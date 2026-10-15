Ολυμπιακός: Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε θέση για το θέμα… Ντόρσεϊ – «Δεν μιλάω ποτέ άσχημα για παίκτη, πάνω απ’ όλα η ομάδα»

Στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα στο Palau Blaugrana έχει στρέψει πλέον την προσοχή του ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μιλά για τις απαιτήσεις του αγώνα απέναντι στην ομάδα του Αλεκσάνταρ Σέκουλιτς, αλλά και για ζητήματα που αφορούν τους «ερυθρόλευκους».

Ο προπονητής του Ολυμπιακού στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του απέναντι στη Βαλένθια, εξηγώντας τη σημασία της συνέπειας στην απόδοση, ενώ αναφέρθηκε στη διαχείριση των παικτών λόγω του επιβαρυμένου αγωνιστικού προγράμματος. Παράλληλα, μίλησε για τον Μοντέρο και το παιχνίδι απέναντι στην πρώην ομάδα του, ενώ τοποθετήθηκε και για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η ομάδα.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

Για το πρώτο ημίχρονο με τη Βαλένθια και την εικόνα στο δεύτερο μέρος, ανέφερε: «Δεν μου αρέσει να κρατάω ό,τι μας συμφέρει ή δεν μας συμφέρει. Το μπάσκετ γίνεται όλο και πιο γρήγορο. Είχαμε ένα πολύ άσχημο πρώτο ημίχρονο και ένα καταπληκτικό δεύτερο. Έχουμε κάνει πέντε ματς και τα τέσσερα είναι εκτός. Κάθε ματς θέλει την απαραίτητη σοβαρότητα. Οι προπονήσεις είναι λίγες, τα παιχνίδια πολλά και πολλές φορές μπορείς να δεις εκπλήξεις στην απόδοση μιας ομάδας. Ελπίζω να μην είμαστε δυσάρεστη έκπληξη».

Για την ενέργεια της ομάδας και τη διαχείριση του χρόνου συμμετοχής των παικτών, δήλωσε: «Είμαστε καλά. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα που θα μας έχει φρέσκους. Το rotation θα παίξει ρόλο, γιατί παίκτες έπαιξαν 25 λεπτά συνεχόμενα με τη Βαλένθια. Αυτό επιβαρύνει το σώμα τους. Ίσως πρέπει να κάνω αλλαγές πιο συχνά στο ματς, για να κρατήσουμε το μομέντουμ».

Αναφερόμενος στον Μοντέρο, τόνισε: «Έχει να κάνει με την ποιότητά του. Επίσης, είναι ένα σημαντικό τεστ για αυτόν να παίξει απέναντι στην παλιά του ομάδα, και συναισθηματικά και ουσιαστικά. Οι περισσότεροι παίρνουν το παιχνίδι προσωπικά, θέλοντας να δείξουν την αξία τους. Έδειξε καλή προσέγγιση και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που έπαιξε σε αυτό το ματς. Μπράβο του».

Τέλος, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ξεκαθαρίζοντας ότι η ομάδα βρίσκεται πάνω από κάθε ατομική περίπτωση και ότι οι σχετικές εξελίξεις αποτελούν θέμα της διοίκησης: «Δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο το πώς έπαιξε ο Μοντέρο. Νομίζω ότι ξέρετε πως δεν μιλάω ποτέ άσχημα για παίκτη του Ολυμπιακού. Πάνω απ’ όλα είναι η ομάδα, ο Ολυμπιακός, και αυτό που μετράει είναι το παιχνίδι αύριο. Θα ασχοληθώ με αυτούς που είναι εδώ και μετά θα δούμε τις εξελίξεις, οι οποίες δεν υπαγορεύονται από μένα, αλλά από τη διοίκηση».