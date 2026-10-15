Ρεν – ΟΦΗ: Κόντρα στους Γάλλους για το 2/2 στη League Phase του Europa League

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Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τη Ρεν την Πέμπτη (15/10) στη Βρετάνη, με την ομάδα του Χρήστου Κόντη να επιδιώκει ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα στη φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι Κρητικοί ταξίδεψαν στη Γαλλία με στόχο να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο και να αποκομίσουν βαθμολογικό όφελος από την αναμέτρηση.

Η ομάδα του Ηρακλείου εξασφάλισε την πρόκρισή της στη League Phase του Europa League απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ενώ στην πρεμιέρα της διοργάνωσης επικράτησε με 2-0 της Χόφενχαϊμ. Το παιχνίδι με τη Ρεν αποτελεί την επόμενη απαιτητική δοκιμασία για τον ΟΦΗ, ο οποίος θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει τις αδυναμίες της γαλλικής ομάδας.

Τα πλάνα του Χρήστου Κόντη

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Χρήστος Κόντης δεν αντιμετωπίζει νέα προβλήματα, πέρα από τις γνωστές απουσίες των Σιέλη και Ισέκα. Ο Έλληνας τεχνικός έχει στη διάθεσή του τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές και προσανατολίζεται στη διατήρηση του 3-4-3.

Ο Χριστογεώργος αναμένεται να υπερασπιστεί την εστία του ΟΦΗ, ενώ ο Ντίκμαν προορίζεται για τη δεξιά πλευρά και ο Αθανασίου για την αριστερή. Οι Πούγγουρας, Κωστούλας και Κρίσμανιτς έχουν τον πρώτο λόγο για την τριάδα στο κέντρο της άμυνας.

Στον άξονα αναμένεται να διατηρηθεί το δίδυμο των Μπουχαλάκη και Ανδρούτσου, χωρίς διαφοροποίηση σε σχέση με τις βασικές επιλογές του Χρήστου Κόντη.

Στην επίθεση, ο Τιάγκο Νους συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός μαζί με τους Φούντα και Αϊτόρ. Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτή η επιλογή, ο Κόντρο θα μείνει στον πάγκο, με τον προπονητή του ΟΦΗ να επιδιώκει να αξιοποιήσει την ταχύτητα και την ικανότητα του Αργεντινού απέναντι στην αμυντική λειτουργία της Ρεν.

Οι πιθανές ενδεκάδες

ΡΕΝ: Σαμπά, Ρέινολντς, Κρεσγουέλ, Ρουό, Νανγκιντά, Καμαρά, Ρονζιέ, Τομασόν, Αλ Τααμαρί, Λεπόλ, Σουμαρέ.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Κωστούλας, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Νους, Φούντας, Αϊτόρ.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Αντρέα Κολόμπο από την Ιταλία, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Φίλιπο Μέλι και Βαλέριο Κολαρόσι. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Σιμόνε Σότσα από την Ιταλία, στο VAR θα βρίσκεται ο Μάρκο ντι Μπέλο, επίσης από την Ιταλία, ενώ χρέη AVAR θα εκτελέσει ο Κρίστοφερ Χάγκενες από τη Νορβηγία.