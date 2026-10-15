ΗΠΑ: Διμέτωπη επίθεση του Μάρκο Ρούμπιο σε Κούβα και Ιράν

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Με τον ισχυρισμό ότι η Κούβα λειτουργεί ως προγεφύρωμα για τρομοκρατικές ομάδες συμπεριλαμβανόμενου και του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε να επιθέσεις.

Η δήλωσή του έρχεται σε συνέχεια των επιθετικών δηλώσεων είχε κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της 81ης γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, ότι «δεν πρέπει η Κούβα να είναι καταφύγιο για το κομμουνιστικό κόμμα των ΗΠΑ και των antifa». «Ο κομμουνισμός δεν έχει θέση στις ΗΠΑ», είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ για να καταλήξει λέγοντας: «Η Κούβα θα απελευθερωθεί».

Στο ίδιο πνεύμα, ο Μάρκο Ρούμπιο με σημερινή του ανάρτηση είπε: «Για πάρα πολύ καιρό, επιτρέπεται στην κομμουνιστική Κούβα να λειτουργεί ως προγεφύρωμα για κακόβουλους παράγοντες και τρομοκρατικές ομάδες – συμπεριλαμβανομένης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, του κορυφαίου κράτους στον κόσμο που υποστηρίζει την τρομοκρατία – με στόχο τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Σήμερα, χαρακτήρισα την BICSA, ένα κουβανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ιρανικούς φορείς που υπόκεινται σε κυρώσεις», πρόσθεσε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Θα ήθελα να είμαι απολύτως σαφής: η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα ανεχθεί ένα κράτος-παρίας να φιλοξενεί εχθρικές ξένες στρατιωτικές, μυστικές και τρομοκρατικές επιχειρήσεις σε απόσταση μικρότερη των εκατό μιλίων από την πατρίδα μας», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.