Γρίπη: Πάνω από 10% η θετικότητα, ένας θάνατος και τρία σοβαρά κρούσματα σε ΜΕΘ – Η έκθεση του ΕΟΔΥ

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Πάνω από το 10% διαμορφώθηκε η θετικότητα για τη γρίπη στην κοινότητα κατά την 41η εβδομάδα του 2026, υπερβαίνοντας το επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την έναρξη της εποχικής δραστηριότητας της νόσου. Την ίδια ώρα, η θετικότητα στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας εξακολουθεί να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, όπως προκύπτει από τη νέα έκθεση του ΕΟΔΥ.

Την εβδομάδα 41/2026 καταγράφηκαν 27 νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη, έναντι 22 την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, αναφέρθηκαν τρία νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης που χρειάστηκαν νοσηλεία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), καθώς και ένας νέος θάνατος.

Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2026 έως και την εβδομάδα 41/2026 έχουν καταγραφεί τέσσερα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας θάνατος. Από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 41/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη ανέρχονται σε 171.

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Γρίπη: Όλα τα θετικά δείγματα ήταν τύπου Α

Η θετικότητα για τη γρίπη στην κοινότητα, όπως εκτιμάται μέσω του δικτύου επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ, κατέγραψε άνοδο και ξεπέρασε το 10%. Αντίθετα, στο δίκτυο επιτήρησης SARI, το οποίο αφορά τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Οι νέες εισαγωγές εξακολουθούν επίσης να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες μεταβολές. Οι 27 εισαγωγές που καταγράφηκαν την εβδομάδα 41/2026 συνιστούν μικρή αύξηση σε σύγκριση με τις 22 της προηγούμενης εβδομάδας.

Από την εβδομάδα 40/2026 έως και την εβδομάδα 41/2026 εξετάστηκαν συνολικά 149 δείγματα, τα οποία προέρχονταν από το Sentinel κοινότητας, την επιτήρηση SARI και νοσοκομεία εκτός των δικτύων επιτήρησης. Εντοπίστηκαν εννέα θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, όλα τύπου Α.

Από τα οκτώ στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα επτά, ποσοστό 87,5%, ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και ένα, ποσοστό 12,5%, στον υπότυπο Α(Η3).

Αύξηση της γριπώδους συνδρομής και των περιστατικών SARI

Ο αριθμός των κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής (ILI) ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο παρουσιάζει ανοδική τάση. Την εβδομάδα 41/2026 καταγράφηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σε χαμηλά επίπεδα παραμένει και ο αριθμός των κρουσμάτων Σοβαρής Οξείας Λοίμωξης Αναπνευστικού (SARI) ανά 1.000 εισαγωγές, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Κατά την εβδομάδα 41/2026 σημειώθηκε μικρή αύξηση σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη.

COVID-19: 91 νέες εισαγωγές

Σε ό,τι αφορά τη COVID-19, η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των διαγνωστικών ελέγχων για SARS-CoV-2 στην επικράτεια παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, αλλά παρουσιάζει ανοδική τάση. Την εβδομάδα 41/2026 αυξήθηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ανοδική τάση καταγράφεται και στις νέες εισαγωγές. Συγκεκριμένα, την εβδομάδα 41/2026 αναφέρθηκαν 91 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19, έναντι 80 την προηγούμενη εβδομάδα.

Από την αρχή του καλοκαιριού του προηγούμενου έτους καταγράφονται σποραδικά περιστατικά διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 41/2026 δεν αναφέρθηκε νέα διασωλήνωση ή νέος θάνατος. Από την εβδομάδα 01/2025 έως και την εβδομάδα 41/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά, δηλαδή σε ασθενείς που διασωληνώθηκαν ή/και νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ, ανέρχονται σε 94.

Παράλληλα, το σταθμισμένο ιικό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των περιοχών που ελέγχθηκαν κατά την εβδομάδα 41/2026 βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

RSV: Πολύ χαμηλή η θετικότητα

Σε πολύ χαμηλά επίπεδα παραμένει η θετικότητα για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) τόσο στην κοινότητα, μέσω του δικτύου Sentinel ΠΦΥ, όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI.

Κατά την εβδομάδα 41/2026 δεν εντοπίστηκαν θετικά δείγματα για RSV ούτε στις δειγματοληψίες της κοινότητας ούτε σε εκείνες του δικτύου SARI.

Ο ΕΟΔΥ συστήνει τον εμβολιασμό των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών, καθώς και όσων ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.