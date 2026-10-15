Σεπόλια: Συναγερμός για άνδρα που πετάει κεραμίδια από ταράτσα κτιρίου – Απειλεί να πέσει στο κενό – ΦΩΤΟ

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές λόγω συμβάντος με έναν άνδρα που βρίσκεται σε ταράτσα κτιρίου στην οδό Προποντίδος, στα Σεπόλια, απειλώντας να πέσει στο κενό. Ο άνδρας πετάει κεραμίδια σε αυτοκίνητα, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στις αρχές λόγω συμβάντος με πρωταγωνιστή έναν άνδρα, ο οποίος βρίσκεται σε ταράτσα κτιρίου επί της οδού Προποντίδος, στα Σεπόλια, και απειλεί να πέσει στο κενό.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας πετάει κεραμίδια στα αυτοκίνητα που είναι σταθμευμένα ή περνούν από το σημείο.
  • Επί τόπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΛΑΣ αλλά και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (15/10) στις αρχές στα Σεπόλια, καθώς ένας άνδρας ανέβηκε σε ταράτσα κτιρίου επί της οδού Προποντίδος, στα Σεπόλια, και απειλεί να πέσει στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας πετάει κεραμίδια στα αυτοκίνητα, που είναι σταθμευμένα ή περνούν από το σημείο, προκαλώντας ζημιές σε αρκετά απ’ αυτά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανέβηκε στην ταράτσα από ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα.

Επί τόπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΛΑΣ αλλά και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα. Επίσης έχουν μεταβεί διαπραγματευτές, που επιχειρούν να τον πείσουν να κατέβει από την ταράτσα.

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