Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρό βρέφος 7 μηνών – Διερευνώνται οι συνθήκες θανάτου

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Ένα βρέφος 7 μηνών μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, λίγο πριν από τις 13:00 της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ, όταν το παρέλαβαν, φέρεται να διαπίστωσαν ότι δεν είχε σφυγμό.

Το βρέφος βρισκόταν νωρίτερα στο σπίτι του μαζί με τους γονείς του. Σύμφωνα με το corfupress, το παιδί χτύπησε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Οι γονείς του, οι οποίοι βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη την ώρα, ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Το βρέφος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι γονείς και οι συγγενείς του παιδιού ενημερώθηκαν για τον θάνατό του στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου.

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου

Η Αστυνομία της Κέρκυρας έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το βρέφος έχασε τη ζωή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του.