξει λέγοντας: «Η Κούβα θα απελευθερωθεί».

Στο ίδιο πνεύμα, ο Μάρκο Ρούμπιο με σημερινή του ανάρτηση είπε: «Για πάρα πολύ καιρό, επιτρέπεται στην κομμουνιστική Κούβα να λειτουργεί ως προγεφύρωμα για κακόβουλους παράγοντες και τρομοκρατικές ομάδες – συμπεριλαμβανομένης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, του κορυφαίου κράτους στον κόσμο που υποστηρίζει την τρομοκρατία – με στόχο τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Να εξοντώσω την Ισλαμική Δημοκρατία;» – Η απειλή Τραμπ από το βήμα του ΟΗΕ και τα μηνύματα σε Κούβα και Βενεζουέλα

«Σήμερα, χαρακτήρισα την BICSA, ένα κουβανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ιρανικούς φορείς που υπόκεινται σε κυρώσεις», πρόσθεσε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Θα ήθελα να είμαι απολύτως σαφής: η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα ανεχθεί ένα κράτος-παρίας να φιλοξενεί εχθρικές ξένες στρατιωτικές, μυστικές και τρομοκρατικές επιχειρήσεις σε απόσταση μικρότερη των εκατό μιλίων από την πατρίδα μας», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ