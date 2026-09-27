Κούβα: Καταγγέλλει στον ΟΗΕ τον αμερικανικό αποκλεισμό – «Δραματικές οι συνέπειες για τον πληθυσμό»

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Τις αμερικανικές πιέσεις προς την Κούβα και τις επιπτώσεις τους στον πληθυσμό κατήγγειλε εκ νέου η Αβάνα από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, υποστήριξε ότι ο de facto πετρελαϊκός αποκλεισμός των ΗΠΑ, οι πιέσεις προς εταιρείες και κυβερνήσεις να περιορίσουν ή να διακόψουν τις σχέσεις τους με τη χώρα, καθώς και η διατήρηση των αμερικανικών κυρώσεων, έχουν «δραματικές συνέπειες» για τον κουβανικό πληθυσμό.

«Επίσης παραμένει η απειλή ότι θα χρησιμοποιηθεί στρατιωτική βία εναντίον της Κούβας» από πλευράς Ουάσινγκτον, κάτι που «αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου», τόνισε ο κ. Ροδρίγκες χθες, συμπληρώνοντας πως η Αβάνα είναι πάντα διατεθειμένη και έτοιμη να κάνει διάλογο.

Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβάλει διαδοχικά νέες κυρώσεις στην Κούβα, ενώ ο πετρελαϊκός αποκλεισμός έχει επιδεινώσει περαιτέρω την οικονομική και ενεργειακή κρίση στη χώρα των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Πάντως, λίγο πριν από την ομιλία του κ. Ροδρίγκες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του θα μπορούσε να κλείσει κάποια «συμφωνία» με αυτή της Αβάνας, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Θα έλεγα ότι η Κούβα κι εμείς θα κλείσουμε συμφωνία. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστούμε τον στρατό. Θέλουμε να βοηθήσουμε», υποστήριξε.

Παράλληλα, λόγω της εκστρατείας πίεσης των ΗΠΑ, πάνω από 7.000 εμπορευματοκιβώτια με αγαθά πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, φάρμακα και ιατρικός εξοπλισμός παραμένουν σε λιμάνια άλλων χωρών και δεν μπορούν να φτάσουν στην Κούβα, υπογράμμισε ο ΥΠΕΞ Ροδρίγκες.

Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Times, τα μέτρα της Ουάσινγκτον έχουν εκφοβίσει εταιρείες από πολλές χώρες, που εγκαταλείπουν επενδύσεις και δραστηριότητες στην Κούβα.

Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η σχέση των ΗΠΑ και της Κούβας, όντας ήδη εξαιρετικά τεταμένη για δεκαετίες, μπήκε σε φάση περαιτέρω όξυνσης.

Ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος ερίζει πως η Κούβα, 150 χιλιόμετρα από τα παράλια της Φλόριντας, εγείρει «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ και έχει απειλήσει επανειλημμένα να «πάρει» τον έλεγχο της χώρας, ενώ η Ουάσινγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος στον γείτονα και ιδεολογικό εχθρό της.