ΗΠΑ: Διμέτωπη επίθεση του Μάρκο Ρούμπιο σε Κούβα και Ιράν

Με τον ισχυρισμό ότι η Κούβα λειτουργεί ως προγεφύρωμα για τρομοκρατικές ομάδες συμπεριλαμβανόμενου και του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε να επιθέσεις.
Η δήλωσή του έρχεται σε συνέχεια των επιθετικών δηλώσεων είχε κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της 81ης γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, ότι «δεν πρέπει η Κούβα να είναι καταφύγιο για το κομμουνιστικό κόμμα των ΗΠΑ και των antifa». «Ο κομμουνισμός δεν έχει θέση στις ΗΠΑ», είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ για να καταλήξει λέγοντας: «Η Κούβα θα απελευθερωθεί».
Στο ίδιο πνεύμα, ο Μάρκο Ρούμπιο με σημερινή του ανάρτηση είπε: «Για πάρα πολύ καιρό, επιτρέπεται στην κομμουνιστική Κούβα να λειτουργεί ως προγεφύρωμα για κακόβουλους παράγοντες και τρομοκρατικές ομάδες – συμπεριλαμβανομένης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, του κορυφαίου κράτους στον κόσμο που υποστηρίζει την τρομοκρατία – με στόχο τις Ηνωμένες Πολιτείες».
«Σήμερα, χαρακτήρισα την BICSA, ένα κουβανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ιρανικούς φορείς που υπόκεινται σε κυρώσεις», πρόσθεσε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Θα ήθελα να είμαι απολύτως σαφής: η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα ανεχθεί ένα κράτος-παρίας να φιλοξενεί εχθρικές ξένες στρατιωτικές, μυστικές και τρομοκρατικές επιχειρήσεις σε απόσταση μικρότερη των εκατό μιλίων από την πατρίδα μας», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.
For too long, Communist Cuba has been allowed to operate as an outpost for malign actors and terror groups – including the Islamic Republic of Iran, the world’s number one state sponsor of terrorism – to target the United States.
Today, I designated BICSA, a Cuban financial institution which has been providing financial services to sanctioned Iranian entities.
Let me be absolutely clear: the Trump Administration will not tolerate a rogue state hosting hostile foreign military, intelligence and terror operations less than a hundred miles from our homeland. https://t.co/MMEgob7I1V
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 15, 2026